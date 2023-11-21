出軌｜偷食率最高的職業Top 13　老師醫生不例外　愛出軌同事的是

職場中有不少偷吃的現象發生，據國外調查，1行業出軌機率最高，然而受人景仰的教師、醫師，排名也在前三名。研究人員直指，同事間朝夕相處、共同努力，常有可能促使彼此感情加溫。



綜合外媒報導，英國線上遊戲公司「RANT Casino」近期調查，不同行業職員「偷吃」的機率；調查結果顯示，有14.5%承認在職場外遇，而銷售人員是最容易出軌的人。外媒報導指出，通常工作時間不規律，需要參與大量的工作活動或社交活動，這也使得該行業成為出軌的溫床。

各行業出軌數據排名Top 13（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

「RANT Casino」調查負責人強調，一般人對於在職場上出軌，往往認為是一種刺激且偷嚐禁果的新奇體驗。這種現象最常見於那些具有高度「專業性」的職業，人們似乎很難抵擋這種誘惑。他坦言，在與同事朝夕相處、共同努力的過程中，許多人會將彼此視為情感寄託，並產生感情。

各行業出軌數據排名：

銷售（14.5%）

教師培訓和教育（13.7%）

醫療保健（12.5%）

運輸和物流（9.8%）

酒店和活動管理（7.7%）

同場加映：偷食有跡可尋？9個渣男出軌徵兆：突然對你很好、瘋狂買禮物比你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

工程和製造（6.6%）

房地產和建築（5.5%）

會計、銀行和金融(（5.4%）

資訊科技（4.6%）

同場加映：他的渣是天生的！3種渣男面相最愛拈花惹草 上唇薄下唇厚易偷食（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

武裝部隊（4%）

招募和人力資源（2.2%）

慈善和志願工作（1.9%）

休閒、體育和旅遊（1.9%）

延伸閱讀：

身體最誠實！徵信社不私藏 曝「3徵兆」秒抓包伴侶偷吃

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】