溫裕紅逝世｜綠葉演員演盡過百閒角演技獲好評　回顧5大經典角色

溫裕紅逝世｜前TVB藝人溫裕紅於上周因乳癌逝世，終年54歲，溫裕紅曾效力TVB 23年，參演過超過一百部劇集，2020年因不滿TVB的續約安排而離巢，後來便淡出娛樂圈，而《食腦喪B》就成為溫裕紅的告別作。

溫裕紅畢業於香港演藝學院，後來成TVB旗下藝人，入行逾20年，由節目主持到演戲，多元化的演藝之路令人對她留下深刻印象。她參演過多部劇集，飾演過不同角色，由無名無姓的「姨媽姑姐」到議員、法官、財經主播等都有演過，演的雖然只是小角色，戲分並不多，但仍然能引起觀眾注意，其演技更備受讚賞！一起回顧溫裕紅演過的5大經典角色吧！



前TVB藝人溫裕紅於上周因乳癌逝世，終年54歲！（TVB節目截圖）

溫裕紅逝世｜溫裕紅畢業於香港演藝學院，後來成TVB旗下藝人，入行逾20年，由節目主持到演戲，多元化的演藝之路令人對她留下深刻印象。（溫裕紅Esther＠weibo）

溫裕紅逝世｜經典角色回顧1：《刑事偵緝檔案III》盧冰冰

溫裕紅在《刑事偵緝檔案III》飾演劇中飾演「張大勇」的陶大宇下屬，當時以短髮造型飾演警隊探員頗有霸氣，當時溫裕紅初入行就有幸參演《刑事偵緝檔案III》，當時劇集相當熱爆，亦令溫裕紅引起觀眾留意，這也成為她的代表作。

溫裕紅逝世｜經典角色回顧1：《刑事偵緝檔案III》盧冰冰（《刑事偵緝檔案III》截圖）

溫裕紅逝世｜經典角色回顧2：《仁心解碼》李太

溫裕紅在《仁心解碼》中飾演「援交少女」李思欣的母親，面對著自暴自棄不惜去做「援交」的女兒，以及出軌兼性侵小學生的丈夫，她更被逼要替丈夫隱瞞，心裡藏著很多痛苦與心酸，加上溫裕紅經常在劇中飾演悲慘角色，被封為「御用悲情媽媽」。

溫裕紅逝世｜經典角色回顧2：《仁心解碼》恩母（《仁心解碼》截圖）

溫裕紅逝世｜經典角色回顧3：《巴不得媽媽》魯玉芬

溫裕紅曾在《巴不得媽媽》中飾演「男人婆」魯玉芬，為新聞部總監，亦是古明華「蘇基」的女友，溫裕紅生前亦在接受傳媒訪問時透露，這是她最喜歡的角色，因為「拍得開心之餘，又有發揮機會，而且出來反應好好」，當時劇集出街後，亦有不少觀眾大讚她演得好！

溫裕紅逝世｜經典角色回顧3：《巴不得媽媽》魯玉芬（《巴不得媽媽》截圖）

溫裕紅逝世｜經典角色回顧4：《使徒行者》蒲楊淑雲

劇集《使徒行者》熱播時紅爆全城，而在劇中飾演蒲楊淑雲的溫裕紅，劇中為立法會議員，亦是犯罪集團的主腦之一，她在劇中與佘詩曼有不少對手戲，亦成功令她搶到焦點！

溫裕紅逝世｜經典角色回顧4：《使徒行者》蒲楊淑雲（《使徒行者》截圖）

溫裕紅逝世｜經典角色回顧5：《三個女人一個因》柳愷倫（十年前）

溫裕紅在《三個女人一個因》中飾演整容前的李璧琦，她在劇中戲分很少，但其中一幕以一個耐人尋味的笑容，獲網民大讚簡直是神複製了李璧琦的神髓，其演繹獲網民大讚，這也成為了她的經典之作！

溫裕紅逝世｜經典角色回顧5：《三個女人一個因》柳愷倫（十年前）（《三個女人一個因》截圖）