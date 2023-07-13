謝霆鋒王菲傳分訊11字激罕回應護愛！錯愛致遍體鱗傷更懂愛情意義

謝霆鋒王菲傳分手，謝霆鋒親回「分訊」！昨日(12日)網上驚傳謝霆鋒王菲結束9年情即時引來熱議，傳聞更一度登上內地社交平台熱搜榜。今早有傳媒報導指，謝霆鋒親自回應分手傳聞：「別沒事拿我們兩個來搞，行不行？」不過這並非首次傳出「分訊」，兩人早於2020年10月亦曾傳出分手，其後有內地媒體拍到謝霆鋒到王菲家中過夜，讓「分訊」不攻自破。



謝霆鋒王菲戀情戲劇性 昔日二人戀情成全城佳話

現年53歲的王菲跟42歲的謝霆鋒二人的戀情相當戲劇性，在2000年公開戀情更上演「世紀牽手」，即使二人相差11歲，放蕩不羈的謝霆鋒和個性獨特的王菲一拍即合。不過當時社會對於「姐弟戀」可謂是禁忌之戀，加上王菲結過婚又離過婚，讓外界都不看好二人的戀情，惟二人無懼大眾的批評及側目，勇敢追求愛情。不料，交往1年後，有傳謝霆鋒因戲假情真而喜歡上了張柏芝，最後王菲單方面宣布分手。

謝霆鋒王菲2002年兩人拖手也被影到。（VCG）

謝霆鋒王菲戀情戲劇性，昔日二人戀情成全城佳話！（視覺中國）

謝霆鋒王菲分開後展開新生活另組家庭

其後，二人就各自展開新生活，2005年王菲宣布下嫁李亞鵬，隨後更誕下了二女兒李嫣，組織了一個幸福家庭。另一邊，謝霆鋒跟張栢芝於2006年被爆在菲律賓秘婚，婚後先後誕下長子Lucus及次子Quintus，後來2008年張栢芝被捲入「艷照風波」，一度震驚香港整個演藝圈，而當時謝霆鋒出面力撐妻子。正當外眾都以為謝霆鋒跟張栢芝能共度困境時，2011年有傳張柏芝於在飛機上巧遇陳冠希，拍了「世紀破冰」合照，成為了二人的婚姻關係破裂的導火線，最終二人於2011年宣布離婚。

謝霆鋒跟張栢芝於2006年被爆在菲律賓秘婚，婚後先後誕下長子Lucus及次子Quintus。(GETTY IMAGE)

王菲再婚退隱幕後相夫教女 最終同樣走上婚姻終點

自跟李亞鵬再婚，王菲隱退幕後相夫教女，可是王菲跟李亞鵬其實是兩個世界的人，過去在不同訪問中可見二人並沒有過多的共同興趣和愛好，王菲性格直率又帶點任性，二人的性格南轅北轍，相愛容易，相處難，加上外界向來都不看好二人的婚姻，最後也是離婚收場。

愛就愛，不愛就不愛，愛就在一起，不愛就分開，無所謂珍惜不珍惜，愛情這東西，是沒有完滿結局的！ 王菲

王菲與李亞鵬於2005年結婚。（視覺中國）

當時，王菲於個人社交平台表示：「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重。」而李亞鵬則回應：「我要的是一個家庭，你卻注定是一個傳奇，懷念十年中所有的美好時光。愛你如初，很遺憾，放手是我唯一所能為你做的。希望你現在是快樂的，我的高中女生。另為了避免大家的臆測，在此公告所有關心我們的朋友： 一，我們的女兒李嫣以後會跟我在一起生活，還請大家關照；二，我們從戀愛到結婚，財務一直是獨立，所以也不存在財產分配的問題。祝大家一切都好，明天，太陽會照常升起」！

李亞鵬和王菲在2005年結婚並育有李嫣，可是性格不同的兩人最後還是維持不了感情，結束了10年的婚姻。（《楊瀾訪談錄》截圖）

二人曾歷錯愛致遍體鱗傷 世紀復合至今一直愛得低調

彼此經歷分分合合，各自展開新生活另組家庭，其後雙雙離婚於2014年又再續前緣。謝霆鋒曾於節目《周遊記》擔任嘉賓時，更罕有主動提起王菲，不經意地大讚女友放閃：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人，但是世界上越來越少。我認識的他就是這麼單純，他跟王菲都是同樣單純的人」。

謝霆鋒王菲大方拖手放閃。（VCG）

或許二人正因在愛情路上滿身瘡痍，自世紀復合至今一直愛得低調，為保護愛苗都小心翼翼，雖則多次傳出分手傳聞，但幾次的甜蜜畫面加上謝霆鋒是次罕有開腔護愛人，再一次破碎分手傳聞，繼而令彼此感情更昇華。