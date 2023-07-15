羅嘉良主演《富貴門》重播再引熱議！經歷兩段婚姻曾慘被指棄糟糠

羅嘉良主演的富貴門重播！TVB 2009年台慶劇《富貴門》日前於深夜時段重播，演員陣容相信難再重現，包括羅嘉良、呂良偉、馬德鐘、袁詠儀、郭可盈等一眾好劇之人，難怪當年劇集成為不少觀眾心中的「神劇」。劇集是以富豪家族爭產恩怨為主，當年曾一度獲得41點最高收視的成績，即使如今重播仍然為觀眾津津樂道。



羅嘉良主演《富貴門》重播再引熱議 獲觀眾封為「神劇」

羅嘉良所主演的劇集《富貴門》最近於TVB重播，羅嘉良作為「收視保證」，基本上過去所出演的劇集都從不讓觀眾失望，難怪他成為首位獲得三屆視帝之人！入行前，羅嘉良曾任職繪圖員再入讀夜校進修，其後參加1984年新秀歌唱大賽而入行。

【羅嘉良｜富貴門】羅嘉良主演《富貴門》重播再引熱議 獲觀眾封為「神劇」（《富貴門》劇照）

直到1986年加入TVB，初期都是飾演一些文靜的角色，去到1990年末開始接拍一些更大突破的角色，如《火玫瑰》的喬歷、《孽吻》的張文偉、《射鵰英雄傳》的楊康，但講到羅嘉良的事業巔峰，當然不得不提1997年、1998年、2002年憑領銜主演電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》，令他三度勇奪視帝，更奠定其於90年代後期至2000年代初期的「一哥」地位。

【羅嘉良｜富貴門】直到1986年加入TVB，初期都是飾演一些文靜的角色，去到1990年末開始接拍一些更大突破的角色。（《先生貴性》劇照）

【羅嘉良｜富貴門】直到1986年加入TVB，初期都是飾演一些文靜的角色，去到1990年末開始接拍一些更大突破的角色。（《難兄難弟》劇照）

羅嘉良全因「一個字」決心離巢 北上發展

2003年他拍攝完《流金歲月》後離開效力多年的TVB，北上發展多年，早年才重返香港接拍少量的劇集。其後，黃一山（細龜）於個人社交平台大爆羅嘉良全因「一個字」而離開TVB，片中他表示自己曾追問羅嘉良離開TVB的原因，其表示「喺無綫都做咗超過20年，但搵嘅收入唔多，反而一出去拍劇，拍一年嘅收入，都超過無綫20年嘅收入，咁點解唔走呀？」

黃一山（細龜）於個人社交平台大爆羅嘉良全因「一個字」而離開TVB。（RED@黃一山 截圖）

羅嘉良曾歷兩段婚姻 一度慘被冠「負心男」之罪名

現年60歲羅嘉良先後有兩段婚姻，第一段婚姻據知羅嘉良跟拍拖多年的方敏儀結婚後，但婚後一直長居內地工作，跟太太方敏儀及兒子聚少離多，最終二人於2008年離婚。當年羅嘉良解釋離婚原因是夫妻彼此欠缺溝通，又經常相對無言，因而決定和平分開。

羅嘉良曾歷兩段婚姻 一度慘被冠「負心男」之罪名（WEIBO@蘇岩）

羅嘉良曾歷兩段婚姻 一度慘被冠「負心男」之罪名 (視覺中國)

離婚一年後，羅嘉良高調迎娶內地演員蘇岩，在北京舉行盛大婚禮，婚後一年後，羅嘉良再成為人父，誕下女兒。二人於2007年因拍攝《完美結局》而擦出愛火，惟當時雙方都有家室，因而不被看好。羅嘉良再婚隨即引不少網民狠批他拋棄糟糠之妻，更有傳他逼前妻方敏儀見其現任太太，且傳出他每月僅支付前妻12,000港元的贍養費。

羅嘉良曾歷兩段婚姻 一度慘被冠「負心男」之罪名（WEIBO@蘇岩）

羅嘉良前妻開腔力撐羅嘉良：一直有做父親責任！

其後，方敏儀接受傳媒訪問，親自開腔回應外界的傳聞，她坦言跟羅嘉良曾嘗試挽救婚姻惟失敗告終，絕不能責怪任何人，而且她表示離婚對她而言是一種解脫，否認有第三者介入。她續指跟羅嘉良認識逾30年，做不成夫婦，但依然是朋友關係。她堅決否認跟蘇岩不和，反而大讚對方性格爽朗，甚至大爆三人曾一齊食飯「我們之間真誠融洽的關係令很多人驚訝，但這是事實。」

前妻開腔力撐羅嘉良：一直有做父親責任！（WEIBO@蘇岩）

羅嘉良除了是一個好丈夫，更是一個24孝的好爸爸。方敏儀指羅嘉良自兒子升讀中學後主動將贍養費加碼一倍，後來更供養兒子到加拿大升學。她明白羅嘉良同一時間要供養兒子，又要照顧現任老婆及女兒，壓力及負擔絕對不少：「對我哋兩母子盡咗力，佢一直有做父親責任。」

羅嘉良落實出演《家族榮耀》續集 戲份僅次男主

雖則羅嘉良劇中不時飾演反派角色，其演技一直在觀眾心中留下深刻的印象。但現實中的他既是一個好丈夫、又是一個好爸爸，前妻的回應已經是最好證明。多年來一直主力於內地發展的羅嘉良，相信不少香港觀眾都十分想念他，最近有消息指《家族榮耀》續集終落實7月開始拍攝，而羅嘉良戲份亦會僅次男主角林峯，就讓大家期待劇集的播出啦。

落實出演《家族榮耀》續集 戲份僅次男主（《家族榮耀》劇照）

【羅嘉良 Q&A】