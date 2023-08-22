吃雞翼會分手？韓國人7大戀愛迷信禁忌　中1項恐怕面臨分手

韓流在全亞洲掀起了熱潮，令不少女生都沈浸在韓劇的氣氛中，但正所謂「劇情純屬虛構」，現實中跟韓國人交往是有很多的迷信之說，一不小心犯禁恐怕面臨分手。今天總合一下7大跟韓國人交往需注意的時項，給大家一個小小的參考！



想與韓國人談戀愛嗎? 7大韓國人的戀愛迷信

1. 吃雞翼會遭劈腿

眾所周知，韓國人愛吃炸雞，但絕不能跟另一半一起吃，有指給另一半吃雞翼，會被劈腿。據指是「幫另一半插上了一對翅膀，讓他飛離你身邊」。不過韓國過去的社會文化較為「男尊女卑」，只有長輩、兒子、丈夫才能吃下肉類，全為了讓女性少吃才傳出這說法。

1. 吃雞翼會遭劈腿（電影《炸雞特攻隊》）

2. 送鞋要送兩雙

在韓國，送鞋給另一半是禁忌，因為在韓國「送鞋」有「送鞋給對方離開」的意思（연인에게 신발을 선물하면 멀리 도망간다），甚至會穿著這雙鞋子出軌。不過近年不少年輕一代的韓國人勇於打破迷信，都會送鞋子給另一半做禮物。

2. 送雙要送兩雙（《我的ID是江南美人》劇照）

3. 走過德壽宮石牆路的情侶會分手

在韓國有一個說法「走過石牆路的情侶會分手」，因此情侶們絕不會在德壽宮約會。不過關於這個迷信有多種說法，有人指當地附近有專門處理離婚訴訟、調解的法院；亦有人指德壽宮有「冷宮」之稱，所以才有「情侶走過這裡就分手」一說。

3. 走過德壽宮石牆路的情侶會分手（SBS Catch《你喜歡布拉姆斯嗎？》截圖）

4.相差四歲連八字都不用看

韓國人在交往、談婚論嫁之際都會算八字，看看彼此是否命中註定一對。在韓國若是男生比女生大四歲時，就連八字都不用看」（궁합을 안봐도 된다），由於他們認為四歲是最相配的八字，所以韓國不少父母聽到雙方子女相差四歲會感到開心，亦會十分贊同二人的婚事。

4.相差四歲連八字都不用看（ViuTV《大叔的愛》劇照）

5. 初戀不會開花結果

一般人都會對「初戀總是最難忘的」，但韓國人認為初戀雖美好，但難以走到最後。由於小時候沒有任何生活壓力及負擔，彼此亦未必能夠撐過當兵的空白期，甚至是其他現實的問題，所以在韓國有句名言：「初戀是不會開花結果」（첫사랑은 이루어지지 않는다）。

5. 初戀不會開花結果（tvN《二十五，二十一》劇照）

6. 逢九不宜結婚

韓國人認為「9」是一個不吉利的數字，在五行八卦中有「由盛轉衰」的意思。為了避免不吉利，韓國人多數逢九不會慶生，亦會避開結婚等喜事。不過近年年輕一代懶理這個迷信的說法，漸漸有不少女生希望在30歲前出嫁，29歲結婚亦成為了主流。

6. 逢九不宜結婚（IG@vast.ent）

7. 接花球後的六個月內一定要結婚

在韓國的婚禮上，接到捧花除了代表幸福外，同時也有詛咒的意味，據傳如果接到捧花後沒有在6個月內完婚，之後3年都註定單身。