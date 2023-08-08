台女與男友同居不足2個月怒數3件事引議 專家1事不能做恐引分手

許多情侶都會在交往一段時間後，有些人會邁入同居的這一步，有些人則是為了在結婚之前先同居後婚。不過俗語有話「相見好同住難」，生活上難免會有磨擦。最近，有一名女生於討論區發文大呻，跟交往3年的男友同居不足2個月， 經已難以忍受男友的壞習慣，更直呼「差點沒被氣死」。帖文一出即引起網民熱議，不少人都力撐樓主的說法，有網民則反對樓主說法，意見兩極，一起來看看究竟吧！



不過俗語有話「相見好同住難」，生活上難免會有磨擦。《BB來了》劇照

台女與男友同居不足2個月感崩潰 狂數3件事：差點沒被氣死！ (Dcard討論區 )

台女與男友同居不足2個月感崩潰 狂數3件事：差點沒被氣死！

一名女生於Dcard討論區以「有人另一半的壞習慣比我男友還誇張嗎？？？」為題發文大呻，跟交往3年的男友打算先同居後婚，來磨合一下彼此的生活習慣，殊不知同居不足兩個月，發現彼此生活習慣存有極大差異。她表示，二人固定每星期去超市「補貨」大瓶裝的牛奶、汽水等等，但她發現男友竟然直接對嘴喝，再放回雪櫃。女生解釋自己並非有潔癖，而是這樣對嘴喝瓶口都是細菌。

台女與男友同居不足2個月感崩潰 狂數3件事：差點沒被氣死！(Dcard討論區 )

再來讓女生忍受不了的是，男友總是直接把室內拖鞋穿進去浴室，然後穿著洗澡，出來時弄到滿地都是水，女生好幾次差點摔倒，男友卻表示會擦乾，堅持不脫鞋洗澡。最近，女生更發現男友不問自取用她的東西，甚至把整瓶精華用光！ 女生坦言，只要她一生氣，男友都會撒嬌、裝可愛哄她，她就會心軟原諒男友，男友並非毫無優點，他平日會主動幫手做家務，故此令到女生十分苦惱發文詢問網民該如何解決。

台女與男友同居不足2個月感崩潰 狂數3件事：差點沒被氣死！(Dcard討論區 )

網民意見兩極：磨合期就認真討論，別心軟！

對此，不少網民勸喻女生事主不應心軟，皆因這樣問題只會沒完沒了，「感情好的時候，小事可以因為愛而忍受過去，老夫老妻後，很多事情都敗在最基本的尊重，小習慣從小地方開始培養，趁著還有機會咬著牙導回正軌吧。」、「只要願意磨合都沒有問題，問題不是有壞習慣，而是沒有尊重你」、「既然是在磨合期就認真討論，不要心軟」、「整個在往無效溝通的道路上狂奔欸，相處起來會很困難，因為他隨隨便便打哈哈就過去了，一點尊重都沒有，剩妳一個人在那邊煩惱」。

雖則帖文不少人都認為磨合期間，男友的行為情有可原；有部分網民則表示女生太「公主病」，「沒有公主命 卻有公主病」、「搞不好妳男友也嫌妳毛太多，不磨合不如分一分」、「我覺得當初會選擇跟他在一起的妳比較奇怪！」、「自己選的 在那叫什麼」。

兩性專家：1事不能做恐引分手

早年，全球受到新冠肺炎的影響，大部分的人居家隔離（WFH），WFH的日子，周末也留在家中，困在四壁之中，很容易讓人與本來的生活脫軌。即使情侶是同居或不，都要面對未來無法的想像與無助，當時兩性專家Nic Beets與Verity Thom表示，正因這等壓力，增加情侶們的爭執。

兩性專家：1事不能做恐引分手（《紀念日》劇照）

Nic Beets跟Verity Thom認為，不論同居與否，情侶間最不應做的事就是批評，吵架時應盡快令自己抽離那負面情緒，當氣上心頭，就只會批評。專家建議，可運動、洗澡或聽音樂來逃離現場，而這些活動都能有效地令你心情好轉。冷靜下來後，比起批評，應心平氣和地說出自己的目的與心情，嘗試令對方明白。