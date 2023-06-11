一舞傾城｜53歲唐文龍型爆大佬打鬥連場！親爆現今感情恨成人父

【一舞傾城｜唐文龍】最近TVB熱播劇《一舞傾城》以夜總會為故事背景，由久違露面的陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔領銜主演，而劇集即將踏入結局週，隨著唐文龍所飾演的「青龍」終於出獄，劇情將會愈來愈刺激！



一舞傾城｜41歲李嘉演盡惡人現實暖男 自爆做保鑣「好搵過藝員」

一舞傾城｜唐文龍與陳法蓉演一對苦命鴛鴦

《一舞傾城》未播出已引來不少熱議，在預告片得知唐文龍在劇中是飾演一名社團老大「青龍」，而且在劇中見到唐文龍將會有連場打鬥場口，但編劇李梓樅早已透露「青龍」將會死得很慘，讓不少觀眾都替他跟陳法蓉所飾演的皇牌媽媽生「沙律姐」這對苦命戀人大嘆可惜。

一舞傾城｜在預告片得知唐文龍在劇中是飾演一名社團老大「青龍」（《一舞傾城》劇照）

一舞傾城｜唐文龍與陳法蓉演一對苦命鴛鴦（《一舞傾城》劇照）

一舞傾城｜編劇李梓樅早已透露「青龍」將會死得很慘（WEIBO@唐文龍Michael）

一舞傾城｜多年被傳「hehe」親爆現今感情狀況

雖則唐文龍在劇中未能有情人終成眷屬，但現實生活中，唐文龍入行多年一直被傳與「hehe」交往。直到去年他於圈中好友陳敏之的個人YouTube頻道上突然自爆有一位穩定交往對象，之後又有網民拍到唐文龍跟一名金髮女子共餐約會的照片，未知是否同一人呢？

一舞傾城｜多年被傳「hehe」親爆現今感情狀況（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

一舞傾城｜有網民拍到唐文龍跟一名金髮女子共餐約會的照片。（RED@@264956103）

一舞傾城｜唐文龍在2018年生日當天和黃文意同遊大嶼山，兩人合照不小心漏出，因而傳出戀情。（IG@teenie_beanie_tiny）

早前，唐文龍於陳敏之個人YouTube頻道上罕有談及自己現時的感情狀況，大方表示：「我現在有女朋友」。多年來唐文龍甚少提及自己感情狀況，在節目上突然宣佈，讓主持人陳敏之都相當吃驚，而且陳敏之亦間接替唐文龍澄清多年「hehe」緋聞，直言唐文龍是喜歡女生的，希望大眾「別再污衊他喜歡（鄧）永健。」之後，唐文龍坦言跟圈外女友感情穩定，亦有結婚及生小孩的考慮，他本人笑言，再不考慮生小孩，怕自己「唔出」。

一舞傾城｜多年來唐文龍甚少提及自己感情狀況，在節目上突然放下炸彈宣言，讓主持人陳敏之都相當吃驚。（youtube@陳敏之 Sharon Chan）

一舞傾城｜唐文龍情路坎坷 外表玩世不恭卻用情專一

自2007年唐文龍滿約離開TVB後，香港觀眾甚少在幕前看到其身影。直到2017年唐文龍演出電視劇《溏心風暴3》再度受外界關注，其俊氣非凡的外表迷倒不少女觀眾。在陳敏之個人YouTube頻道上，唐文龍表示自己過去曾被外界以為好花心，他即時澄清直言對感情十分專一：「我拍親拖都幾乖，我如果要隱瞞其實好攰，同埋好高難度。我成日都好佩服啲人可以同時超過一段感情，覺得好叻。」

一舞傾城｜ 唐文龍情路坎坷 外表玩世不恭卻用情專一 （《溏心風暴3》劇照）

唐文龍最廣為人知的一段戀情是與陳少霞的六年戀情。兩人在1994年合作電影《現代古惑仔》時墜入愛河。當時，他與陳少霞的感情非常親密，但是在相戀多年後，兩人的事業都沒有起色，也發生了許多不愉快的事情。由於「迷信」命格不合，他們無奈地決定分手。

一舞傾城｜唐文龍進入娛樂圈後曾和陳少霞有過6年情，最後卻因爲迷信而分開。（陳少霞@微博）

之後，唐文龍曾經有一位空姐女友，兩人交往了長達七年，但是唐文龍在內地工作，被迫分隔兩地，他的事業也處於低潮期。當時已經快40歲的他擔心自己沒有前途，害怕自己會傷害到對方。女友快將32歲，唐文龍無法給予她未來，因此他忍痛提出了分手，這也是他唯一一次主動提出分手。在公開訪問中，他曾經表示自己一生都沒有對不起別人，唯獨欠了她。

一舞傾城｜家境富裕高材生 獲博士學位

現年53歲唐文龍一直是公認的「TVB不老男神」，他除了熱愛健身外，又懂得洪拳、詠春、泰拳、滾軸溜冰等技能，年過50歲完全不輸年輕時的最佳狀態。 唐文龍自小家境富裕，家中經營高級洋服店，5年級舉家移民到美國。由於祖父是名裁縫，自小開始接觸時裝，故此唐文龍於大學時期於紐約流行設計學院（Fashion Institute of Technology，FIT）攻讀女裝設計藝術學士課程，並且獲得優異成績，之後再取得博士學位。

一舞傾城｜家境富裕高材生 獲博士學位（IG@michaeltongmanlung）

一舞傾城｜現年53歲唐文龍一直是公認的「TVB不老男神」，他除了熱愛健身外又懂得洪拳、詠春、泰拳、滾軸溜冰等技能（WEIBO@唐文龍Michael）

後來回流香港為香港歌手設計演唱會服裝，但突然被告知安排取消，同一時間安排他當模特兒，而薪酬過低的唐文龍即時拒絕，更在旺角任職幾個月售貨員。後來才找到設計工作，當時薪金更達到三萬元，相當可觀！

一舞傾城｜在一次機緣巧合下，唐文龍被華星唱片高層看中，在25歲正式以歌手出道，惟成績未如理想。（WEIBO@唐文龍Michael）

一舞傾城｜多年星途平平 憑《溏心3》演出軌人夫再引關注

不久後，在一次機緣巧合下，唐文龍被華星唱片高層看中，在25歲正式以歌手出道，惟成績未如理想。他曾在接受訪問憶述：「97年，我簽咗華星唱片，但好無奈，佢哋執咗，我錄咗音，未出碟，team人就被解僱咗，我淨係上過《Sunday新地帶》同《週末任你點》，我呢生人連《勁歌金曲》都冇去過。碟出唔到，又無錢，無嘢做，好彩去咗台灣出國語碟，兩年內出咗三隻國語碟，係救咗我。」

其後唐文龍回港拍電影，參與了《浪漫風暴》、《古惑女之決戰江湖》，無奈遇到翻版VCD出現，同時經理人離開公司，他當時沒有錢交租，便只能於旺角租70呎板間房，吃了兩年快餐：「唔要飲品平三、四蚊，因為當時經濟真係唔得。」

一舞傾城｜多年星途平平 憑《溏心3》演出軌人夫再引關注（WEIBO@唐文龍Michael）

後來唐文龍加入TVB，出演不少人氣經典劇集如《十月初五的月光》、《衛斯理》 、《棟篤神探》、《人生馬戲團》等，惟一直未有擔正的機會，跟TVB約滿後離開決心外闖。離開TVB後北上發展，更有幸跟奇洛李維斯合作的機會。直到2017年獲監製劉家豪和徐遇安親自邀請，回到TVB演出《溏心風暴3》再度受外界關注，他憑著《溏心風暴3》的型男教授Nic再次人氣急升，雖然飾演出軌人夫，但充滿魅力的性格卻讓觀眾又愛又恨。