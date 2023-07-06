他真的愛你嗎？5跡象顯示伴侶並不在乎你　只當你是情慾發洩工具

如果伴侶有時忽冷忽熱，要怎麼判斷對方有沒有把自己放在心上？妞編輯聽過有些人是看他願不願意把自己介紹給多年好友，有些人是看他在自己生病時會不會來陪伴照顧......每個人都有不同的判斷標準。



這次妞編輯就來分享5個行為跡象可能代表「他不是真的在乎你」！

5個「他不在乎你」的跡象，希望姊妹們的伴侶1個都不要中～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不想真正了解你

在聊天中我們還是會透露一些個人資訊，例如他可能會知道你喜歡的顏色、你不吃的食物、你的家庭成員有誰等等比較淺的資訊，但更細微或需要觀察的事情，例如你的慣用手、你的專長、你的人生規劃，只要不主動告知，他就不會好奇詢問，也不會自己觀察，代表他其實對你沒興趣，根本沒想要更了解你！

2. 不對關係付出任何努力

簡單來說，就是他不會為你做任何貼心的事情。有可能每次約會都是你主動提起、你在規劃行程，他只負責放鬆享受，或是平常除了訊息、嘴巴關心外，他不會做出行動，例如他不會盡最大努力來見你，不會身體力行。如果真的有犧牲到他的力氣、時間，他馬上就會拿出來說嘴。真心關心你的人會主動表現出來，而且只要你能開心他就滿足了！

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3. 沒有深度交流

只要你不找他，他就不會找你，永遠都是他已讀你，你秒讀他，平時跟他聊天的內容都是膚淺的事情或講幹話，如果提到時事、情緒等比較敏感的話題，他就會忽略或草草帶過，不願意跟你透露他對事情的想法或內心話，這可能代表他不信任你，不希望你走入他的生活。不過也有例外，有些人本來就不習慣跟別人談太過隱私的事情，所以我們可以先釋出善意，乖乖地當個好聽眾，耐心融化堅固的心防～

4. 常不合理的生氣

當衝突發生，他很常控制不住自己的情緒，他可能會大吼大叫、甩門摔碗筷，且第一反應是維護自己，用難聽的話貶低中傷你，因為他總是覺得自己是對的，而且責怪你「讓他生氣」，堅持要你道歉認錯來安撫他。就算真的是我們的錯好了，真正關心你的人即使生氣也會專注在解決問題，而不是得理不饒人把情緒用極端的方式發洩在我們身上。

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5. 不接受原本的你

一開始他可能會說你是他的理想型，但漸漸的他會有意無意的表示自己不喜歡你的某部分外貌、某個習慣甚至工作、興趣，接著他會想要改變你，要求你做這個做那個，把你塑造成他喜歡的樣子，若你不想或是改變的進度緩慢，他可能會用嘲笑、諷刺、情緒勒索的方式壓迫你，讓你相信自己不夠好、不值得被愛。

以上5個行為給妞妞們參考，有些已經接近PUA了，千萬要多留意！還處在熱戀期時，我們常會美化對方的行為，卻忽略了一些重要的小細節，但這些細節可以看出對方是不是真心看待這段關係，如果發現有點怪怪的，及時踩煞車、擦亮眼睛仔細觀察，才能保護自己不受傷哦～

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