要介紹另一半給朋友認識嗎？ 3關鍵避免在愛情和友情間左右做人難

戀愛是兩個陌生的靈魂相遇，然後相知、相惜、相愛的過程，但隨著交往時日增加，戀愛也不再是單純兩個人之間的事，還可能牽扯到另一人的生活與交友圈，要在什麼時候介紹伴侶給家人朋友認識？該如何與另一半的朋友相處？成為許多人的戀愛煩惱之一。



因此本篇就要從「需要介紹另一半給朋友認識嗎？」這個問句作為開頭，帶領大家一起來思考，如果你正為此煩惱，不妨趕緊接著往下查看內文喔：

需要介紹另一半給朋友認識嗎？

這個問題並沒有所謂標準答案，隨意放到網路上發問，會發現獲得千百種回覆，有的人說要，認為這是一種重視的表現，而有的人說不用，另一半又不是所有物或炫耀品，應該順其自然就好，刻意介紹只會讓場合很尷尬。

這意味著真正的答案在於自己和伴侶身上，應該要由你們兩個共同溝通來決定這件事。這時雙方可以透過幾個問題來討論：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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你想要把另一半介紹給朋友認識嗎？為什麼？

你的另一半對認識你的朋友抱持著什麼想法？

你的另一半對於「有沒有被介紹」這件事怎麼看？

在談完上述三個提問後，如果你和另一半的想法相同，那麼恭喜你，可以往下一步邁進。但若發現有點歧異時，也別急著跳腳或勉強對方一定要接受自己的決定，以下分享幾個常見情況：

Q：我願意認識伴侶的朋友，但對方好像不想

A：認識可以是出於禮貌性，但實際相處不應該勉強

每個人對於認識新朋友的接受度不同，也許對你來說，融入對方交友圈是件輕鬆的樂事，何樂而不為，可是對你的另一半來說，這件事可能需要一點時間調適心理，千萬別拿「互相」當作籌碼情緒勒索對方。

當兩人意見不相同時，可以先說出彼此在意的地方，再來針對此思考解決的方法。比方說，你想要介紹另一半給朋友認識，是因為朋友總會過問希望你能介紹，那或許可以說明動機，並且找個機會簡單介紹，出於禮貌性打招呼就好，並不需要勉強另一半一定要百分之百融入交友圈。

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Q：我不覺得需要刻意介紹，但另一半一直很在意

A：尊重另一半的選擇，也為自己的行為負責任

很多人希望可以認識對方的朋友，除了是想拉近彼此間的距離外，也頗有宣示主權、身份認可的意味，就像是「見家長」的既定印象一樣，認為肯將自己介紹給親友認識，那麼應該是代表自己佔有一席之地。相反地，如果對方遲遲不介紹自己，則會引發不安感。

若你是覺得不需要刻意介紹的那方，這時可以先和對方表明自己的想法，也藉此釐清另一半在意的點，省思自己是否有哪裡做得有待改進（如：不會避嫌），才會讓伴侶這麼積極想融入你的生活圈。雙方透過共同討論，商討該如何各退一步以調整目前的做法。

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Q：明明另一半就認識我的朋友，但他似乎不喜歡和他們一起出去

A：並不是認識了以後，聚會就要每回參加

通常在介紹另一半與朋友認識後，往往會希望他們雙方處得良好，可以一起吃飯、唱歌、出去玩。但千萬別忘了，雖然另一半和自己的朋友有可能變成朋友沒錯，但本質上你才是「原來」的朋友。

有時朋友難免想和你單獨一起出去，或是情人有時也想與你個別約會，並不是熟識了以後，每回都得成雙成對出席活動，必須稍微顧及一下雙方的想法喔！更何況，有可能只是你單方面覺得他們相處得融洽呀～

上述是幾個較常出現的情況提供給大家參考，切記每個人的個性和價值觀不同，同樣的情境解方卻不一定適合每個人，最重要的是說出自己的想法，好好與另一半溝通喔！祝大家戀愛之路順利，別再當朋友與情人間的夾心餅乾。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】