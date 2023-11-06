情侶同居6大惡夢　家務分工不均僅排第3　第1位最傷感情極難開口

你是否曾想像和另一半能同居共度甜蜜生活？可以一起佈置屬於彼此的小屋，早上睜開眼就能看見對方，不用在約會結束後依依不捨的分開。事實上沒這麼美好，其中藏著各種小細節，一不小心就容易讓愛情被消磨殆盡。



《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤，統整網友熱議的「情侶同居6大煩惱」，根本惡夢開始。

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觀察網友對「情侶同居」的討論，發現不少人都曾為了「開銷分配」問題產生意見分歧，例如有民眾發文抱怨「房租和水電煤氣是兩人共同使用的，另一半卻不願意分擔」，心寒同時也想分手了。有網友建議，「可以使用共同錢包或帳戶來支付開銷」、「直接溝通怎麼分配」，也叮囑交往前期就要溝通好彼此的金錢觀，攤開來制定雙方都認同的處理方式。

此外，也有人發現在同居後「交流聊天」頻率大幅降低。原先以為住在一起有更多相處時光，會更加甜蜜親近，然而共同生活後卻開始各忙各的，曾經轟轟烈烈的愛情轉變為細水長流的生活，從每天電話熱線到相顧無言。

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日前有網友發文「明明同居卻覺得很孤單」，引起心有同感的過來人留言感嘆，「他陪不陪我都沒差了」、「同居後就沒有約會過了」；也有同居成功的網友提醒，「偶爾可以安排小旅遊，讓感情升溫」、「就算住在一起也要有儀式感」，認為即便同居也要認真經營感情，才不會讓同居消磨兩人的愛情。

而如何協調「家事分工」也是同居重要的課題之一，有網友發文詢問，「同居情侶到底要怎麼分配家事？」並表示雖然有將多數家事平分，但仍有許多瑣碎的家務，如擦灰塵、碗盤歸位等小事，對方都不主動幫忙，如果碎碎念又會讓彼此不開心，感到很困擾。

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有熱心網友提出建議，「兩人都心甘情願主動幫忙，就不會覺得不平衡」、「提出來好好談，磨合過後感情就能更好喔」，並表示戀愛雙方都是從不同生活環境成長的，也有各自的習慣與觀念，在同居時克服這些問題才能走得更遠。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】