離婚前不挽回更反操作！日本人妻提分居10天不聯繫　結局出乎意料

不管是剛開始交往的情人，還是已經相處好一陣子的夫妻，難免都會在生活上碰到起爭執的時候。此時如何化解紛爭，讓兩人能夠和好如初，也考驗著雙方的智慧。



像是有時比起據理力爭，選擇退讓一步，或許反而會有意外的效果。

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根據日本媒體「All About」報導，一位化名麻美的38歲女性，33歲時和一位大他兩歲的男性結婚。然而在結婚之後，兩人之間卻一直都沒有孩子，雖然想到醫院治療，但偏偏又碰上新冠肺炎疫情高峰，覺得出入醫院容易有感染風險，讓雙方非常猶豫。

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而遲遲無法懷孕，也讓麻美心情非常焦慮，難免和丈夫起了一些衝突，並想著「我們兩個是不是不適合在一起」。眼見這樣下去不是辦法，有一天她決定，要和丈夫「分居」十天，期間連手機都不能接聽，讓彼此都能冷靜一下。而丈夫也同意了這個提議。

就在分居的日子裡，麻美開始懷念起過往跟丈夫相處的一些美好小事，像是兩人一起出遊，丈夫開心泡溫泉的樣子，都讓她銘記在心。重新整理思緒後，麻美發現一切的源頭，還是出在不孕的問題上。

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等到分居期間結束後，夫妻兩人再度和好如初，而且都變得比過去更珍惜對方。兩人也都同意問題出在不孕，於是決定立刻進行相關治療。如今他們也成功生下一位女孩，共組理想的家庭。

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