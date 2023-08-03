破毒強人｜張漢斌入行30載演盡閒角　為養家盡心盡力演好每個角色

【破毒強人｜張漢斌】由陳豪、蕭正楠、胡定欣及張曦雯主演的TVB劇集《破毒強人》播出近一周反應不俗，加上演員班底強勁引起網民紛紛熱討。除了一眾主角外，其實其他配角角色也值得大家關注，其中在劇中飾演警長「明哥」的張漢斌（現名：張韡騰），入行30年參演過逾200部劇集，演盡無數閒角，但每個角色他都盡心盡力地演。



破毒強人｜在劇中飾演警長「明哥」的張漢斌（現名：張韡騰），入行30年參演過逾200部劇集，演盡無數閒角，但每個角色他都盡心盡力地演。（《破毒強人》截圖）

破毒強人｜「御用黑仔王」張漢斌入行30載！演盡閒角不曾擔正

現年52歲的張漢斌（現名：張韡騰），1993年入讀藝員訓練班入行，入行至今30年，演盡無數閒角，更因為他飾演的角色很多都是不幸收場，所以有「御用黑仔王」的稱號。張漢斌在早前播出的熱討劇集《隱形戰隊》、《法言人》、《隱門》等都見到他的身影，唯戲份不多，未能引起觀眾留意。

張漢斌入行30載演盡閒角！（《心理追兇》截圖）

投身演藝界30載，參演過逾200部劇集，沒曾擔正過，但不論戲份多少，張漢斌都盡心盡力地演，拍攝前更加會做足功課，豐富演繹每一個角色。張漢斌曾在劇集《翻生武林》中飾演死囚，整部劇之中他只得短短25秒的戲份，但他卻把一名死囚在行刑前受的屈辱演得淋漓盡致，令觀眾也不能不對他留下深刻印象。

張漢斌當時在劇中，被途人掟生雞蛋、菜心、蕃茄、豆腐，更加被生三文魚片掟入口哽死，拍攝當日氣溫更加高達30多度，4小時的拍攝過程既要抵受炎夏高溫，更加要忍受酸臭，但張漢斌卻認為只是出來效果理想，即使過程有多辛苦難受都是值得的，實在是非常專業。

張漢斌曾在劇集《翻生武林》中飾演死囚，整部劇之中他只得短短25秒的戲份，但他卻把一名死囚在行刑前受的屈辱演得淋漓盡致，令觀眾也不能不對他留下深刻印象。（《翻生武林》截圖）

不過，即使張漢斌多努力地演好每一個角色，始終都只是站在主角後面的綠葉，觀眾記得的只是「那個綠葉」，「張漢斌」這個名字又有多少人會記得？即使如此，張漢斌也沒有磨蝕心中那團火，努力跑步、健身保養身形，戲份多少、鏡頭拍不拍到都照盡心盡力地演，視這些機會為練習，一直在等待下一次機會。

張漢斌也沒有磨蝕心中那團火，努力跑步、健身保養身形，戲份多少、鏡頭拍不拍到都照盡心盡力地演，視這些機會為練習。（張韡騰Vincent＠weibo）

破毒強人｜張漢斌為養家盡心盡力演好每個角色：希望在明天

儘管努力未能被觀眾留意得到，但背後總有一個默默欣賞及支持著張漢斌，這個人就是他的太太。張漢斌曾分享指，太太從來都很支持自己，每次都會讚他做得好，鼓勵他要繼續努力下去，因為「希望在明天」，而養活家人成為了張漢斌努力拍劇的動力。

儘管努力未能被觀眾留意得到，但背後總有一個默默欣賞及支持著張漢斌，這個人就是他的太太。（張韡騰Vincent＠weibo）

看過張漢斌的故事，大家在追劇時，除了留意主角們的演出外，不妨多留意下站在主角身旁的綠葉演員的表現，因為他們同樣盡心盡力地演，值得讓更多人留意他們努力的成果。