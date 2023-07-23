兩性相處｜別刻意討好來換他的愛！想關係細水長流　關鍵在這1點

關係中的安全感，可以是維繫一段感情的關鍵，也可以是對自身焦慮狀態的一種最佳檢視。



有時缺乏安全感不見得是對方少給予，而是內心的患得患失導致不斷自問：「對方是不是沒那麼愛我、我好像配不上他、我哪裡值得被愛……」諸如此類否定自我的問題，進而導致在相處時，為了讓提升自我的被需要感，開始不斷討好對方、營造出對方「需要自己」的感受。

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一段健康的關係，需由兩個自我肯定的個體組成

諮商心理師吳姵瑩在著作《走出關係焦慮：擺脫負面自我的 18 堂內在和解課》中曾提到：「當我們生命早期總是接收到被拒絕與忽略的經驗時，自然會以相同的方式對待自己。如果你不曾感受被疼愛，就會一直在親密關係中尋找被愛的感覺。」而這種一直在親密關係中尋找被愛的感覺，是否已偏離愛的本質？若愛是自然而然流動，便也不需要持續在關係中「找愛」，或透過付出來創造被愛的價值。若雙方都自我肯定、保有自愛的能力，便不容易在關係中失去自我，使自己迷失在關係裡。

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自然而然地對對方好，自然就不用討好

感情經營最怕刻意，刻意的付出若換不回期待的回報，便容易患得患失，討好本身的字面解釋便已說明是為了要「迎合人意，以博得他人歡心」，因此若種種討好行為沒辦法有效博得對方歡心，不僅自己會感到失落，也由於這些討好付出是帶有強烈目的性，容易讓被付出者有「被索取」的感受，反而無法創造愉悅的雙向關係。當目的是「討好對方」而非「對對方好」，長久下來會使自己和對方都筋疲力盡，而這並不是一段健康的關係。

因此在關係中，若是因為害怕對方會離開而焦慮地討好、逢迎，不妨先正視自己內心的擔憂，並審視這樣的憂慮是否必要。好好正視對方的付出和愛、肯定自我的價值、以「我愛你所以我想對你好」而非「我想要你愛我所以我討好你」的想法去投入，才能創造一段雙向的健康關係。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】