日本最強軟飯男！13年被7任女友包養　跟拍24小時作息：全憑實力

這軟飯活該他吃！——網友



日本最強軟飯男！畢業13年，從沒上過一天班！全靠7任女友養活，備胎最多時候有200人！看到這裏，你是不是好奇了？這男的長得是像金城武呢，還是吳彥祖呢？日本的電視節目組也很好奇，還專門上他家採訪了！見到他的一瞬間，你是不是發出了和主持人的同款吐槽：誰會花錢包養他啊？

單看這平平無奇的長相，很難和「軟飯男」聯繫到一起。這個男人一定是有什麼過人之處吧？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 大學畢業後沒有上過一天班，全靠歷任女友養？

這位軟飯男，名叫fumi君，大學畢業後，他就一直住在歷任女友的房子裏。大到房租、水電，小到身上穿的衣服、拖鞋，統統！都是女友掏錢購置。fumi君大學時就立志當軟飯男，為此，他曾找了200個備胎，經過層層篩選，最終鎖定了自己的「飯票」。當然，之後陸續又換了6個女友，至於分手原因嘛……就是他被求婚了！fumi君暫時並不想結婚，軟飯是他的生活方式。

除了吃軟飯，他也有自己的興趣愛好。比如旅行，曾和歷任女友到不同的國家遊玩。（當然是女友掏錢）喜歡畫畫和藝術，曾在旅行過程中，咖啡館畫壁畫，賺到一些零花錢。喜歡陪女友逛街，吃美食。喜歡寫作，雖然不賺錢。但他還出了一本書——《職業軟飯男理論》。

別看fumi君沒上過一天班，他的學歷並不低，本科是日本名校早稻田大學。但他很早就想明白了，與其把時間浪費在和同事、陌生人身上，他更願意和女友、家人以及朋友們在一起。fumi君説：「我不認為不出去賺錢，為伴侶做家務或者其他的事情是有損尊嚴的。」他從小就討厭社會類的工作，簡單的生活圈，和特定的幾個人交道，讓他更安心。軟飯是一種讓他感到舒服的生活方式。

嗯……道理我都懂，但關鍵的是怎麼當上軟飯男呢？多少男人喊着「富婆，餓餓」，也吃不上這口飯吶！別急，節目組貼心跟拍了他24小時，終於解開了職業軟飯男的秘密……

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02 公開24小時作息：這個軟飯活該他吃！

早上七點，fumi君已經繫上圍裙，為女友準備早飯和帶去公司的便當了。如果早飯是吐司，他就會在黃油融化的瞬間，叫醒女友。因為女友聞着食物的香味，玩一會兒手機，心情會很好。fumi君説：女孩子早上起來要玩會手機，還要化妝，時間很緊張。所以，他會在女友化好妝前，將豐盛的早飯，在餐桌上擺好。這樣，女友就能在化好妝後，第一時間享用到早餐！

fumi君深知，要想留住女人的心，就要留住女人的胃。為了讓女友一日三餐，都吃不膩。他跟着大廚，精心學習了做飯。無論是日式西式，只要女友想吃，他都會做！針對每任女友的口味，他還會量身定做。比如女友不愛吃魚，他就變着法子，用味噌煮青花魚，讓女友吃得香香的！除了味道上好吃，他還會研究食材怎麼搭配，才會減少熱量，讓女友吃得健康又有好身材～

做完早餐，就是精心準備的便當。他會把便當做成女孩子平時的風格。這樣，女友拿去公司不僅有面子，還會讓同事認為她是非常勤奮又會做飯的女生。這也太貼心了吧！陪女友吃完早餐後，他會幫女友拎包，送她到地鐵站上班。並揮手告別，祝她今天上班愉快！

回到家後，就開始洗碗、洗衣服、清理馬桶……做家務絕不是敷衍，連地板縫隙的凹槽，也不放過！平時生活中，要細心觀察女友的喜好和生活習慣。這樣做家務的時候，就不會清理到女友不想清理的東西啦！幹完家務，終於有了一點空隙，可以玩會兒遊戲機啦！

當然，Switch遊戲機、手錶、電腦，都是女友送給他的禮物！但fumi君可不是「撈男」！一般女友給他買東西，他都是拒絕的。因為不想女友亂花錢，增加她的經濟負擔。不僅如此，他還會經常利用打遊戲或者寫作賺到的小錢，給女友買個哈根達斯。時不時提供這種小驚喜，通常女友就會感到非常滿足。

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當然，作為一個職業軟飯男，身材管理也是必須的！一有時間，他就會去海邊跑步、游泳、潛水，堅持運動。運動完，就在海邊的咖啡館，享受一個人的下午時光。一到傍晚，他就雷打不動的出現在地鐵站口，迎接下班回家的女友。接到女友回家後，他會親自幫女友洗澡，消除一天的疲勞。然後準備豐盛的晚餐。

飯桌上，fumi君會安靜的充當女友的專屬樹洞，聽她抱怨工作中的壓力，生活中的煩心事，並適當的給予鼓勵和安慰。為了讓女友擁有更高的睡眠質量，睡前按摩放鬆，也是必不可少的！按摩完，就抱着女友，慢慢哄她入睡。這！就是fumi君軟飯男的一天！

看完，不少網友直言：這軟飯活該他吃！甚至有不少女性看完，想娶他回家。不少女人看完，再回頭看看自己的老公……嗯，fumi君真的沒有説謊，他是真的搶手啊！

03 你想吃軟飯了嗎？

當然，這些年，fumi君也被不少人罵過是寄生蟲，社會敗類……但他並不在意社會上的眼光，堅持做自己。其實仔細想想，他其實在這個家，充當了住家保姆+心理治療師+按摩師的職責，完全是在憑自己的勞動吃飯啊！

不知道你看完，還想當軟飯男嗎？

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