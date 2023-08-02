想到交友軟體自介，對很多人來說都是一個難題，到底要寫哪些內容？寫多少？文筆不好、詞彙很少、不懂得鋪陳，這些現在都可以靠AI解決了！



我親自請 ChatGPT寫自介，只要提供簡短、條列式資訊，並且透過提出需求指令、延伸改寫、要求口氣和順序，等等最後就能產出一篇300-500字的交友軟體自介。最後再參照我所建議的注意事項，修改一下，就可以放上去交友軟體囉，肯定會讓你在眾多不用心的個人檔案中脫穎而出！

用ChatGPT寫交友APP自介的8個步驟，讓你在交友軟體上脫穎而出！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 提出需求

你：我今天想寫一篇交友軟體的自我介紹（Dating Profile），你理解嗎？

ChatGPT：當然，我完全理解你想要寫一篇交友軟體的自我介紹。我可以提供一些指導和建議，幫助你寫出一篇有吸引力且引人注目的介紹。請告訴我一些關於你自己的資訊，例如你的興趣、個性特質和你在尋找伴侶方面的期望，我會盡力幫助你創作一篇自我介紹。

2. 提供簡單的個人資訊：個性、興趣

你：我是一個熱情、友善、喜歡和人相處的人，MBTI是ENFJ，喜歡滑雪、煮飯、唱歌、旅行，你理解這些嗎？

ChatGPT：絕對理解！根據你提供的資訊，以下是一篇可能符合你個人樣貌和興趣的交友軟體自我介紹範例：

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嗨！我是[你的名字]，一個充滿熱情、友善且喜歡和人相處的人。我的MBTI類型是ENFJ，這意味著我對於建立深厚的人際關係感到興奮和滿足。

平常，我喜歡參與各種有趣的活動。其中，滑雪是我最愛的運動之一。在雪山上放鬆身心，感受風吹拂臉龐的那種自由，對我來說是無與倫比的享受。此外，煮飯也是我的興趣之一。我喜歡嘗試新的食譜，並將美食與朋友們分享，因為我相信食物能夠拉近人與人之間的距離。另外，唱歌是我生活中不可或缺的一部分。無論是在淋浴間裡高歌一曲，還是參加卡拉OK派對，我總是盡情享受著音樂帶給我的喜悅和激情。當然，我也喜歡旅行。探索新的地方、體驗不同文化、遇見新朋友，這些都是讓我心靈豐盛的經歷。

對於我的伴侶，我希望找到一個與我志趣相投、有著相似價值觀的人。我相信良好的溝通、尊重和支持是建立穩固關係的基石。我渴望找到一個能夠與我一同探索世界、分享快樂和悲傷的人，彼此成為生活中的最佳伴侶和支持系統。

如果你對於我的介紹感興趣，我很期待收到你的回應。讓我們一起展開一段充滿冒險和溫暖的旅程吧！

—

希望這篇自我介紹能夠幫助到你！記得根據你自己的個人風格和偏好來修改和調整它，以使其更貼合你的真實個性。祝你好運，希望你能在交友軟體上遇見一個與你相契合的特別人！

（關於伴侶的部分完全是AI自己亂講）

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3. 提供工作和生活型態的描述

你：我希望可以加入一些關於工作的描述，我的工作是與行銷相關，我是一個自由工作者，休假和上班時間彈性，過著很自由和能夠自主調配的生活。

ChatGPT：當然！在自我介紹中加入關於你的工作是一個很好的主意，這樣對方可以更了解你的專業領域和生活方式。以下是經過修改的自我介紹範例，加入了你的工作相關描述：

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嗨！我是[你的名字]，一個充滿熱情、友善且喜歡和人相處的人。我的MBTI類型是ENFJ，這意味著我對於建立深厚的人際關係感到興奮和滿足。

除了我個人的興趣外，我的工作也與行銷相關。作為一個自由工作者，我擁有很大的彈性，能夠自主調配我的工作和休假時間。這樣的生活方式讓我能夠更好地平衡工作和生活，同時充分發揮我的創造力和專業技能。平常，我喜歡將我的創意和市場洞察力應用到我的工作中。我享受為客戶打造獨特而引人入勝的行銷策略，並觀察這些策略如何在市場上產生積極的影響。這種與人互動並創造價值的工作使我感到充實和滿足。當然，我也珍惜我的休閒時光。滑雪、煮飯、唱歌和旅行仍然是我最愛的活動，而自由工作者的生活方式讓我能夠更靈活地安排這些活動，以達到身心的平衡和享受生活的多樣性。

對於我的伴侶，我希望找到一個與我志趣相投、有著相似價值觀的人。我相信良好的溝通、尊重和支持是建立穩固關係的基石。我渴望找到一個能夠與我一同探索世界、分享快樂和悲傷的人，彼此成為生活中的最佳伴侶和支持系統。

如果你對於我的介紹感興趣，我很期待收到你的回應。讓我們一起展開一段充滿冒險和溫暖的旅程吧！

（結果變成整篇都以工作為主，策略的部分也完全憑空生出來，但可以作為以後運用。）

4. 調整內容比例、延伸分享

你：工作可以寫得少一點，關於興趣，我想要再多描述一些喜歡這些活動的原因：

滑雪：刺激感、和朋友一起體驗的樂趣

煮飯：很療癒的過程，享受為自己做一頓飯的幸福感

唱歌：歡樂，可以忘記一切的煩惱

旅行：認識自己和世界的過程，享受獨旅的冒險，也享受和家人朋友共同出遊所創造的回憶

ChatGPT：明白了！以下是修改後更突顯你對興趣的喜愛和原因的自我介紹範例：

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嗨！我是[你的名字]，一個熱情友善、喜歡和人相處的人。我是一個ENFJ型的人，喜歡建立深厚的人際關係。

除了工作，我的生活中充滿了各種有趣的興趣。滑雪是我最喜歡的運動之一。刺激的速度和滑雪過程中的自由感總能讓我心跳加速。而更重要的是，和朋友們一起滑雪，共同體驗這樣的樂趣，讓我感到無比的快樂和滿足。另外，煮飯對我來說是一種療癒的活動。我喜歡從頭開始親手製作一頓美食，這種過程給予我幸福感。看著食材逐漸變成美味的餐點，我感受到了自己對食物的掌控力，這種成就感令人難以言喻。唱歌是我忘卻壓力的方式。當我踏入歌唱的世界，一切煩惱都隨之飛逝。音樂帶給我歡樂，讓我能夠真正放鬆身心，享受當下的美好。無論是在家中大聲唱歌還是參加卡拉OK派對，這個興趣一直陪伴著我，為我帶來無盡的快樂。旅行對我而言是一個豐富和啟發人心的體驗。它不僅讓我認識到自己的能力和勇氣，也帶領我去探索新的文化和風景。獨自旅行時，我感受到冒險所帶來的刺激和成長；而和家人和朋友一起旅行時，我享受著一同創造回憶的喜悅和情感連結。

我希望在這裡找到一個與我志同道合的人。我相信良好的溝通、尊重和支持是建立穩固關係的基石。我渴望找到一個能夠與我一同探索世界、分享快樂和悲傷的人，成為我生活中最好的伴侶和支持系統。

如果你對於我的介紹感興趣，我非常期待收到你的回應。讓我們一起展開一段充滿冒險和溫暖的旅程吧！

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希望這次修改的自我介紹更符合你的需求，並能更好地突顯你對興趣的熱愛和享受。祝你在交友軟體上能找到與你相配的特別人！

（這次又變成寫太多關於興趣的內容，不過最後一段粗體寫得非常好，可以作為參考。）

你：關於伴侶，我期待能遇到一個有同理心、善良、能夠一起成長、有幽默感，並且能夠獨立生活（不需要倚靠媽媽或伴侶）的男人，期待建立的是一段長期關係。不希望對方是抱著玩玩的心態

ChatGPT：明白了！以下是修改後加入你對伴侶的期望和建立長期關係的描述的自我介紹範例：

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嗨！我是[你的名字]，一個熱情友善、喜歡和人相處的人。我的MBTI類型是ENFJ，這意味著我對於建立深厚的人際關係感到興奮和滿足。

除了我個人的興趣外，對於我的伴侶，我期待能遇到一個有同理心、善良且能夠一起成長的男人。對我來說，互相理解和支持是一段關係的重要基石。我希望找到一個能夠真正聆聽我的心聲，並且願意分享自己內心世界的人。幽默感對我來說也是很重要的。我相信笑聲可以為關係帶來輕鬆和愉快的氛圍，同時也能克服生活中的挑戰。我希望找到一個能夠與我分享歡笑和開心時刻的伴侶，一起創造美好回憶。此外，我也希望找到一個能夠獨立生活的男人。獨立不僅意味著能夠照顧自己的生活，還代表著追求個人成長和自主性。我相信一個獨立而自信的伴侶能夠共同建立一個穩固而健康的關係。

我尋找的是一段長期關係，一個不僅建立在浪漫和激情上，更建立在共同成長、互相支持和尊重的基礎上。我希望找到一個與我志同道合、對建立有意義的關係認真的人，而不是抱著玩玩的心態。

如果你對於我的介紹感興趣且符合這些期望，我非常期待收到你的回應。讓我們一起建立一段長久而有意義的關係！

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希望這次修改的自我介紹更能突顯你對於伴侶的期望和尋找長期關係的意願。祝你在交友軟體上能夠遇到與你相配的真誠伴侶！

（整篇都在寫想要什麼樣的伴侶，放在交友軟體上會嚇死人，不過中間很多元素可以參考運用。）

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5. 統整前面所寫到的內容（不要只寫工作、興趣、或理想伴侶）

你：統整以上關於個性、工作、興趣、伴侶期待，請重新撰寫一篇300-500字的完整自我介紹。

ChatGPT：當然！以下是重新撰寫的自我介紹範例，涵蓋了你的個性、工作、興趣和伴侶期待。總字數為342字。

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嗨！我是[你的名字]，一個熱情友善、喜歡與人相處的人。我的MBTI類型是ENFJ，這意味著我對於建立深厚的人際關係感到興奮和滿足。

在工作方面，我是一個自由工作者，專注於行銷領域。我喜歡運用創意和市場洞察力為客戶打造獨特而引人入勝的行銷策略。作為自由工作者，我擁有彈性的工作和休假時間，讓我能夠充分發揮我的創造力和專業技能，同時享受自主調配的生活方式。

除了工作，我的生活充滿了各種興趣。我喜歡滑雪，這種刺激的運動讓我感受到速度和自由的快感。更重要的是，與朋友一起滑雪的樂趣讓我感到無比快樂和滿足。煮飯是我的另一個興趣，它是一個療癒且幸福的過程，讓我享受為自己做一頓美食的成就感。

唱歌對我來說是一種歡樂和忘憂的方式。音樂能夠讓我忘卻一切煩惱，真正放鬆身心，享受當下的美好。旅行則是一個豐富和啟發人心的體驗，讓我認識自己和世界，同時享受獨自冒險和與家人朋友共創回憶的喜悅。

對於我的伴侶，我期待與一個有同理心、善良且能夠一起成長的人建立長期關係。我希望找到一個具有幽默感的伴侶，共同創造愉快的時刻。同時，我也希望他能夠獨立生活，不需要依賴他人或母親的支持。我尋找的是一個真誠對待關係，而非只是抱著玩玩的心態。

如果你對我的介紹感興趣且符合這些期望，我非常期待收到你的回應。讓我們一起建立一段長久而有意義的關係！

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希望這次重新撰寫的自我介紹能夠更完整地呈現你的個性、工作、興趣和伴侶期待。祝你在交友軟體上能夠找到與你志同道合的真誠伴侶！

（太像在寫作文比賽，大概看了第一段就不想再看下去）

6. 調整口吻和順序

你：從以上這篇自介中，微調下列幾項：

1. 加入一些幽默的元素

2. 結尾更有趣一些

3. 把興趣放到開頭

ChatGPT：當然！以下是微調後的自我介紹範例，加入了幽默元素、在結尾更有趣，並將興趣放在開頭。總字數為355字。

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嗨！我是[你的名字]，一個充滿熱情、友善，且對各種有趣興趣著迷的人。從滑雪到煮飯，唱歌到旅行，我喜歡追求刺激、探索新事物，以及用歡笑和美食填滿生活。

滑雪對我來說就像是在冰天雪地中飛奔的超級英雄，只不過我更擅長在雪地上搞笑而優雅地摔倒！當然，最重要的是和朋友們一起在滑雪場上狂歡，享受冰雪帶來的樂趣。

煮飯對我來說是一種療癒的魔法，當我在廚房裡煮著美食時，所有的壓力和煩惱都隨著魔法湯匙的揮舞消失了。享受為自己和摯愛做一頓美食的幸福感是無與倫比的。

唱歌是我忘卻煩惱的秘密武器。當我站在舞台上，隨著音樂揮灑自己的情感，所有的煩惱都煙消雲散。當然，我不能保證我的歌聲能帶來福音，但至少能帶來歡樂和樂趣！

旅行對我來說是一種冒險和自我探索的過程。透過探索新地方，我能夠更深入了解自己，並與世界產生連結。無論是獨自冒險還是與家人朋友一起旅行，我都享受這些經歷所創造的回憶和故事。

當然，除了我的各種奇特興趣，我也期待與一個有幽默感、能一起成長，且不需要依賴媽媽或伴侶的人建立長期關係。如果你覺得我們可以一起在冒險和笑聲中度過美好時光，我迫不及待想收到你的回應！

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希望這次微調後的自我介紹更符合你的要求，並能夠吸引到與你有共鳴的有趣伴侶！祝你交友順利！

（好像有點矯枉過正……需要再調回來一點）

你：在認真和幽默之間取得平衡，現在的版本有點太俏皮了

ChatGPT：明白了！以下是平衡認真和幽默元素後的自我介紹範例：

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嗨！我是[你的名字]，一個充滿熱情、友善的人，對各種有趣興趣著迷。從滑雪到煮飯，唱歌到旅行，我喜歡追求刺激、探索新事物，並用幽默和樂觀的態度享受生活。

滑雪對我來說是一種讓我如鷹般翱翔的感覺，儘管有時我可能更像個拙劣的企鵝！但最重要的是，與朋友一起在雪地上歡笑，享受冰雪帶來的樂趣，這是我最愛的瞬間。

煮飯對我來說是一種療癒的魔法，當我在廚房裡挥舞魔法湯匙時，壓力和煩惱都像魔法般消失了。享受為自己和摯愛做一頓美食的幸福感，讓我感到無比滿足。

唱歌是我忘卻煩惱的秘密武器。當我站在舞台上，隨著音樂傾訴情感，所有的煩惱都被歌聲吹散。雖然我不能保證我的歌聲能帶來福音，但至少能帶來歡笑和快樂！

旅行對我來說是一種冒險和自我探索的過程。透過探索新地方，我更深入了解自己，並與世界產生連結。無論是獨自冒險還是與家人朋友一同旅行，我都珍惜這些經驗，並喜歡和他們創造美好回憶。

當然，除了追求有趣的興趣，我也期待與一位同樣有幽默感、真誠善良，能夠一起成長且獨立生活的伴侶建立長期關係。如果你覺得我們可以在冒險中共同笑著前進，我非常期待收到你的回應！

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希望這次的自我介紹更能符合你的期望，同時兼顧了認真和幽默的平衡。祝你在交友軟體上找到與你相輔相成的伴侶！

7. 照片搭配

選照片時記得符合「自介」所提到的內容搭配符合的照片情境，讓看到的人更有畫面感。

ChatGPT寫自介 最終版

調到最後寫出來的版本：

嗨！我是[你的名字]，一個充滿熱情、友善的人，對各種有趣興趣著迷。我是一個與行銷相關的自由工作者，擁有彈性的休假和工作時間，享受自主調配的生活方式。

除了工作，我還追求各種有趣的興趣。從滑雪到煮飯，唱歌到旅行，我喜歡追求刺激、探索新事物，並用幽默和樂觀的態度享受生活。

滑雪對我來說就像是在冰天雪地中飛奔的超級英雄，儘管有時我可能更像個拙劣的企鵝！但最重要的是，與朋友一起在雪地上歡笑，享受冰雪帶來的樂趣，這是我最愛的瞬間。

煮飯對我來說是一種療癒的魔法，當我在廚房裡挥舞魔法湯匙時，壓力和煩惱都像魔法般消失了。享受為自己和摯愛做一頓美食的幸福感，讓我感到無比滿足。

唱歌是我忘卻煩惱的秘密武器。當我站在舞台上，隨著音樂傾訴情感，所有的煩惱都被歌聲吹散。雖然我不能保證我的歌聲能帶來福音，但至少能帶來歡笑和快樂！

旅行對我來說是一種冒險和自我探索的過程。透過探索新地方，我更深入了解自己，並與世界產生連結。無論是獨自冒險還是與家人朋友一同旅行，我都珍惜這些經驗，並喜歡和他們創造美好回憶。

當然，除了追求有趣的興趣，我也期待與一位同樣有幽默感、真誠善良，能夠一起成長且獨立生活的伴侶建立長期關係。如果你覺得我們可以在冒險中共同笑著前進，我非常期待收到你的回應！

其實已經很不錯了，但對於興趣的著墨還是太多，少了一點個人化的發揮，太多華麗的文字描述，反而失去了真誠的味道，也不太像我個人的個性與說話方式。

8. 運用 ChatGPT寫自介時該注意

只要10幾分鐘的來回修正，ChatGPT就能夠幫我們寫出一篇非常完整、認真又精彩的自介，加上腦補很多它自己的想法，但很多內容都值得參考和再運用，可是這樣的版本放在交友軟體上非常假，感覺就像是罐頭文或是詐騙資訊，所以你應該要有以下調整：

1. 加入個人真實小故事或經歷

2. 擷取片段來發揮，而非複製貼上

3. 重新用自己的語氣寫一遍

這樣才能真的讓看到的對象讓你有所想像、不會跟真實狀況差距太大。

我會怎麼改寫 ChatGPT 版本的自介？

我是 Blake，目前從事與行銷相關的工作，享受身為自由工作者彈性的休假和工作時間，很喜歡這種自由的生活！我有很廣泛的興趣，從滑雪到煮飯、唱歌到旅行，喜歡追求刺激、探索新事物，對人熱情、友善，用幽默和樂觀的態度看待人生。

旅行即生活，對我來說是一個自我探索的過程，透過探索新地方和體驗，能夠更深入覺察自己的內外在，並與世界產生連結，無論是獨旅，還是與家人朋友一同旅行，都是我人生不可或缺的一環。疫情解封後，一個人去了釜山，除了觀光行程，還認識了一些PTT網友，超級有趣！滑雪的不確定感很迷人，前一秒還是在雪中衝衝衝的帥氣，下一秒可能摔得像隻企鵝（？），不過，更重要的是那些和好友一起去北密西根、北海道、首爾、哈爾濱滑雪的經驗，一起在雪地上小酌、在寒冷的天氣中喝碗熱湯、各種緊張和歡笑的記憶。不是女生就應該會煮飯，所以它是興趣，不是家事。它變成了一個療癒的過程，專注在眼前的食材和調味時，壓力和煩惱都像魔法般消失了。尤其是為自己和家人、伴侶做一頓美食的幸福感，讓我感到無比滿足。

搬回台南後，偶爾會在家裡的卡拉OK唱唱歌，很舒壓快樂，不能說是天籟之音，但至少不太會走音～我期待與一位同樣有幽默感、真誠善良，能夠一起成長且有能力獨立生活的伴侶建立長期關係（玩玩的請左轉），如果你覺得我們可以在冒險中共同笑著前進，請勇敢的按下傳送訊息吧！

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改寫的方式和原因如下：

維持原本的工作描述，但加入自己的想法，表達自己對於自己當下狀況的感想。

把「旅行」放到前面，因為最重要，加入它對我的意義，以及近期的旅行計畫，增加與潛在對象的話題。「滑雪」那段原本太誇張，但企鵝的樣子有點可愛，讓人會心一笑，保留原本的概念改寫，並加入過去的經驗，如果對方也是滑雪迷，就有很多話題可以開場。在「煮飯」中置入自己對於兩性關係的心態和生活感，創造有畫面的想像力。

低調、隱晦的提到自己居住地和歌聲，簡單帶過。

最後寫出自己希望的伴侶樣貌，如果說中他的心聲，給予直接的（Call to Action）邀請。

每一個人個性、風格、說話方式、習慣、想向陌生人揭露的面向都不一樣，所以你可以套用這樣的邏輯概念，但展現出屬於你的完全不同的面貌和內容。



【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】