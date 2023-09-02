《消失的她》專治戀愛腦！現實婚姻比電影殘酷百倍，你還恨嫁嗎？

比電影更可怕的，是現實的殘酷。



《消失的她》票房破35億，一騎絕塵。但我的觀感，並沒有預期好（温馨提示：後文有劇透）。《消失的她》過於強調商業和高燃，電影BGM太躁動。而且，渣男已經渣到這個程度了，會因為沒見過的孩子，就流下懺悔的眼淚嗎？片中東南亞語境的設定，慣用的反轉方式，從《唐探》到《消失的她》，並沒有太多創新。説明白點，只是故事變了，拍攝手法和敍事方式，一直都沒有變過。短短几天，豆瓣從7.5分滑到6.8分。

但有一個有意思的現象，很多並不是電影博主的女性，開始在網上賣力的推薦這部電影：一定要帶閨蜜去看這部電影。戀愛腦＋聖母心的女孩子， 最後會死的非常慘。過度心疼男人，倒霉一輩子......據説這部電影可以治好戀愛腦，帶父母去還能遠離催婚，主打一個效果神奇。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01‍ 從東南亞旅遊怪談到當代婚姻關係

《消失的她》之所以能引起大範圍的共情，是因為故事直戳當下兩個民生大熱點：東南亞旅遊和婚姻關係。那個駭人聽聞、耳熟能詳的「民間傳説」，相信大家都聽過：一對新婚夫妻來東南亞度蜜月。兩人一起逛夜市，前一秒還和丈夫説話的妻子，後一秒就消失在試衣間中。丈夫找遍了所有他們去過的地方，未果，最後只能獨自回國。幾年後，再次來到東南亞的丈夫，卻在畸形秀上看到了只剩下頭的妻子。

《消失的她》的主線故事，剛好對上了這個東南亞旅遊的「民間傳説」。何非（朱一龍飾）和李木子（黃子琪），為了慶祝結婚週年紀念，去東南亞旅遊，但妻子神秘失蹤了。東南亞旅遊，被人詬病，不是一天兩天了，跨國電信詐騙案、出租車司機迷暈乘客、女性失蹤案、人體器官倒賣......全都出現在東南亞。湖北部分地區還發布了非必要不前往包含泰國在內的8個東南亞國家的通告，是警戒，也是勸告。當然，東南亞旅遊失蹤只是《消失的她》中，反轉的第一層，故事的表象。真正的冰山，還在水面之下。

某天早上，一個陌生女人（文詠珊）躺在何非的枕邊輕聲叫他起牀。何非找來酒店服務員、警察求證。各種信息卻證明，眼前他完全沒有印象的女子，就是他的妻子李木子。妻子對警察做出解釋：何非是潛水教練，由於潛水時間過長，罹患有腦神經類的疾病，經常會出現面部抽搐等，為了治療，他一直在服用二級管制藥物，精神有時也變得不穩定。至此，所有線索，都指向何非的精神失控。直到金牌律師陳麥（倪妮飾）介入後，事情才有了反轉，他向陳麥講述與妻子李木子相處的點點滴滴。在陳麥的追蹤之下，紅衣女子開始露出破綻……

這裏想讚一下文詠珊的表演，她是girls help girls這場計劃中的核心人物，最痛恨的就是渣男，因此捨得一身剮，悶聲往身上燙疤，用酒瓶砸頭，自帶驚悚BGM。但在這場「局中局」中，文詠珊最靈動的部分，是把恨化成了欲。在那場沙灘晚宴戲中，她美的讓人移不開眼，像一團點燃的火，纏繞着他，是慾望也是殺心。隨着這層「真相」的浮出，陳麥和何非，遭遇了更多危險，迷霧重重之下， 命懸一線。而陳麥，在一次追蹤證據的過程中，發現了何非不可告人的秘密。他哪裏是受害者啊，他分明是整場遊戲的策劃者，是罪大惡極的施害方。

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02 真實的世界‍‍比電影殘酷100倍

或許有些人會説，生活中哪有如此豺狼心機之人。但有記憶的網友，很快就會看發現，這個故事改編自國內真實的殺妻故事——「泳池殺妻案」和「泰國孕婦墜崖案」。且真實的故事，比電影還要殘酷100倍。

泳池殺妻案中，妻子和丈夫張某去泰國旅遊時，意外溺水。但妻子父親不相信女兒溺水，因為她水性很好。原來，張某不僅是表面的模範丈夫，還是癮君子，喜歡打賞女主播。為了還債，他給妻子投保了能賠償3000多萬的保險。之後，把妻子騙到泰國，先毆打，再按到泳池中溺水。

泰國孕婦墜崖案中，王某（女方）和俞某（男方）相識於一次聚會。男方非常殷勤，主動翻遍了女方三年以來的朋友圈，瞭解她的喜好。他不僅把我愛你掛在嘴上，還隨時求婚。吃飯求婚，看電影求婚，就連散步，對方也會突然求婚。相戀40多天，兩人閃婚，但婚後，王某很快發現俞某是個賭徒。王某幫他還了部分賭債，希望他可以還完剩餘的部分，卻引來了他的殺心。給妻子買好高額保險後，俞某帶妻子去爬山看日出，他從背後輕輕抱着她，摸着她已經有孕的肚子，親吻着她的右臉，正當王某認為那個體貼的俞某又回來時。俞某猛地一推，「去死吧你！」跌落時，許多樹木形成了緩衝罩，再加上有迷路遊客意外路過，她才撿回一條命。

事後，俞某曾試圖把全身插滿管子，不能説話的王某偷出醫院，好在被護士及時阻止。王某能活下來，經歷太多次奇蹟了。當妻子後來不解地問他：「你為什麼要殺我」。丈夫的回答，毫無人性：「你不肯幫我還債，我被逼到沒辦法了，只能殺了你，那樣我的賭債也能還清，還能榮華富貴下半輩子」。三年前陳思誠為了這部電影，找王某買了故事版權。

陳思誠一直喜歡在懸疑片中夾帶推理名詞，比如麥當勞三要素、洛卡德物質交換原理、罪犯側寫......而這次，反覆提到的，則是「曼德拉效應」。「曼德拉效應」是一個心理學名詞，指的是人們的記憶容易受到外界因素的影響，導致他們錯誤的把「虛假記憶」當作真實記憶。在《消失的她》中，渣男何非把曼德拉效應發揮到了極致。他一邊利用曼德拉為自己佈局，一邊用曼德拉效應麻痹自己。他原本就是因為看到報道後，瞭解了李木子富家千金的身份，才開始猛烈追求。卻把兩個人的相遇，美化為：一眼就愛上了李木子，生命裏忽然照進來了一束光。他可以一邊把妻子推向最深的深淵，也可以真誠的為她佈置一場，最美的紀念日煙火。

李木子喜歡梵高，這並不是偶然。梵高是典型的「天才在左，瘋子在右」的畫家。和他本人一樣，《星空》不只有絢爛和美麗，還有深藍色的漩渦、波雲詭譎的謎團，以及伸手不見五指的吞噬和黑暗。《梵高傳》裏有一句話「我困在籠子裏，孤單一人，我感到恐懼」，李木子結局的註腳，早已寫好。

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03‍ 妥協的背後其實全是謊言‍‍‍‍‍‍

人人都想要真誠與偏愛，可這世間到處都是虛偽與新鮮感。千百年來，找一個喜歡的異性，共同組建家庭，會被認為是最穩妥，也最理所應當的幸福歸宿。走進婚姻，已經成為太多人刻在DNA的一種選擇，但《消失的她》勇敢的拋出了一記絕殺。

結婚之前，大多數人如李木子一樣，以為自己能嫁給愛情。但當她走進婚姻，才發現沒那麼簡單。《消失的她》能大爆，歸根結底在於看完之後，會深刻的感受到「有些人愛金錢勝過於愛人」，繼而對親密關係的信任感大跌。上海冰櫃受害案中，兇手的動機是Y女士，成為他大富大貴的最大「障礙」。杭州被害案中，導火索是L女士，忽然分到拆遷房產。香港名媛案中，糾紛點是一套7000萬港幣的別墅歸屬權，以及懸殊的物質收入。見利忘義的人一直存在，與婚姻有關，與人性也有關。

東南亞旅遊再危險，不及兩面三刀人心的兇險。愛情被書寫的再甜蜜，不代表結了婚，就一勞永逸。倪妮在路演現場告誡女性，女孩子一定要自愛，當你在最開始就覺得不舒服時，就要開始警覺，不要給自己洗腦，説這是他的方式啊什麼的，更不要認為自己能改變他。我非常贊同，永遠不要賭人性，永遠不要覺得自己是例外。他現在不負責，結了婚就好了；他現在不成熟，當了爸爸就好了；給他時間和耐心，他就會變好的……當你妥協了一次，就會發現，接下去等待你的，是無限次。在泰國孕婦墜崖案中，婆婆因為她沒能包容丈夫而憤怒：「就算把你推下去了，你也沒死，你養養傷就好了，你幫我兒子圓個謊，給他一個機會又怎麼了？一家人互相包容，是應該的」。婚姻裏讓人失望的部分，不是沒有愛，而是一方無底線的犧牲。希望所有身處或即將步入戀愛關係、婚姻關係的人都能保持清醒認知。

內地以往的文藝作品，尤其是影視作品，都在渲染愛情的美好和浪漫，培養了一大批戀愛腦的觀眾。《消失的她》，把婚姻和人性裏，最醜惡的一面，放到大銀幕上，是一記正合時宜的警鐘。從這點來説，《消失的她》本身就是有重要意義的。