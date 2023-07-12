人情公價丨男友1原因封過萬人情賀前度惹怒現任！附最新人情公價

人情公價到底是多少？大家一般去朋友婚宴會付多少呢？早前有一名台灣女士於討論區大爆男友前往前女友的婚宴，且對前女友丈夫贈予巨額人情，對此女生對男友行為不解兼大感不滿，隨即引來大批網民熱烈討論，有不少人表示認同，有人則持反對，意見兩極，一起來看看究竟吧！



男友封1.5萬人情賀前女友惹現任不解兼不滿

最近，一名來自台灣的女生於Dcard討論區以「因為第一次，男友紅包六萬補償前女友老公」為題發起帖文。事源是帖主得知男友前度即將結婚，有一天目睹男友正在準備人情利是，且「塞一疊厚厚的鈔票」。隨即帖主質問男友封了多少人情，男友竟封了6萬台幣(約港幣15,028)給前女友，金額讓帖主嚇一跳。

一名來自台灣的女生於Dcard討論區以「因為第一次，男友紅包六萬補償前女友老公」為題發起帖文。（《今生是第一次》劇照）

巨額人情背藏原因 1秒激怒現任+想分手

之後再追問男友是否「中了六合彩」，直言金額是否多得不合理， 殊不知男友的回答讓帖主更無語。男友表示「我因為拿走前女友第一次對她老公的補償，並祝福她們幸福美滿。」當帖主再問，假若有天二人分手，而自己跟別人結婚的話，男友亦會以相同方式祝福自己嗎？男友竟然表示只會封公價，原因是「帖主的第一次非是現任男友」。

一名來自台灣的女生於Dcard討論區以「因為第一次，男友紅包六萬補償前女友老公」為題發起帖文。（Dcard討論區 截圖）

帖文最後補充了一些男友跟前女友分開的原因，當初雙方因家族及個人政治立場不合而分手，帖主亦清楚明白二人百分之百不可能復合，但這件事情男友的行為令到她十分不爽，甚至萌生了分手的念頭。

一名來自台灣的女生於Dcard討論區以「因為第一次，男友紅包六萬補償前女友老公」為題發起帖文。（TVB《My盛Lady》劇照）

網民意見兩極：是在羞辱妳還是羞辱她老公？

帖文上傳不久即引起網民熱議，不少網民都支持帖主跟男友分手，認為男友的言行舉止不懂尊重帖主，「超噁！夜深人靜都在懷念前女友的初夜」、「妳男友還真是會物化女性」、「是在羞辱妳還是羞辱她老公啊？6萬已經比很多長輩包給新人的禮金還多了欸」，有網民則狠批帖主想法，直言都是男友用自己錢，「他包的是他自己的錢，也管太多了吧」、「說到底不是妳的錢也不關妳的事！還放上來公審妳男友」。

網民意見兩極：是在羞辱妳還是羞辱她老公？（TVB《My盛Lady》劇照）

人情公價2023丨最新人情中位數出爐！$800還是公價？

今時今日人情公價（中位數）到底是多少呢？早前有調查公布了2023年最新人情公價（中位數），人情公價分為了高級酒店、一般酒店、私人會所、特色婚宴場地、酒樓、簽紙，以及只派餅卡沒有出席婚禮等幾種類別。

人情公價2023丨最新人情中位數出爐！$800還是公價？（TVB《愛回家》截圖）

根據調查結果顯示，高級酒店及一般酒店都是維持至少HK$1,000，若果是高級酒店的話人情更高達 HK$1,500；酒樓或小型派對就跟過去差不多，維持於HK$800至HK$1,000；單純簽紙見證比過去增加至HK$700左右；最後只派餅卡沒有出席婚禮則提升至HK$500。

不過說到底所謂人情公價都只是僅供參考，要給予多少，最緊要都是講求自己的心意。人情是一種祝福，真誠地祝福一對新人，盼望他們白頭到老，永結同心，故此大家無需覺得「人情公價」其實是「夾錢食飯」。