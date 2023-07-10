嫁前8件事！婚前謹慎選擇婚後共同成長：寧獨身一人亦別嫁EQ零蛋

隨著時代的變化，婚姻形成了老一派和新一派年輕人各自擁有不同的想法和說法。這個時代的改變給女孩子帶來了更多的選擇和更多愛自己的機會。即使曾經走過錯誤的道路，也有機會進行補救。



然而，雖然有了這樣的選擇，許多人仍然擔心婚前婚後的人格差異，導致婚後才意識到後悔已為時晚矣。

女性婚前必讀8大注意事項，嫁對人才會越來越漂亮～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

在這篇文章中，收集了一些婚後少女們的真摯建議，對於尚未步入婚姻殿堂的情侶們來說，不妨看一看！它們來自經歷婚姻的女性，希望能為你們的婚前提供警示，為你們的婚後帶來喜悅。找對那個與你相得益彰的人，你的顏值將會得到升級！

1.選擇一個情緒很穩定的人，真的帶來巨大幸福

我曾經和一個對象談了7年，但我們經常因小事爭吵，他總是表現出冷暴力的行為，還讓我覺得所有的過錯都是我的，要我反省。這導致我情緒經常不穩定，最後甚至不得不求助心理醫生。然而，當我嫁給了一個情緒非常穩定的男生後，一切都變得不同了。我們可以坐下來討論問題，無論多困難的孩子教育問題，他都能保持冷靜和耐心地指導。嫁給一個情緒穩定的人，真的太重要了。我不再有那麼多擔心，反而有更多時間去尋找自己的優點。這真的讓我有了很大的提升。

2. 如果你討厭對方的父母，婚後最好不要住在一起

在這種情況下，強烈建議婚前就有自己的房子，不管是雙方一起購買還是其中一方已經擁有房子，婚後可以一起供房。如果你對對方的父母有不好的感覺，千萬不要住在一起，因為這容易導致家庭不和諧。婆媳問題自古以來一直存在，很難被完全解決。如果你想避免麻煩，真的不要在婚後住在一起！正如一句毒雞湯所說：「我從我家搬出來，你也應該從你家搬出來，那樣才算公平。」因此，結婚前最好有自己的房子，不要與對方的父母住在一起，這樣會更好，除非你的丈夫不是個媽寶（笑）。

同埸加映：婚姻｜細節見人品，小事見人心！4個好老公標準判斷他是否嫁得過（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

3. 姑仔真的最可怕，沒有之一

想必這年頭看到毒姑的新聞多又多，各家各戶都有很多很「多事」的姑仔（姑子），佔著公婆是自己的父母道德綁架家裡的媳婦，管這管那的。如果男朋友有姐姐，確保姐姐們不是愛管事的性格，不然你真的有的受。雖然毒姑多又多，當然自然也有好到可以成為朋友的例子。至於怎麼分辨就要看自己啦~ 只要不住一起就基本上沒有毒姑事件的發生。

4. 婚前必須有幾次的旅行經驗，啥人都能一針見血

旅行固然是最能知道雙方適不適合長期在一起的一項體驗。旅行中不僅僅能看出對方和自己是否是同類人，也能知道生活習慣適不適合。比如早起，清潔習慣，睡覺習慣，生活作息，花錢態度，種種因素都是能夠看出個人信息的，所以如果要知道一個人適不適合結婚，婚前來幾次旅行就能看出來啦~

同埸加映：兩性｜找到好伴侶的11個跡象：生長環境不同仍能包容、尊重彼此！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

5. 選擇對的人，真的會越來越漂亮

我們看過很多例子，那些家庭生活美滿，也就是我們口中說的嫁對人的妻子，一般都是長得好看的。至於什麼類型的男生才是對的類型，那就要看你自己怎麼分辨啦。在我看來，萬事好談，心平氣和，疼老婆，愛家裡的都是個好丈夫。我覺得沒有所謂嫁了人沒有時間打扮，那些都是藉口，事實證明有個愛你的老公，你想什麼時候打扮就能什麼時候打扮，所以選擇，真的太重要了。

6. 結了婚依然要有自己的朋友圈

永遠不要因為有了另一半，或是有了家庭就不要了朋友圈。朋友佔了生命最重要的其中一部分，不管是分享喜怒哀樂，還是分擔生活苦難，朋友永遠都會在你的身後。不要覺得結婚上岸了就不需要朋友了，那樣是沒有意義的。

7. 除了自己的爸媽，沒有人會把你當「親女兒」看待

婚後最深的感觸，大概就是父母給的愛了。請大家務必要珍惜父母對你的愛，那是只有你還處在家能感受到最直接的愛。

8. 有個會做家務，下廚的老公，真的是上天給的禮物

「我愛做早餐，但我不愛煮飯切菜洗碗收拾，但這一些，我的老公都會！」 這句話應該是最幸福的話了。婚前就該知道老公會不會做這些，當然如果不會但是肯學的話那也是不錯的。

同場加映：你和伴侶是否3觀契合有將來？交友圈、消費觀及未來目標也要一（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

無論是婚前的謹慎選擇，還是婚後的共同成長，聰明女人深知嫁對一個合適的人意味著無盡的喜悅與幸福。當我們找到那個與我們心靈相契合的伴侶時，他們的影響力不僅止於情感層面，還會對我們的外貌產生積極影響。因為與對的人在一起，我們感到更加自信和快樂。我們的眼神會閃爍著幸福的光芒，微笑也會更加燦爛。他們的支持和愛會促使我們更好地照顧自己，追求健康的生活方式，堅持鍛煉，保持良好的飲食習慣。這一系列的積極行為不僅使我們的身體健康，更使我們的容顏煥發出不可抵擋的魅力。

而且，嫁給一個與我們志同道合的人，我們會在彼此的共同成長中變得更加美麗。我們互相激勵、互相支持，追求自己的夢想，並在過程中實現自己的個人價值。這種積極的努力和成就感會反映在我們的外表上，使我們的容貌更加明亮和動人。所以，聰明女人深知，選擇一個與自己相互尊重、相互扶持的伴侶是婚姻中最重要的因素之一。嫁對人不僅可以讓我們的內心充滿喜悅，更會讓我們的顏值不斷升級，散發出迷人的魅力。

所以，無論你是即將步入婚姻殿堂，還是已經結婚多年，記住這個簡單而深刻的真理：找對人，顏值升級，喜悅才會持久。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】