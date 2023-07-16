蘇民峰面相｜晚年面相有樣睇？蘇民峰親解「百歲流年圖」

蘇民峰面相｜人除了追求成功事業、美滿家庭外，相信都會希望自己能度過幸福的晚年生活。日前，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅於節目《流行都市》透過「百歲流年圖」細談年過七十者的面相玄機，快來看看自己身邊有沒有人具有以下特徵吧！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底怎樣觀看面相來得知自己的晚年運吧！

香港著名堪輿學家蘇民峰 (youtube@TVB 截圖)

百歲流年圖中的「四旬有四年上增，壽上又逢四十五」是指40-45歲是看鼻根位置，鼻骨上是指年上、鼻骨上則是壽上；「四十六七兩顴宮」是看左右顴骨位置，46歲左顴、47歲右顴；「準頭喜居四十八」的準頭是指鼻頭；「四十九入蘭台中，廷尉相逢正五十」是看蘭台，師傅表示鼻子長得漂亮的話， 確切的說整個10年都是看「鼻運」！

「四旬有四年上增，壽上又逢四十五」是指40-45歲是看鼻根位置。 (youtube@TVB 截圖)

「四旬有四年上增，壽上又逢四十五」是指40-45歲是看鼻根位置。(youtube@TVB 截圖)

51歲開始看人中，「人中五十一人驚」中的人驚是指三代雙爭，師傅提醒若發現自己鼻頭向下，雙唇卷縮需多加留意；「五十二三居仙庫，五十有四食倉盈，五五得請祿倉米」至於52-55歲則是看有沒有食福，上唇飽滿者代表有食福；「五十六七法令明」是看法令，法令是鼻翼兩旁延出來的紋理，若30歲前出現相學稱苦淚紋，代表這一類人在少年時期都時常感孤獨，60歲後出現相學稱壽帶，故此法令長代表長壽。

51歲開始看人中，「人中五十一人驚」中的人驚是指三代雙爭，師傅提醒若發現自己鼻頭向下，雙唇卷縮需多加留意。 (youtube@TVB 截圖)

法令是鼻翼兩旁延出來的紋理，若30歲前出現相學稱苦淚紋，代表這一類人在少年時期都時常感孤獨。 (youtube@TVB 截圖)

「五十八九遇虎耳」中虎耳為58-59歲的流年部位，虎耳飽滿代表晚年有子女照顧；「承漿正居六十一」指的是正對嘴唇中間凹入的地方，亦代表61歲那年，師傳表示承漿位置有紋侵痣破代表飲食容易出現問題；「地庫六十二三逢」指「嘴邊肉」的位置，肉越厚代表你地庫越豐厚；「六十四居肢池地， 六十五處鵝鴨鳴」指兩頤凹處，師傅強調在相學上五官必須要飽滿，凹陷是代表不好的現象；「六十六七穿金縷，歸來六十八九程」 中的金縷指嘴角左右之兩條紋，紋越深越長代表兼職收入豐厚。

「承漿正居六十一」指的是正對嘴唇中間凹入的地方，亦代表61歲那年，師傳表示承漿位置有紋侵痣破代表飲食容易出現問題。 (youtube@TVB 截圖)

「六十六七穿金縷，歸來六十八九程」 中的金縷指嘴角左右之兩條紋，紋愈深愈長代表兼職收入豐厚。 (youtube@TVB 截圖)

「踰矩之年逢頒堂」當70歲時下巴夠飽滿同樣是好的現象；「腮骨七十四五同」師傅表示男士必需要有腮骨，代表能在惡劣環境下生存，絕對能為另一半遮風擋雨。

76歲開始由下頦起，環繞整個臉部而運行至99歲。師傅表示若年過100歲的話，則是由0開始重頭計算。

腮骨七十四五同」師傅表示男士必需要有腮骨，代表能在惡劣環境下生存。 (youtube@TVB 截圖)

腮骨七十四五同」師傅表示男士必需要有腮骨，代表能在惡劣環境下生存。 (youtube@TVB 截圖)

資料來源：Youtube@《流行都市》

* 以上所有僅由相學角度分析，一切都只供參考