一戀愛就發病？檢視12星座的愛情併發症　處女過分嚴肅真誠被質疑

有人說愛情就像朱古力，你永遠都不知道下一塊是什麼味道。



我們對於愛情都充滿了美好的想像與期待，然而當愛情真正來臨的時候，除了甜蜜的滋味以外，還伴隨著膽小、脆弱、彷徨不安等症狀。

愛情有時候也是一種「病」，大家不妨一起進入今天的情感診療室，看看12星座容易有哪些愛情併發症！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

白羊座

常見病症：連體嬰症

臨床表現：喜歡膩在愛人身邊。

診斷處方：凡事要保持中庸，保持適當的個人空間，能使感情更穩固。

金牛座

常見病症：遲鈍症

臨床表現：感情方面總是慢半拍。

診斷處方：多培養戀愛細胞，勇於表達愛意。

雙子座

常見病症：幼稚病

臨床表現：處理感情時太情緒化、孩子氣。

診斷處方：拿捏好愛情的分寸，冷靜成熟的對待感情。

巨蟹座

常見病症：迷惘症

臨床表現：容易在愛情裡迷失自我。

診斷處方：愛不是一味的承受與犧牲，愛別人前先好好愛自己。

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+ 18

獅子座

常見病症：操控症

臨床表現：主導愛情，喜歡在愛情裡佔上風。

診斷處方：感情沒有輸贏，放下好勝心會得到更多。

處女座

常見病症：多慮症

臨床表現：想得太多，總是自己暗地裡分析與他的感情。

診斷處方：學著豁達一點，太過嚴肅會讓對方懷疑你的真誠。

天秤座

常見病症：戀愛放縱症

臨床表現：常表現出縱容的態度，缺乏快刀斬亂麻的勇氣。

診斷處方：理性面對感情，當果斷時需果斷。

天蠍座

常見病症：安全感缺乏症

臨床表現：掩飾自己的情緒，愛情中缺乏安全感。

診斷處方：增強自信心，出現問題時主動與對方溝通。

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+ 13

人馬座

常見病症：心思不定症

臨床表現：對待感情容易飄忽不定。

診斷處方：堅定自己的心意，這樣感情才能經得起風雨。

山羊座

常見病症：謹小慎微症

臨床表現：在感情中過於保守理智。

診斷處方：學會坦誠面對自己的心，才不會錯過愛情。

水瓶座

常見病症：善變症

臨床表現：情緒變化多端，讓人捉摸不透。

診斷處方：收斂特立獨行的個性，學會充滿愛的圓融相處。

雙魚座

常見病症：異想天開症

臨床表現：喜歡用幻想來逃避感情中的問題。

診斷處方：學習面對現實，遇到困難時勇敢正面應付。

如果我們把愛情比成一個人，人吃五穀雜糧，哪會不生病呢？重要的是，在我們找到病因後，要懂得怎麼下手治療。

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