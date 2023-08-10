日政府向孕婦派產後指南引公憤 指產後媽媽應勤做家務為老公按摩

育兒，從不是一方責任，尤其對於產後情縮最不穩定的新手媽媽。但日前日本廣島縣尾道市政府向當地孕婦派發了一份傳單，羅列了丈夫對產後妻子不滿的地方、丈夫希望她們做到的事、妻子做甚麼會讓他開心等等，都是匪夷所思的想法！而這份傳單一廣傳，簡直是引起公憤，最終日本當局要撤回傳單並道歉，但也引起一番討論。



日本地區政府派發產後指南傳單惹眾怒（《82年生的金智英》劇照）

日本地區政府派發產後指南惹眾怒

日本廣島縣尾道市早前向當地懷孕7個月孕婦，派發了一份產後指南傳單，羅列了一系列的產後媽媽該做和不該的事，但內容不是大眾所想的該多休息、保持好心情等，而是有關產後媽媽不應做出令丈夫不愉快的行為及相關建議。而這些建議的專欄名稱以「來自爸爸前輩的建議」為題，來源是5年前的一份問卷調查，受訪對象是100名新手爸爸，他們依據自身情況填寫。

產後指南傳單內容指，產後媽媽可以根據傳單的建議，來互相合作及感受育兒的樂趣。 （《我們之間沒有的》劇照）

根據派發這份產後指南傳單內容指，由於男女大腦結構不同，男性偏理性，女性偏感性，所以在思維結構存在差異的基礎上，產後媽媽可以根據傳單的建議，來互相合作及感受育兒的樂趣。 而傳單上其中最讓大眾難以接受的，是「最不滿產後妻子有這些態度及語言」及「我希望我妻子做甚麼」這兩部份，分別羅列了首3位以及一些其它意見。

據傳單「最不滿產後妻子有這些態度及語言」首3位：

第1位：對他無緣無故、因小事發脾氣

第2位：因忙於照顧寶寶而不做家務

第3位：對他說甚麼都不做、不幫忙照顧寶寶



其他：不對他說「歡迎回來」、「謝謝你辛苦工作」

其他：長時間洗澡、長時間伸展、購物時間太長



據傳單「我希望我妻子做甚麼」首3位：

第1位：用言語表達希望他做甚麼（具體地）

第2位：充分肯定他的付出

第3位：想讓妻子做一定量的家務



其他：不過做得太過份

其他：希望妻子依賴他



除此之外，還有一欄是為「很高興你能做到這一點」首3位：

第1位：家務（每日準備飯盒、產後繼續煮飯）

第2位：育兒

第3位：幫他按摩



其他：總是微笑

其他：有工作所以讓他晚上可以好好睡覺



（《孩子別哭》劇照）

網民：這是「控制生育政策傳單」

傳單廣發後引起廣泛討論，不少人都提到產後媽媽本身就容易受荷爾蒙影響，導致情緒起伏大，丈夫應多體諒。尤其對於新手媽媽來說，對於很多事都不懂、都是第一次，本身心情傍徨﹐對看到這份產後指南傳單，心情應該會更緊張和不安。所以就有網民笑稱這份是「控制生育政策傳單」，也是，看完之後應該都不敢生小朋友。

日本男女職責分配的傳統觀念，過於根深蒂固（《82年生的金智英》劇照）

日本男女職責分配的傳統觀念 過於根深蒂固

但深想一層，這份產後指南傳單，雖是根據5年前的問卷調查結果所編寫，即是2018年時的日本男性仍有上述的想法，且是真實想法。在21世紀仍會認為應以他們的意見為主，照顧孩子、丈夫、家務都是女性的責任，難怪會出現恐婚和不敢生小朋友的現象。

在日本傳統觀念中，妻子就應對丈夫千依百順、好好照顧小朋友和老人、照料家中大小事務等等，雖然近年不少女性走出家裡有自己的工作和收入，但上述的都是多年來的傳統和想法，一時難以打破。而這份產後指南傳單，據當地媒體報道已派發給約3,500名孕婦，收獲過百宗投訴，而尾道市長平谷佑宏最終在罵聲一遍中，在社交平台公開致歉並撤回傳單內容。