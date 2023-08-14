24歲哈佛生毅然退學創業！7年後賺近30億 勉勵創業者保持平常心

創業｜時常聽到創業最重要是膽大心細，在美國就有一位當年年僅24歲的Alexa von Tobel﹐在人心惶惶的2008年金融海嘯爆發時，毅然從哈佛商學院退學，成立個人理財諮詢公司LearnVest。當年她的這番舉動備受家人朋友質疑，而她以7年時間證明自己，事業不但十分成功，還最終以3.75億美元（約港幣29.3億）售出公司。



一位美國女生Alexa von Tobel14歲時萌生創業的想法（IG@alexavontobel）

14歲萌生創業的想法

一位美國女生Alexa von Tobel在14歲時經歷父親離世，經濟重擔落在母親身上，而她的母親是一名護士對於理財一竅不通，雖然生活不算困擾。但這段幼時經歷也讓Alexa明白到個人理財的重要性，讓她初步萌生了創業的想法，所以她一直努力學習。

哈佛商學院進修時，發現學不到日常理財知識（IG@alexavontobel）

哈佛商學院進修時 發現學不到日常理財知識

Alexa von Tobel的學歷背景也是十分厲害，她是畢業於哈佛大學，在2007年進入Morgan Stanley（摩根史坦利）擔任分析師，期間一項工作是需要擬定一份75頁營業計劃，感到吃力，有了想再進修的想法。一年後，在24歲時進入哈佛商學院進修，但在入學後，Alexa發現學校所教授的知識，並不包括日常理財知識，讓她難以置信影響每個人甚至整個地球的，最切身的知識反而是學校不會教授。

金融海嘯爆發時毅然退學，自行創業（IG@alexavontobel）

金融海嘯爆發時毅然退學 自行創業

不久，2008年金融海嘯爆發，Alexa von Tobel眼見許多人需要理財諮詢服務，她就知道自己的機會來了，毅然決家放棄哈佛商學院的進修，自行創業，成立個人網路理財諮詢公司LearnVest。Alexa雖然是下決心，但也形容這是她一生中做過最恐懼的決定，不但是放棄了十分難得的哈佛商學院學歷，也放棄了畢業後的不會差的工作，而且此舉她的家人朋友也是不讚成的。

Alexa von Tobel憶述這段經歷時提到，當時在休學後搭飛機到紐約準備創辦公司，這一趟飛行時是不斷哭泣，不斷反問自己：「到底知不知道自己在做甚麼？」但同時很清楚這也是她的機會，當時的局勢很需要LearnVest這種網路理財諮詢服務公司。

7年後轉手賣掉公司賺近30億（IG@alexavontobel）

7年後轉手賣掉公司賺近30億

而Alexa von Tobel也憑著她的這份果敢，以及詳盡的創業計劃以及市場對於個人理財需求，成功在一年內，從創投公司和天使投資人募得逾百萬美元。其後7年業績節節上升，客戶拓展至150萬人，在2015年她以3.75億美元（約港幣29.3億），轉手賣給美國金融巨頭財富管理公司Northwestern Mutual。

勉勵創業者：不沉醉成功，亦不要迷失於失敗（IG@alexavontobel）

勉勵創業者：不沉醉成功 亦不要迷失於失敗

現年39歲育3名小孩的Alexa von Tobel其實早在售出公司後，已實現財富自由可悠閑享受天倫之樂，但她在2019年和合夥人，創辦風險管理基金Inspired Capital，成立宗旨是投資在剛成立的新創公司。而Alexa在接受訪問時也勉勵創業者，不能讓自己被初期成功沖昏頭，但也不是意味著必須永遠活在害怕失敗的恐懼中，而是在努力工作同時，避免陷入可能導致重大錯誤的過份自信。