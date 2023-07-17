出軌已不限於精神和肉體　過半受訪者：財務出軌衰過對感情不忠

網路上關於兩性議題討論，經常出現你認為「精神出軌」跟「肉體出軌」哪一個比較嚴重？你有聽過財務出軌嗎？



根據美國CreditCards.com調查指出，有超過30%的美國人承認自己曾對另一半有過「財務出軌」行為，甚至有超過一半的受訪者表示，「財務出軌」甚至比肉體出軌更糟糕。

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財務出軌是什麼？主因源自於內心恐懼

什麼是財務出軌？意思是夫妻情侶之間，若對另一半有財務、金錢任何不誠實或不負責任的行為，就被稱為財務出軌（Financial Infidelity），簡單來說就是在財務上有不忠行為，小則偷藏私房錢、謊報薪資，大則偷偷謊報支出、背負債務、藏有個人祕密帳戶等。

根據《CNBC》報導，依據CreditCards.com民調數據，有超過30%的美國人承認，在財務上自己曾對另一半有過不忠行為，包括隱瞞負債、偷藏信用卡、謊報支出等。不過這項調查，也有三分之一的受訪者認為，從來不覺得有必要告知另一半自己財務狀況。

同時，該數據顯示，有超過一半的受訪者認為，「財務出軌」就跟肉體出軌一樣差勁，甚至更爛，但為何有人還是會選擇財務出軌？據悉，最大原因源自於內心的恐懼，像是害怕被另一半罵，怕對方不解自己消費習慣或是擔心會影響感情等。

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「財務出軌」比感情不忠更破壞家庭

另外，全球最大婚外情約會網站Ashley Madison調查顯示，有超過4成的夫妻並未向彼此坦誠財務狀況，其財務出軌現象逐年攀升，其中有31%人認為「財務出軌」比感情不忠更會破壞家庭；有11%人表示，另一半財務出軌令人生氣；有10%人會感覺到被欺騙；6%人則表示感到非常悲傷。而「財務出軌」帶來的負面影響相當深，不只會導致夫妻間感情破裂，對於小孩或親朋好友間也可能會造成無法挽回的結果。

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