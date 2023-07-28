你能接受伴侶和異性單獨約會嗎？7關鍵辨別他們是否純友誼沒邪念

異性純友誼存在嗎？這個在dcard、PTT等論壇被爭論不休的問題，至今我想很多人還是沒有答案。現代社會中，男女之間的友誼越來越普遍。然而，這種關係在社會中依然存在許多爭議。有些人認為男女之間的友誼是不可能存在的，因為性別之間的吸引力或者性吸引力會使得關係變得複雜。但是，也有些人認為男女之間的純友誼是完全可以存在的，只要彼此有足夠的尊重和信任。



異性純友誼存在嗎？

它的確沒有正確答案、更多是因人而異。不過在關係中，我們可以用更理性邏輯的方式去釐清這件事，也許有機會讓陷於朋友、情人之間為難的你有從不同角度思考的解套方法。會想聊這件事的起因是前陣子我和男性好友單獨去看了《關於我和鬼變成家人的那件事》，我的伴侶老爺非常輕鬆的面對，只問我們要看什麼電影。

回家後我很好奇大家的觀點，就在IG限動上問了「伴侶可以和異性朋友去看電影嗎？」這個問題，各個回答比例如下：

不行：17%

看那個人是誰：43%

可以啊：24%

如果有其他人就可以：16%

看起來認為「完全不行」的人其實算少數，大部份人還是能夠接受自己的伴侶有異性好友，即使是看電影這種在黑暗環境中的活動。不過同時有個男生私訊我說，他認為有了交往對象後就應該和異性保持距離，卻遇到伴侶和其他女生覺得還是可以跟異性出去，他問我「該怎麼用健康的心態面對這件事，以及如何調適自己的心情。」

接下來我們就來細細討論異性純友誼的定義、界線、如何面對，以及如何不讓異性朋友損害了自己的情感關係。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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異性純友誼的定義

在男女雙方都單身的狀況下，我想沒有人會對「友誼」有異議，不管是純友誼、還是Friends with benefit ，只要兩個成年人你情我願，都沒什麼不可以。但當一方或是雙方都有伴侶的狀態下，這個「異性純友誼」的定義就很重要，尤其是在每一個人都有自己的觀點，自己對朋友的定義，該怎麼去釐清雙方關係呢？我認為可以從交往深度、交流頻率、雙方界線來定義。

交往深度

這一對所謂純友誼的異性交往深度又分為如何認識、認識多久、共通點是什麼。

「如何認識」我認為很重要，如果雙方從以前就是同學、同事、社團關係，那麼維持朋友關係就比較正常，但若是突然在網路上認識的異性，就是一件比較奇怪的事。異性純友誼其實是一個近代的概念，因為以前男女授受不親的年代大概沒什麼機會認識異性，可能連婚配對象都是結婚那天才見面，但現代不只大家會交過幾任男女朋友，也會有認識很久的異性朋友，所以與這個所謂的「異性朋友」是什麼時候認識的，為什麼會認識，以及雙方是因為什麼而成為朋友、有什麼共通點，便能構築出雙方「交往深度」的輪廓。

交流頻率

與朋友的交流頻率因人而異，有人每天都要傳訊息、有人久久才約一次吃飯、也有人一週見個好幾次，了解對方與異性朋友的交流頻率，是定義他們的關係的關鍵之一。

異性純友誼的界線

最後講到界線，每個人一樣對朋友有不同的界線，不論是身體、或內在的互動程度。例如有人認為跟朋友可以牽手、擁抱、親吻，同時也有人覺得和異性朋友睡在同一間房間、甚至同一張床上也可以，所以這個界線的定義範圍非常大。

以上講到純友誼的定義，並沒有絕對的標準答案，要明確討論定義的原因是在關係中的人，若有自己的異性好友，這些交流的頻率、深度、界線，雙方都應該要有共識和明確的溝通，也許你認為沒關係的事，但伴侶很介意，所以雙方要能清楚釐清「純友誼」的範圍在哪裡很重要。

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如何避免異性純友誼影響關係？

這個年代每個人多多少少都有異性好友，有些人會像前面私訊的男性讀者一樣，在進入一段關係後自行遠離異性，可是有些朋友是從小到大、很珍貴且對自己有益的情感，有了男／女朋友就疏遠是不是有點可惜了呢？所以以下有 7 個方式，協助你避免讓異性的朋友關係影響長期穩定的戀情。

1. 不把朋友的順位放在伴侶前面

雖然說朋友可能認識更長的時間，但若確定這個伴侶是你想要維持長期穩定關係的對象，他應該要是你的情人也是朋友，不該事事以其他的異性朋友為重。這並不代表要所有時候都聽伴侶的意見或掌控，而是在合理範圍內，需要平衡自己看待他們的順位。

2. 公開坦白異性朋友的交流或互動

去哪裡、幾點去、和誰、同行者有誰等等，都可以更清楚坦白的讓伴侶知道，躲躲藏藏或以「避免誤會」、「怕對方生氣」為理由隱瞞，即使真的是純友誼，通常被發生後都會發生更負面的爭吵或不安。

3. 讓伴侶知道異性朋友的存在

可以分享你和異性朋友的友情，喜歡做什麼事，對方是什麼樣的人等等，讓伴侶知道這個人的存在，除了理解這個人對你的重要性，多了解也能增加安心程度。不過不需要強迫伴侶要和異性朋友也變成好朋友，友情是無法勉強的。

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4. 溝通彼此對於純友誼的定義

根據前面所講的交流，雙方對彼此與異性朋友的交流程度有比較清晰的輪廓，這樣做可以避免一些自己覺得沒什麼，但超出對方界線的狀況，若沒講清楚，導致自己也感覺莫名其妙被指控，形成負面的循環。

5. 不要有調情或越界的言語或行為

確定了界線後，就不要與異性朋友有調情或越界的言語或行為，有些人（尤其是女生）可以透過一些調情方式獲得好處，當然如果伴侶可接受，這件事就沒什麼，但如果伴侶不喜歡，而你又想要維持這段關係，就應該避免這類的行為。

6. 不要有不恰當的異性友誼

什麼叫不恰當？例如已婚的50幾歲男性和公司20幾歲的同事單獨從事一些活動，即使說是興趣相投，怎麼樣都會讓伴侶非常擔心。又或是已經有伴侶的人在交友軟體上認識異性，但說是「只想當朋友」聊聊天，這也真的太詭異了。

7. 不要因此指責伴侶嫉妒心強或小氣

如果因為異性朋友發生爭執，第一時間必須先理解伴侶的擔憂和不悅從何而來，並且回到前面說的，好好溝通雙方對於異性朋友的定義和界線，理解某段或某幾段友誼的必要性，而不要馬上指責對方很愛嫉妒、很小氣，這樣對關係並不會產生比較好的結果。但若伴侶已經到控制的程度，強硬限制你和異性朋友的交流，完全沒有溝通餘地，那麼你就要想想這樣的關係真的是你想要的嗎？

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對於異性純友誼，每個人都有心中的一把尺，不管你認為可以或不行，都沒有對錯，只要找到在關係中的兩人可以接受和心裡舒服、不委屈的相處方式就可以，感情是你們兩個在談，外人或網友的想法都沒有那麼重要。以我和老爺來說，我們都有異性朋友，也大概都認識這些人是誰，並接受雙方可以和異性朋友出去。不過如果一般狀態下，我們幾乎都會邀請對方一起參加，除非是時間上不允許或對方不想去，如果我覺得有疑慮的人，我會盡量避嫌不單獨見面，或是慎選很開放性的場合。

雖然老爺的安全感很強，幾乎沒有過他不准我去的時候（和前男友吃飯也可以），但我自己會盡量避免掉一些麻煩和誤會。他的話幾乎所有女生朋友我都認識，吃飯時大多會約我一起，跟女生好友聊天的時候會跟我分享他們在聊什麼。

這是兩個人之間互相的默契，不用嚴格規定報備或要求，更像是一種自然在乎對方的反應。

要達成對異性朋友相處上的共識，只要雙方之間有足夠的尊重、信任、理解和包容，多觀察、理性溝通，就更有機會找出兩人的絕妙默契。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】