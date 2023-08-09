郎朗太太吉娜愛麗絲一見鍾情嫁偶像！曾遭質疑丈夫1舉動實力護妻

【朗朗太太｜吉娜愛麗絲】朗朗太太吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）在內地綜藝的節目《浪姐4》的出色表現，讓人印象深刻，而且她每次出場都網民大讚為「美神降臨」，絕美的高顏值配上好身材，簡直就是「真人芭比」！自2019年下嫁著名鋼琴家郎朗以來就以感情甜蜜著稱，二人曾在節目《幸福三重奏》大曬婚後生活，兩人相處間的細節真是羡煞旁人。



朗朗太太吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）內地綜藝的節目《浪姐4》的出色表現，讓人印象深刻。(IG@ginaalicepiano)

朗朗太太吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）內地綜藝的節目《浪姐4》的出色表現，讓人印象深刻。(IG@ginaalicepiano)

朗朗太太吉娜愛麗絲出自音樂世家 首場獨奏音樂獲好評

現年28歲吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）是德韓混血兒，出自音樂世家，其母是鋼琴老師，所以年紀輕輕已經開始學琴，7歲首次公開表演，其後入讀德國最大的音樂類名校《漢堡音樂與戲劇學院》，便開始她演奏生涯。

朗朗太太吉娜愛麗絲出自音樂世家 首場獨奏音樂獲好評(IG@ginaalicepiano)

吉娜愛麗絲在14歲那年，首場獨奏音樂會獲得了業界的好評，更連續3年登上柏林愛樂廳舞台演出。一次偶然的機會，她參加了郎朗在柏林主辦的「郎朗國際音樂基金會」，因而遇上一生最愛。

朗朗太太吉娜愛麗絲出自音樂世家 首場獨奏音樂獲好評(WEIBO@郎朗)

跟郎朗性格南轅北轍 互補不足

她曾在受訪透露，丈夫郎朗是自己的偶像且是一名偉大的鋼琴家，台下的丈夫是一位謙遜善良的人，而且二人的音樂理念想法一致。雖則彼此性格南轅北轍，丈夫郎朗性格較急，她則較慢，更能夠互相彌補對方的不足。

跟郎朗性格南轅北轍 互補不足(IG@ginaalicepiano)

早年，吉娜跟郎朗一齊出演節目《幸福三重奏》，節目上二人絲毫不避大方地「放閃」。雖則二人相差13歲，但是無妨於兩人的愛情， 幾乎每一集都看到抱抱「親親」的親密畫面，難免許多都大呼要「戴太陽眼鏡」！

初期遭到外界質疑 1舉動郎朗決定迎娶吉娜

初期，吉娜的名氣遠不及郎朗，一度遭到外界質疑，但郎朗坦言，過去曾過度練琴導致左臂發炎，在一年多處於不能彈琴的黑暗時光，太太吉娜卻成為黑暗中的一束光，在旁陪伴渡過及支持下，不久後郎朗康復後就決定要和她結婚。

初期遭到外界質疑 1舉動郎朗決定迎娶吉娜(WEIBO@郎朗)

初期遭到外界質疑 1舉動郎朗決定迎娶吉娜(IG@ginaalicepiano)

絕美高顏值 連老爺都直問「鼻子是哪裡做的？」

吉娜的美貌及好身材不時都被外界好奇她是天生麗質的「天然美女」， 連老爺都感到好奇！郎朗曾在節目自爆，父親首次見到吉娜時，直言「她都挺好的」，但是一直問「鼻子是哪裡做的？」令人哭笑不得。之後，郎朗在節目上直接捏太太的鼻子，大喊：「我說這真的！」吉娜則回應：「做出來的根本不是這樣子...」，直接回應外界的整形說，郎朗亦力撐太太的態度獲外界大讚。

絕美高顏值 連老爺都直問「鼻子是哪裡做的？」(IG@ginaalicepiano)

如今吉娜跟環球音樂簽約， 以創作型歌手出道，更為電影《冰雪奇緣 2》演唱中文主題曲，可謂是愛情事業兩得意的幸福人妻。

如今吉娜跟環球音樂簽約， 以創作型歌手出道。(WEIBO@吉娜愛麗絲)

【朗朗太太｜吉娜愛麗絲 Q&A】