海賊王真人版｜新田真劍佑被譽「最帥卓洛」！猛料背景大起底

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】Netflix真人版《ONE PIECE 海賊王》播出後，獲得了廣泛好評，並登上了全球多個國家的排行榜首位！許多經典角色的還原度非常高，其中討論度最高的無疑是由日本男神新田真劍佑扮演的卓洛（Zoro，台譯：索隆），他以爆肌三刀流相當吸睛。首集他經已有機會展現自己的才能，在一家酒吧中為救小女孩面對眾多海軍，以一敵眾，他依然游刃有餘。



【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】Netflix真人版《ONE PIECE 海賊王》播出後，獲得了廣泛好評，並登上了全球多個國家的排行榜首位！（Twitter@ONE PIECE(ワンピース) Netflix）

真人版《 海賊王》好評如潮 日本男神新田真劍佑最吸睛

自《ONE PIECE》宣佈製作真人版後引來不少熱議，隨著真人版影集上線後，不僅獲得了極高好評，還在IMDB上獲得了8.9的高分和爛番茄上的8.2分，橫掃了Netflix多個國家的收視排行榜，位居榜首。除了完美還原原作的經典場景，劇中多個角色的還原度也非常高，特別是由新田真劍佑扮演的「卓洛」被指是最成功選角之一，特別一提，新田真劍佑更是真人版《ONE PIECE》中唯一的亞裔主演角色。

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑是真人版《ONE PIECE》中唯一的亞裔主演角色。（Twitter@ONE PIECE(ワンピース) Netflix）

新田真劍佑猛料背景曝光 堪稱「新一代的國寶級型男」

或許不少香港人而言，新田真劍佑可能相當面善，因為他是電影《風雲：雄霸天下》中扮演雄霸的已故日本演員千葉真一的兒子，而新田真劍佑完美繼承了父親優良的基因。自小他受到父親的影響而學習空手道，年紀輕輕的他經已獲得了空手道五段黑帶。當年年僅17歲在日本正式出道，憑著一張俊俏臉孔及吸睛身材，一出道已經成為片商及廣告商的寵兒，更被堪稱為日本「新一代的國寶級型男」。

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑猛料背景曝光 堪稱「新一代的國寶級型男」（IG@mackenyu）

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑猛料背景曝光 堪稱「新一代的國寶級型男」（IG@mackenyu）

新田真劍佑入行契機 全因「三浦春馬」

儘管新田真劍佑的父親是演藝界的大前輩，但事實上已故演員三浦春馬是新田真劍佑入行的契機。據知新田真劍佑在12歲時觀看了三浦春馬主演的舞台劇《降臨在星之大地的淚》，被他精湛的演技深深震撼，更表示對方是自己的「啟蒙老師」。自入行後，他跟三浦春馬合作出演日本動漫改編的電影《BRAVE：群青戰記》而成為好友。在他個人社交平台不時曬出跟對方的合照，並多次表達對前輩的喜愛和尊敬之情。

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑入行契機 全因「三浦春馬」（IG@mackenyu）

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑入行契機 全因「三浦春馬」（IG@mackenyu）

新田真劍佑一口流利英語 15歲已進軍荷里活

除了真人版《ONE PIECE 海賊王》外，近年的動漫改編真人版電影及劇集都會不時見到新田真劍佑的身影，如《鋼之煉金術師》中飾演斯卡、《浪客劍心》中飾演雪代緣、《JoJo的奇妙冒險：不滅鑽石》中飾演虹村億泰等角色。如今憑《海賊王》的卓洛再下一城，自小在美國加州長大的新田真劍佑，擁有一口流利的英語，早於15歲已經跟父親千葉真一合演荷里活電影《Take a Chance》。此後，他於2018年還出演了《悍戰太平洋2：起義時空》，擁有不少鏡頭。

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑一口流利英語 15歲已進軍荷里活（IG@mackenyu）

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】新田真劍佑一口流利英語 15歲已進軍荷里活（IG@mackenyu）

年僅26歲新田真劍佑 愛情事業雙豐收

今年26歲的新田真劍佑可謂是愛情事業雙豐收，入行至今參與了許多日本電影、電視劇和舞台劇，積累了豐富的表演經驗，更憑電影《花牌情緣》中展現了細緻內斂的演技，勇奪第40屆日本電影學院獎的傑出新人獎。他作為「新一代的國寶級型男」，絕對迷倒萬千少女，但事實上他早已有名草有主。

【新田真劍佑｜ONE PIECE 海賊王】年僅26歲新田真劍佑 愛情事業雙豐收（IG@mackenyu）

今年年初他跟弟弟真榮田鄉敦於父親千葉真一的冥誕日（1月22日）突然宣佈婚訊，據悉，兩人的另一半都是非演藝圈的人，而新田真劍佑跟另一半是在工作中認識的，比他大7歲，交往了約2年後，這對姊弟戀修成正果。新田真劍佑的婚訊聲明中提到：「在父親去世之前，他比任何人都期待我們結婚，我非常高興能夠在父親的生日這一天宣佈婚訊。」有傳言稱他跟太太在6月到夏威夷待產，並在夏天迎來了二人的第一個孩子，正式榮升成為人父！