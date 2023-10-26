要愛情也要麵包！這4種人在揀伴侶時特別看重經濟能力｜紫微斗數

有句話說：「結婚是第二次投胎」，大家認同嗎？



雖然婚姻總是以感情為基礎，不過柴米油鹽樣樣都得花錢，一不小心就會為錢吵架。從紫微斗數來看，哪些命盤的人在選對象時特別看重經濟能力，因此有機會嫁到或娶到搖錢樹呢？科技紫微網今天要從福德宮的角度帶你一起來了解，因為福德宮能看出一個人的價值觀和生活態度喔！

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注意：

1. 本文參考本命命盤的福德宮主星，可透過【紫微排盤】查詢命盤。

2. 福德宮為空宮，請參考對宮財帛宮主星。

3. 福德宮為雙星，一顆上榜即可參考。

福德宮有武曲

武曲完全不怕別人說他現實。只要能夠選擇更優秀、條件更好的伴侶，他就不願意去屈就一窮二白的愛情。由於擇偶條件明確，反而更容易遇上一拍即合的對象；因為很多人在選擇對象時是行為與想法不一致，才會陷入痛苦。此命格的人會時時提醒自己需要提升哪方面的能力來補不足，且除了感情的付出外，也多半會以經濟能力來自我要求。

福德宮有天府

對生活品質要求很高的天府，他們心裡十分雪亮，若經濟狀況不夠好，或者雙方用錢觀念天差地別，一定會因為「錢」而發生諸多磨擦。另外，此命格本來就事業心強，賺錢能力也不弱，想找一個眼界相當的伴侶亦在情理之中。由於觀念相似，雙方說不定還會互相激勵，共同努力提高家庭收入呢。

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福德宮有貪狼

一個「貪」字就足以說明貪狼的價值觀是「什麼都要」。小孩子才做選擇，貪狼不但對愛情與麵包都要抓牢牢，還要加上享樂與體面。幸好此命格行動力強，想要什麼就會積極去爭取，這個對象不合適，大不了就換一個人，決定權掌握在自己的手中。依照這樣的特質，想找到一個財力雄厚的伴侶，真的滿有機會喔！

福德宮有廉貞

傲氣、自信是廉貞的一大特色。自己本身能力好、有一定的資產、生活圈裡又都是些成功人士，對象如果不夠「財貌雙全」，眼光高的廉貞當然看不上眼。何況，為了避免落入貧賤夫妻百事哀的辛勞，還不如睜大眼睛，好好挑個賺錢能力優秀的對象。這樣，說不定婚後還能一起創業，邁向更高階的事業巔峰。

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但是，難道其他命格就不知道經濟對婚姻的重要性嗎？當然不是啦！命盤最主要是用來看出一個人的特質，例如說福德宮有紫微或天相，容易選到潛力股；福德宮有太陽，會偏好人品好、有擔當的另一半；福德宮有天梁，則喜歡受照顧，在經濟、生活上受到寵愛等等。總之，結婚就跟生涯規劃一樣，要明確知道自己的需求，而不是被動地走一步算一步，這樣才能更快找到適合自己的好緣份。

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