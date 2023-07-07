魏駿傑近況曝光大走樣？父兼母職獨力照顧愛女　曾多重打擊欲輕生

魏駿傑於2020年與比自己小20歲的內地妻子張利華正式離婚，當時成為了城中一大熱話，而離婚後魏駿傑就與女兒相依為命，父兼母職獨自養大女兒。魏駿傑日前在社交平台上載了影片大談人生道理，他在片中化身成搬運工送貨，演繹為生活打拼、向現實低頭的小人物，而事實上，魏駿傑離婚後，獨力照顧女兒壓力也不少，曾經有過「做傻事」的念頭，全靠女兒令他重拾積極生活的動力。



現年54歲的魏駿傑，曾經是TVB力捧的小生之一，曾經憑著經典劇集《陀槍師姐》系列中飾演「程峰」一角而廣為人知，更因為此劇而跟滕麗名因戲生情，只可惜兩人相戀9年後，最終分手收場。

現年54歲的魏駿傑，曾經是TVB力捧的小生之一，曾經憑著經典劇集《陀槍師姐》系列中飾演「程峰」一角而廣為人知。（《陀槍師姐》劇照）

魏駿傑父兼母職獨力照顧愛女 曾零收入多重打擊欲輕生

魏俊傑後來在2008年與比自己年輕20年的內地女友張利華結婚，婚後育有一女Jessica。在兩人婚後，魏俊傑默默吸金，努力賺錢養家，不用工作時更加會盡量留在香港陪伴女兒，接送女兒返學放學，但張利華就見得生活精彩，不時獨自外遊吃喝玩樂。

魏俊傑後來在2008年與比自己年輕20年的內地女友張利華結婚，婚後育有一女Jessica。（魏駿傑marco@weibo）

魏俊傑與張利華婚後屢傳婚變，二人的婚姻最終也落得離婚收場，他們於2020年正式離婚，而在離婚後，魏駿傑就只能獨力照顧當時只得12歲的女兒。

魏俊傑在近年轉戰內地發展，與愛女二人定居內地，父兼母職養大孩子絕不容易，他在2020年不但經歷離婚的打擊，更加撞正疫情封關，有接近一年半的時間，基本上是完全零收入。

面臨人生低潮，在多重打擊之下，魏俊傑情緒備受困擾，甚至有過輕生的念頭，但全靠女兒令他重拾生存意志。魏駿傑曾在接受港台節目《舊日的足跡》訪問時表示，2020年的確是最難過的一年，「我想過自殺，覺得好慘，我女兒救回我，因當時我想起她不能沒有我，就把腳踏回來」。

面臨人生低潮，在多重打擊之下，魏俊傑情緒備受困擾，甚至有過輕生的念頭，但全靠女兒令他重拾生存意志。（魏駿傑marco@weibo）

魏駿傑早前在社交平台上分享了數段影片，大談人生大道理，他在片中身穿白恤衫、頭髮凌亂及油光滿面，或許這正正道出了離婚後獨自照顧女兒背後的艱辛與辛酸吧！經歷離婚，魏駿傑確實是大受打擊，甚至曾經揚言「終身不再娶」，將所有心思都放在女兒身上，他自言自己或者並不是一個好老公，但就是個110分的好爸爸。

魏駿傑早前在社交平台上分享了數段影片，大談人生大道理，他在片中身穿白恤衫、頭髮凌亂及油光滿面。（魏駿傑 抖音影片截圖）

魏駿傑自覺110分好爸爸 身教女兒人生道理

魏駿傑對女兒確實寵愛有加，更加教女兒做人要有責任感，甚至身教女兒要節儉生活，他曾分享自己一條毛巾可以用足12年，沒有爛就應該繼續用下去，希望女兒看到自己這樣慳家，也不會揮霍。魏駿傑也試過帶女兒到墳場讓她明白生死，從生活中教會孩子一些人生道理。

魏駿傑自覺110分好爸爸，身教女兒人生道理。（魏駿杰＠小紅書）

魏駿傑愧疚未能給女兒一個完整的家庭，但他卻費盡心思好好照顧女兒的起居，更會盡量花多點時間陪伴女兒，相信女兒也充分感受到爸爸對她的愛。父女兩人相依為命，互相扶持。