6種擁抱姿勢看出恩愛程度　四目相投感情深厚、這姿勢關係疏離

擁抱，是人與人之間最原始的情感互動，所以也能明顯地透露出兩人彼此當下的關係，好比如果交往到後面都鮮少擁抱，也代表著你們已經缺乏情感的交流。



而根據國外肢體語言學家表示，不同的擁抱姿勢能反映出對方對你的感情，不妨回憶一下你的另一半喜歡用什麼樣的方式擁抱你吧～

6種情侶擁抱姿勢看出你們感情走到哪個階段？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從背後熊抱

這是擁抱者想要給被擁抱者安全感的姿勢，透露出想要保護你、珍惜你的感覺，同時也展現出自己對於這段關係的熱情，算是對於這段關係還充滿的激情。

撫背擁抱

這個姿勢透露出希望能夠讓對方感受到自己的在乎，尤其把自己最脆弱的胸腹部貼向對方的身體，也代表著完全信任對方的含意，以及對方在自己心裡最重視的地位。

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跳舞式擁抱

女方勾著男方的頸部，男方摟著女方的腰部，這種像是在跳舞的擁抱，通常會出現在已經交往好長一段時間的伴侶之間，象徵著即使相處好長一段時間，但對對方的感情也沒有改變，是最適合老夫老妻的擁抱方式。

騰空擁抱

這種女方跳到男方身上的擁抱，相信有些「老司機」知道是什麼意思～而的確這姿勢除了是開心振奮的瞬間，也是彼此對於對方慾望的展現，無論是心理或者生理。

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輕拍背

這通常是朋友間或者較不熟悉的社交場合的擁抱方式，如果你的伴侶時常用這種方式與你擁抱，或許代表你們之間還有很大的距離沒辦法拉近，甚至也是即將感情淡掉的警訊。

正面擁抱對望

在兩人這麼靠近的距離，大多人會像接吻一樣輕輕把眼睛閉上，一方面享受當下的浪漫，一方面也可以避免互看的尷尬，但如果兩人可以在擁抱的時候深情對望，代表著兩人的感情已經深厚到無可動搖。

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