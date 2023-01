網民險遭家人棄貓　只因「養貓會生畸形兒」？準媽媽解釋：不可能

不少有養寵物的人,都會將牠們視為家庭的一分子,是家人一樣的存在!近日一位女網民在討論區Dcard上發文,她養有一隻目前9歲的貓,是從結婚前就一直養,非常乖巧,但她的婆婆卻一直很嫌棄牠。帖主近期驗出懷孕了,而她的婆婆聽別人說懷孕不可以養貓,會生出畸形兒,竟叫帖主把貓「處理掉」,後來更在她外出時,打算擅自把貓送給親戚,而帖主的丈夫反應也非常生氣。過去其實亦有香港藝人懷孕期間,對於寵物能不能共處都有兩極的想法!



在討論區發文的帖主近期懷孕了,而她本身就有飼養一隻貓,但婆婆在想聽別人說懷孕不可以養貓,會生出畸形兒。而帖主則解釋道貓確實是有機會感染弓形蟲而傳染給別人,但這個可能性超級少,而且他們帶貓咪做定期檢查及驅蟲,只要日常衛生有做好,基本上就不可能感染。帖主也有引用獸醫朋友作解釋,但她的婆婆就是不相信,甚至就是要把貓「處理掉」,帖主堅決不願意把貓拋棄,當她以為這事已經結束了!

而她的丈夫竟回:「貓還在不就好了」也覺得她為什麼反應這麼大,讓那位準媽媽非常生氣!(《旅貓日記》劇照)

但帖主突然收到丈夫電話,就是婆婆要把貓帶走送給親戚家小孩,而當她趕回家見到一名小孩想把貓「弄出來」,讓帖主又心疼又生氣,二話不說把貓帶走!事後帖主很嚴肅告訴她丈夫,要把放在婆婆那裡的鑰匙拿回來,不然就換鎖,而她的丈夫竟回:「貓還在不就好了」,丈夫覺得她為什麼反應這麼大,讓帖主非常生氣!

在帖文發佈後,引起很大的熱議,認為在發生這種問題時,丈夫竟不作為,甚至冷言冷話。(《爺爺與小玉喵》劇照)

在帖文發佈後,引起很大的熱議,不少網民紛紛留言:「換鎖可能不夠,要換老公!」、「把老公裝籠送去表哥家,然後換鎖」、「把老公最喜歡的東西拿去送人,他應該就會醒了」。網民們都認為在發生這種問題時,丈夫竟不幫忙,甚至冷言冷話。另外也有網民提醒要注意婆婆:「如果下次不是送親戚而是隨便丟街上,可能就找不回來了」,的確帖主的婆婆擅自把貓送人,確實很危險!

陳茵媺因懷孕把三隻貓交給好友代為照顧,至今仍未接回,不時被追問「甚麼時候把貓接回家?」(weibo@陳茵媺Aimee)

而「懷孕期間,孕婦能不能與寵物共處」這個問題,不僅在台灣出現,在香港也有不少女星對於家裡原本就飼養的寵物,有兩極的想法。陳茵媺在2014年因懷孕未能繼續吃抗敏感藥,也擔心小孩出生後會過敏,就把三隻貓交給好友代為照顧,並承諾等孩子長大後就會把貓接回來養,但她的幼女現時已六歲了,卻仍未接回邢多年來都引起網民討論。在近年陳茵媺曾接受訪問時稱,因貓在朋友家生活得很開心,現在帶牠們回來很不公平。不論是當年把貓交給別人照顧,還是不打算把貓接回家自己照顧,都引起不少愛貓的網民不認同,認為假如真的把貓視為家裡一份子,並不會以此籍口放棄愛貓。

而對於擔心小孩出生會對貓毛或寵物毛髮過敏問題,據《Journal of Allergy and Clinical Immunology》在丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)刊登的最新發表內容,正正與「寵物毛髮致敏」相反,指早期接觸過敏原反而可能避免相關症狀發生。

但也有懷孕堅決不棄養的女星,同樣育有3名小孩的胡杏兒是一名貓奴,高峰期曾飼養八隻貓咪,在懷上大兒子李奕霆時,也有在家裏照顧愛貓「包包」,沒有想過要棄養。在兒子出生時還曾向愛貓「包包」介紹家裡新成員,讓他們相互熟悉對方,而不是將貓咪與小孩隔離,是一名相當盡責的主人!