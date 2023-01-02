有種好男人｜葉凱茵入行20年不介意演閒角　投入拍劇忘記流產之痛

【葉凱茵｜有種好男人】「牡丹雖好，終須綠葉扶持」，平日看劇集，大家可能只會留意劇中主角演得怎樣，但一套劇之所以完滿，其他綠葉演員也功不可沒！葉凱茵是TVB御用「秘書王」，亦不時飾演人妻、人母角色，相信大家對她的樣子也絕不陌生。

在近日熱播的TVB劇集《有種好男人》中，葉凱茵就飾演張國強妻子。葉凱茵於2002年參選香港小姐入行，而當年之所以參選竟是因為「失戀」？雖然當年港姐落選，但依然能夠順利加入TVB，入行20年多數飾演閒角，戲分不多，但葉凱茵學會安於現狀。



【葉凱茵｜有種好男人】葉凱茵是TVB御用「秘書王」，亦不時飾演人妻、人母角色，相信大家對她的樣子也絕不陌生。(《星光路上》截圖）

有種好男人｜葉凱茵入行20年不介意演小角色 當年參選港姐全因失戀？

參選香港小姐是不少女生兒時的夢想，葉凱茵也不例外！早在讀書時期，葉凱茵就被星探發掘，有幸參與廣告演出，令兒時發的「明星夢」開始發展。不過後來畢業後出來社會工作，又掛著拍拖已沖昏頭腦，漸漸把這個夢想拋諸腦後。

入行前葉凱茵從事秘書工作，當年因為失戀令她傷心欲絕，很想轉換一下環境，就毅然決定重拾演藝夢參選港姐。葉凱茵於2002年參選港姐，同屆冠軍為林敏俐，雖然落選，但葉凱茵也能順利加入TVB。

【葉凱茵｜有種好男人】參選香港小姐是不少女生兒時的夢想，葉凱茵也不例外！(《星光路上》截圖）

入行至今20年，葉凱茵雖然有不少演出機會，但每次演的都是小角色，戲分並不多，但她從來沒有打算過要爭取機會，寧願安於現狀，曾在接受訪問時坦言：「公司對同輩港姐很重用，我都會有不開心，但我又不會想方法令自己有多些機會，比較安於現狀」。

葉凱茵也曾經掙扎過到底自己是否適合演藝圈，雖然演的都秘書、媽媽，但每次打算放棄時，就會得到一些可以發揮的角色，坦言演員經驗有助豐富人生閱歷，亦很多姿多彩，所以演員依然是葉凱茵首選的職業。

【葉凱茵｜有種好男人】入行至今20年，葉凱茵雖然有不少演出機會，但每次演的都是小角色，戲分並不多，但她從來沒有打算過要爭取機會，寧願安於現狀！（ip_hoi_yan_fan＠IG）

有種好男人｜葉凱茵流產希望變成絕望 靠丈夫兒子陪伴走出陰霾

在愛情方面，葉凱茵在入行後曾經與李思捷相戀，但有傳她因不滿男方太過花心，所以最終也是分手收場，在2009年就跟商人郭家樑結婚，婚後育有兒子郭皓琛。囝囝似乎遺傳了媽媽的演戲天分，6歲開始就做小童星，曾參演劇集《《溏心風暴3》和《多功能老婆》等等！

【葉凱茵｜有種好男人】葉凱茵在2009年就跟商人郭家樑結婚，婚後育有兒子郭皓琛。（ip_hoi_yan_fan＠IG）

【葉凱茵｜有種好男人】囝囝似乎遺傳了媽媽的演戲天分，6歲開始就做小童星。（ip_hoi_yan_fan＠IG）

在最近才播畢的無綫重頭劇《法證先鋒V》，葉凱茵更與兒子母子檔拍劇，在劇中同樣飾演母子，對於兩人而言，相信也是個很難忘的經歷啊！提到葉凱茵令觀眾深刻的演出，不得不提她在《金宵大廈》中，飾演被趙希洛搶去兒子及丈夫，慘變崩潰瘋婦，抱著兒子在天台企圖跳樓的一場戲。劇集播出後，不少觀眾也大讚葉凱茵演技大爆發，演得相當逼真！

【葉凱茵｜有種好男人】在最近才播畢的無綫重頭劇《法證先鋒V》，葉凱茵更與兒子母子檔拍劇，在劇中同樣飾演母子！（ip_hoi_yan_fan＠IG）

不過大家又怎會想到，葉凱茵是將她在現實中親身經歷過的喪子之痛來幫助入戲呢？葉凱茵在接拍《金宵大廈》前才剛剛經歷完流產之痛，在2015年她懷有第二胎兒子，當時她已懷孕9個月在待產，但在臨盆前不幸發現患上了突發性妊娠毒血症，葉凱茵的性命幸好能保下來，但腹中兒子就胎死腹中。

【葉凱茵｜有種好男人】葉凱茵在接拍《金宵大廈》前才剛剛經歷完流產之痛。(《星光路上》截圖）

葉凱茵憶述，當時入院後，姑娘有問過她想不想見胎兒最後一面，但她拒絕了，因為她很怕那個畫面會永遠留在心入面，由希望變絕望令葉凱茵痛心欲絕，但幸好身邊還有老公與囝囝郭皓琛，一直在旁支持及陪伴，終能走出陰霾。

【葉凱茵｜有種好男人】靠丈夫兒子陪伴幫助她走出流產陰霾！（ip_hoi_yan_fan＠IG）

接拍《金宵大廈》時，其實葉凱茵還在康復期，但她依然相當敬業沒有想過要推掉角色，認為：「這個是事實，我需要接受」。專業的態度令葉凱茵入行20年不斷進步，演技備受肯定，亦因為懂得隨遇而安、安於現狀，才令她可以專注演好角色，發揮得更好！