婚展2023｜餅卡優惠75折起！免費擇日＋美甲服務　婚展優惠一覽

婚展2023將於7月14至16日舉行！結婚大日子，婚禮每項細節都絕對不能馬虎，想為籌備婚禮尋找一些靈感，不妨選擇行婚展，屆時會有逾百個參展商，除了可以限定優惠價買結婚餅卡之餘，更設免費擇日、美甲護理服務，以及購物獎賞大贈送，有機會獲得名貴海味、美容護膚品等。立即看以下婚展攻略，看清「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2023 」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2023」開放時間、日期、門票收費及各項著數優惠！



結婚大日子，婚禮每項細節都絕對不能馬虎，想為籌備婚禮尋找一些靈感，不妨選擇行婚展！（shi_ga＠IG）

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2023」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2023」將於7月14至16日於香港會議展覽中心舉行，屆時場內會有各種婚嫁產品及服務，並匯集了超過10間餅卡禮券參展商，為準新人們帶來無限驚喜與禮遇。展覽亦設各種免費節目及活動，提供一站式的結婚資訊，為準新人在籌備婚禮的過程中增添靈感。

婚展2023攻略｜逾百間參展商

今次婚展有逾百個參展商參與，由婚紗攝影、婚紗晚裝、禮服裙褂，以至結婚禮餅、酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等婚禮用品及服務都應有盡有，婚紗攝影、婚紗晚裝、禮服裙褂，以至結婚禮餅、酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都應有盡有，而大部份參展商都會在會場內推出較門市優惠更相宜的折扣。

婚展2023攻略｜「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2023」及「香港婚宴展暨結婚用品博覽2023」將於7月14至16日於香港會議展覽中心舉行（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網＠FB）

婚展2023攻略｜餅卡禮券優惠搶先看

不少準新人特意到婚展，其中一大目標就是餅卡優惠，而今次婚展亦匯集了13間餅卡及禮券參展商，不少中西式餅店都有參與，準新人可以在婚展中以優惠價購買中西餅卡及禮券，包括：奇華、A-1 Bakery、榮華、美心西餅、東海堂、恆香、香港皇玥、Châteraisé、Häagen-Dazs™、鴻福堂、LIFETASTIC、龍島、 BEANS Bakery。

婚展2023攻略｜餅卡禮券優惠搶先看（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網＠FB）

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婚展2023攻略｜消費滿HK$1,000送餅卡禮券、行李箱、名貴海味

除了餅卡優惠外，婚展中亦有不少豐富禮遇及活動，情侶兩人孖住入場即可獲贈豐富禮品（限量派發，送完即止），加上情侶兩人在場內以電子消費超過HK$1,000及完成「我賞你Like」送禮活動，更加有機會獲餅卡禮券回贈，每對情侶只限換領一次，而且名額有限，先到先得，換完即止。

另外，情侶兩人消費滿HK$1,000，可以到主辦機構攤位登記參加「愛的留言」送禮活動，參加者只需到大會Facebook專頁的指定帖子中留言及讚好，並回答問題：「最想跟另一半去哪裡度蜜月及原因」，最有心思的10位參加者，將會得到行李箱、餅咭禮券及名貴海味等豐富獎品。

除了情侶同行優惠外，其他入場人士憑即日於會場內消費超過HK$1,000的發票 (單一發票計），也可以到主辦機構攤位參加抽獎，獎品包括：嫁喜餅卡、美容護膚品及婚禮洋酒等。

婚展2023攻略｜情侶兩人消費滿HK$1,000，可以到主辦機構攤位登記參加「愛的留言」送禮活動，有機會得到行李箱、餅咭禮券及名貴海味等豐富獎品。（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網＠FB）

婚展2023攻略｜免費擇日服務

準新人籌備婚禮時第一步也是最重要的一步就是擇日，到場更可以享用免費擇日服務，今次婚展邀請了易晨師傅（香港玄學及身心靈研習社）以中華玄學古三式中的「奇門遁甲」，結合八字術數，按照情侶雙方的出生時辰八字，精準計算出最適合締結姻緣的日子，幫助催旺彼此的感情、孕期、工作、財運等事情。

婚展2023攻略｜免費擇日服務（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網＠FB）

婚展2023攻略｜免費美甲服務

準新娘想扮靚靚影婚照？婚展中亦有提供免費輕美甲護理體驗服務 - 閃爍Soak Off Gel甲及護理，讓你在婚展中放鬆之餘又可扮下靚！

婚展2023攻略｜免費美甲服務（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網＠FB）

婚展2023攻略｜豐富節目提供

大會舞台也特別準備了多個環節，包括玄學增強運勢講座、婚前健康顧問及夫婦相處之道等，為準新人提供更多貼地又有用的資訊。

婚展2023攻略｜7月婚展詳細資料：

「香港婚紗展暨世界結婚巡禮2023」 & 「香港婚宴展暨結婚用品博覽2023」



日期：2023年7月14至16日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：HKD$25／位



婚展2023攻略｜2023下半年將有以下婚展：

8月11日至8月13日：第111屆香港結婚節暨秋日婚紗展

9月23至9月24日：第42屆婚展會2023

11月3日至11月5日：香港婚紗展暨結婚博覽2023、香港婚宴博覽2023

12月15日至12月17日：第112屆香港結婚節暨聖誕婚紗展

