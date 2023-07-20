準新娘欲穿白色婚紗行禮遭未婚夫禁止　得悉理由後極崩潰想退婚

相信每位女生心目中都有個夢想中的婚禮，穿上白色婚紗，在親朋好友的見證下完婚，是不少女生夢寐以求的浪漫。外國有位準新娘在討論區分享指未婚夫禁止她在婚禮上穿白色婚紗，而背後原因令準新娘大感崩潰，甚至要考慮應否退婚！



準新娘欲穿白色婚紗行禮遭未婚夫禁止 得悉背後原因極崩潰想退婚

外國有位女生早前在《Reddit》上以「我的未婚夫想讓每個人都知道我不『純潔』」為題發帖文，表示未婚夫禁止自己在婚禮上穿上白色婚紗，得知原因後令作為準新娘的樓主大感大解及崩潰，甚至萌生起退婚的念頭，疑惑「應該否嫁給這個男人」。

外國有位準新娘在討論區分享指未婚夫禁止她在婚禮上穿白色婚紗！（《一人婚禮》劇照）

樓主表示，與未婚夫Ryan拍拖6年，數月前求婚成功而且將要舉行婚禮。在籌備婚禮期間，樓主與Ryan曾經因為揀選婚紗的事宜而出現爭執，Ryan向樓主指出她不應該穿白色婚紗，樓主本來以為對方擔心拍照出來不好看，所以才建議她選其他顏色的婚紗，但到樓主選好款式，並已付上訂金後，未婚夫得知她最終也選上了白色婚紗後，竟然大發雷霆。

未婚夫突然大發脾氣令樓主感到不解，未知穿白色婚紗行禮究竟有甚麼問題。追問之下，Ryan就向樓主指出，白色象徵「純潔」，所以只有純潔、擁有「處女之身」的新娘才有資格穿上白色婚紗。樓主坦言在跟Ryan拍拖前，曾經有一位拍拖4年的前男友，樓主亦把自己的「第一次」獻給對方，想不到Ryan一直對此事耿耿於懷。

樓主實在沒辦法理解，事件也令她感到崩潰，未婚夫根本不信教，所以絕非因為信仰而有這樣的想法，事件令樓主對Ryan非常反感，甚至對是否要嫁給這個男人產生了疑問。

而背後原因令準新娘大感崩潰，甚至要考慮應否退婚！（《一人婚禮》劇照）

拆解7種顏色婚紗象徵意義

樓主的帖文一出，隨即引起網民紛紛熱討，有網民力撐樓主，更直言叫她「快逃」，指樓主並不值得受到這樣的對待，對方不應將自己的不安全感發洩在樓主身上。不過，雖然事件聽起來很荒謬，情況在香港也實在少見，但原來不同顏色的婚紗有著不同象徵意義，確實真有其事。

白色婚紗象徵神聖、純潔、忠誠；紅色婚紗象徵熱情、真摯；粉色婚紗象徵青春、浪漫；紫色婚紗象徵高貴；綠色婚紗象徵自由、活潑、生命力；藍色婚紗象徵忠誠、沉穩；黑色婚紗象徵至死不渝的愛情。雖然不同顏色的婚紗各有含義，但最重要都是準新娘新郎自己的意願，始終結婚都是屬於二人的終身大事，隨心所欲，打造出自己心目中的理想婚禮，製造難忘回憶才是最重要。