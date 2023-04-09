6面相注定有財有勢　額頭寬吸金能力強　這1特徵有樓揸手衣食無憂

有許多的有錢人彷彿就是前世燒了好香，含著金湯匙出生，或者因為婚姻關係而進入豪門，也有的是白手起家靠自己努力打拚積攢財富，銀行帳戶數字越攀越高，房地產一間又一間。



這樣的好命除了「祖上積德」，還有自己的勤奮以外，我們也可以從面相觀察出端倪！

盤點以下6種臉部特徵，都有機會成為非富即貴的代表哦～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 鼻頭有肉

鼻子是我們的財帛宮，鼻頭、鼻翼有肉且鼻孔不露，代表能賺錢也能存錢，在投資方面也很有一套，而且大多為人處事有魄力又有包容心，在事業上往往能夠功成名就。

2. 額頭寬廣

俗諺說「前凸金、後凸銀」，面相上天庭飽滿的人擁有很好的財富能力，在投資理財上更有獨到的見解，能精準判斷各種情勢，進而積攢大量的財富，且高度對賺錢有敏銳度，事業心也強，前途順遂，貴人運勢也相當看好！

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3. 下巴豐厚

小S曾在《康熙來了》節目中嘲笑趙正平雙下巴很「招財」，這在面相學上是真的！雖然現在很多人追求尖下巴，不過下巴豐厚的人不僅人緣、人脈較好，投資眼光、做生意等也都非常旺，能靠事業賺得很不錯的財富，而且晚年生活與子女運也都讓人稱羨。

4. 耳垂大而有肉

有大而厚的耳垂，在面相學上被視為充滿福氣與智慧的象徵，不僅長壽好命，也很有機會大富大貴，貴人源源不絕，將來也不愁吃穿。

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5. 嘴大而方正

我們常聽人說「嘴大吃四方」，嘴巴大而方正紅潤，無論從事什麼行業都能帶來很棒的收入，尤其擅長口才與社交方面，貴人自然也會靠近，生活如魚得水，錢財自然手到擒來。

6. 田宅宮飽滿

眉毛到上眼皮之間稱為「田宅宮」，代表掌管本身的不動產，如果田宅宮飽滿寬闊，沒有紋路、疤痕或惡痣阻礙，代表貴人運極旺，加上有祖業庇佑，能靠田宅賺錢，就算沒有大富大貴，基本上也衣食無缺，而且偏財運也很不錯～

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