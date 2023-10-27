戀愛腦6大症狀你中幾項？無視對方缺點是基本　最多人認同這1點！

一段好的關係能讓兩人共同成長，但遇到嚴重「戀愛腦」的人，談起戀愛讓彼此都心累。



《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年相關話題的網路聲量，盤點出「戀愛腦症狀Top6」，前3名分別是曖昧期小劇場爆炸、控制慾極強以及戀愛中的地位卑微，快看這些症頭中你中了幾項。

戀愛腦症狀Top 6，就算墮入愛河也要保持一定的理智喔~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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戀愛腦的人時常沉溺於愛情中無法自拔，從觀察相關話題討論發現，「曖昧期小劇場爆炸」是受到最多網友認同的戀愛腦症狀。曖昧不清的階段常讓人小鹿亂撞、心癢難耐，然而，若曖昧對象將曖昧期拖延太久、遲遲不確立關係，對戀愛腦的人來說可是十分折磨。他們容易在心中腦補所有可能性、變得患得患失，甚至導致精神內耗。

有網友在論壇分享自行歸納出的戀愛腦行為，其中就提到戀愛腦的人很會「自己腦補、瞎擔心」，內心常有許多小劇場，像是「他在哪？他為什麼按這個人愛心？他也有在想我嗎？」嚴重時甚至會焦慮到影響工作與生活，不僅在腦中無限回想相處時的種種，還會想像雙方之間的各種可能。對此有網友建議應保持「佛系」，讓一切順其自然，無須做過多無意義的思想拉扯。

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「控制慾極強」也是戀愛腦的典型症狀之一。有網友表示男友患有嚴重戀愛腦，雖凡事以她為重，但也因此控制慾非常強、讓她受不了，提到「交往久了之後男友的控制慾就慢慢都出來了，彎腰要遮、跟其他男生靠太近他也會不開心」、「短褲太短不能穿，之前買的裙子也要問能不能穿」，認為男友管太多幾乎到控制狂的地步，令人喘不過氣。

留言區即引來有相同困擾的人留言，回覆「曾經交往過控制慾很強的男友，以前還傻傻的以為這是他表達在乎跟愛的表現，分開後才發現真正相愛的人會把對方的感受看得比自己的感受重要」，點出一段健康的關係不該存在「控制」的因素，應該要保持雙方平等且互相尊重的原則。

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另外，戀愛腦族群還有一項特質，也就是「戀愛中的地位卑微」，有名結婚超過10年的網友透露，自己從前與先生交往時戀愛腦症狀相當嚴重，提到「當時的婆婆常常對我刁難，加上先生很媽寶，戀愛腦的我都能一一忍讓，甚至努力討好婆婆，很多朋友都勸我離開，我就像被下蠱一樣迷失理智」，認為被戀愛沖昏頭的當下常會做出許多反常的行為，清醒後回過頭才發現從前的忍讓都是不值得的。

此外，網友熱議的戀愛腦症狀第4～6名，還包括「巨型醋罈子」超愛吃醋、「隨時都想黏著對方」以及「自動忽視對方缺點」。若發現自己一陷入感情就失去判斷力、甚至生活失衡，不妨多諮詢周遭親友的感情建議，畢竟「旁觀者清」，或者自己也可以設立停損點，以防談個戀愛傷身又傷心。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】