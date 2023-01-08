網民險遭家人棄貓　只因「養貓會生畸形兒」？準媽媽解釋：不可能

不少有養寵物的人，都會將牠們視為家庭的一分子，是家人一樣的存在！近日一位女網民在討論區Dcard上發文，她養有一隻目前9歲的貓，是從結婚前就一直養，非常乖巧，但她的婆婆卻一直很嫌棄牠。帖主近期驗出懷孕了，而她的婆婆聽別人說懷孕不可以養貓，會生出畸形兒，竟叫帖主把貓「處理掉」，後來更在她外出時，打算擅自把貓送給親戚，而帖主的丈夫反應也非常生氣。過去其實亦有香港藝人懷孕期間，對於寵物能不能共處都有兩極的想法！



帖主近期驗出懷孕了，而她的婆婆聽別人說懷孕不可以養貓，會生出畸形兒，擅自把貓送給親戚。（截自 Dcard）

在討論區發文的帖主近期懷孕了，而她本身就有飼養一隻貓，但婆婆在想聽別人說懷孕不可以養貓，會生出畸形兒。而帖主則解釋道貓確實是有機會感染弓形蟲而傳染給別人，但這個可能性超級少，而且他們帶貓咪做定期檢查及驅蟲，只要日常衛生有做好，基本上就不可能感染。帖主也有引用獸醫朋友作解釋，但她的婆婆就是不相信，甚至就是要把貓「處理掉」，帖主堅決不願意把貓拋棄，當她以為這事已經結束了！

而她的丈夫竟回：「貓還在不就好了」也覺得她為什麼反應這麼大，讓那位準媽媽非常生氣！（《旅貓日記》劇照）

但帖主突然收到丈夫電話，就是婆婆要把貓帶走送給親戚家小孩，而當她趕回家見到一名小孩想把貓「弄出來」，讓帖主又心疼又生氣，二話不說把貓帶走！事後帖主很嚴肅告訴她丈夫，要把放在婆婆那裡的鑰匙拿回來，不然就換鎖，而她的丈夫竟回：「貓還在不就好了」，丈夫覺得她為什麼反應這麼大，讓帖主非常生氣！

在帖文發佈後，引起很大的熱議，認為在發生這種問題時，丈夫竟不作為，甚至冷言冷話。（《爺爺與小玉喵》劇照）

在帖文發佈後，引起很大的熱議，不少網民紛紛留言：「換鎖可能不夠，要換老公！」、「把老公裝籠送去表哥家，然後換鎖」、「把老公最喜歡的東西拿去送人，他應該就會醒了」。網民們都認為在發生這種問題時，丈夫竟不幫忙，甚至冷言冷話。另外也有網民提醒要注意婆婆：「如果下次不是送親戚而是隨便丟街上，可能就找不回來了」，的確帖主的婆婆擅自把貓送人，確實很危險！

陳茵媺因懷孕把三隻貓交給好友代為照顧，至今仍未接回，不時被追問「甚麼時候把貓接回家？」（weibo@陳茵媺Aimee）

而「懷孕期間，孕婦能不能與寵物共處」這個問題，不僅在台灣出現，在香港也有不少女星對於家裡原本就飼養的寵物，有兩極的想法。陳茵媺在2014年因懷孕未能繼續吃抗敏感藥，也擔心小孩出生後會過敏，就把三隻貓交給好友代為照顧，並承諾等孩子長大後就會把貓接回來養，但她的幼女現時已六歲了，卻仍未接回邢多年來都引起網民討論。在近年陳茵媺曾接受訪問時稱，因貓在朋友家生活得很開心，現在帶牠們回來很不公平。不論是當年把貓交給別人照顧，還是不打算把貓接回家自己照顧，都引起不少愛貓的網民不認同，認為假如真的把貓視為家裡一份子，並不會以此籍口放棄愛貓。

而對於擔心小孩出生會對貓毛或寵物毛髮過敏問題，據《Journal of Allergy and Clinical Immunology》在丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)刊登的最新發表內容，正正與「寵物毛髮致敏」相反，指早期接觸過敏原反而可能避免相關症狀發生。

但也有懷孕堅決不棄養的女星，同樣育有3名小孩的胡杏兒是一名貓奴，高峰期曾飼養八隻貓咪，在懷上大兒子李奕霆時，也有在家裏照顧愛貓「包包」，沒有想過要棄養。在兒子出生時還曾向愛貓「包包」介紹家裡新成員，讓他們相互熟悉對方，而不是將貓咪與小孩隔離，是一名相當盡責的主人！