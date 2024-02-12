情人節好去處2024｜7大情侶工作坊：行動表愛意 共同打造甜蜜回憶

今年情人節與新年相近，適逢農曆新年初五，新年氣氛未過，但又剛啟市，擔心佳節正日人潮湧湧，不知應該如何慶祝？除了Staycation、High Tea、食大餐外，不如與另一半一起做些小手工，心思滿滿之餘，又可以製造屬於兩人的回憶，共享浪漫時光、創作情人節禮物。



情人節好去處2024｜情侶工作坊：1. 全港唯一珍珠首飾工作坊

【二人同行特別優惠低至8折！】

女生固然喜愛首飾、珍寶，送上珍珠首飾一定令她驚喜十足、開懷大笑。原來香港亦有自家養殖的珍珠！在這個工作坊當中，除了可以了解到香港珍珠的歷史及現況、珍珠養殖基本知識等，最為重要的是大家可以參與親自開蚌尋珠，製作屬於自己的珍珠首飾，令這份情人節禮物更添意義。

情人節好去處2024｜情侶工作坊：1. 全港唯一珍珠首飾工作坊（香港珍珠養殖協會）

情人節好去處2024｜情侶工作坊： 全港唯一珍珠首飾工作坊

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場



情人節好去處2024｜情侶工作坊：2. 黑暗中對話體驗館

【快閃限定獨家買一送一!】

常言道困難更顯真情可貴，在物質富裕的社會，的確沒有什麼機會去考察雙方感情，不想去到結婚當刻才知悉對方可靠與否？不妨試試體會盲人生活，以一枝手杖在黑暗之中互相扶持，走過不同場景、感受互動遊戲，深情對話更能令認識彼此、升溫感情！

情人節好去處2024｜情侶工作坊：2. 黑暗中對話體驗館（黑暗中對話(香港)基金會）

情人節好去處2024｜情侶工作坊：黑暗中對話體驗館

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



情人節好去處2024｜情侶工作坊：3. 999純銀金屬工藝體驗班

【獨家推廣碼低至73折！】

正在苦惱情侶間的專屬愛物，又不想單純在外購買，顯得一式一樣？親手製作出專屬兩人的金工作品：手鈪、不規則晶石戒指或鋯石戒指。從工作坊中體驗傳統金工技法，由導師的指導下，自訂出喜愛的金屬質感、風貌，從穿上圍裙、取材選款、量測尺寸開始，全程投入成為一日銀匠的職人體驗。

情人節好去處2024｜情侶工作坊：3. 999純銀金屬工藝體驗班（Mush LTD）

情人節好去處2024｜情侶工作坊：999純銀金屬工藝體驗班

地址：觀塘偉業街93號16樓 Mush LTD



情人節好去處2024｜情侶工作坊：4. 香薰熊永生花音樂盒工作坊

【二人同行額外9折優惠！】

香氣產品可說是低調而深藏不露的必勝好物！除了可以令空間變得香氣撲鼻，令人在不知不覺中聯想起送物者，更可以為人增添生活儀式感，閒置或用光光後亦可以作裝飾擺設。

這個工作坊，可以創作屬於自己香味的可愛小熊音樂盒，香薰熊更是自選香味、自選顏色，由零開始製作真正獨一無二、專屬的禮物。

情人節好去處2024｜情侶工作坊：4. 香薰熊永生花音樂盒工作坊（MINILARGE）

情人節好去處2024｜情侶工作坊：香薰熊永生花音樂盒工作坊

地址：荔枝角永康街55號金百盛中心2906室Minilarge



情人節好去處2024｜情侶工作坊：5. DIY動物造型陶瓷擺件

【欲購從速！ 低至64折】

喜歡陶瓷的質感，但又擔心自己未能處理好拉坯機，不妨嘗試陶泥手揑吧。陶泥手揑可以隨意創作、新手亦較容易控制。透過這個動物碟工作坊，可以製作屬於自己獨一無二的盤子，盤子上更有具個人風格、童趣可愛的小動物，燒製完成後可以放食物或首飾，既實用又美觀！

情人節好去處2024｜情侶工作坊：5. DIY動物造型陶瓷擺件（夕夕）

情人節好去處2024｜情侶工作坊：5. DIY動物造型陶瓷擺件

地址：九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-11夕夕Good Evening Ceramics



情人節好去處2024｜情侶工作坊：6. Cinesina 威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊

【 限時優惠低至74折 】

玻璃工藝可謂一門相當考驗耐性的手藝，而威尼斯玻璃彩繪（Vetro Smaltato），屬於威尼斯數百年歷史的獨有傳統工藝。有別於現代的玻璃彩工藝：只用低溫將塑膠類顏料焗到玻璃表面，威尼斯玻璃彩繪可以將色彩維持更好。

如果大家想體驗、學習威尼斯玻璃彩繪，不妨嘗試簡易體驗班，若然有信心挑戰比較複雜的圖案、字句或大型物件，亦有初階體驗班可供挑戰！

情人節好去處2024｜情侶工作坊：6. Cinesina 威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊

地址：九龍青山道489-491號香港工業中心C座1樓C14B室 Cinesina Studio



情人節好去處2024｜情侶工作坊：7. 浮游花小夜燈工作坊

【 二人同行優惠價HK$560 】

喜愛夜裡玩手機的話，一個小夜燈就能合你所需！浮游花從日本紅到韓國，能夠保持花朵的顯色、美麗原貌，而不需特別費心照料，花卉亦不會四散，夜裡點起燈座時，更感浪漫。

情人節好去處2024｜情侶工作坊：7. 浮游花小夜燈工作坊（MINILARGE）

情人節好去處2024｜情侶工作坊：浮游花小夜燈工作坊

地址：荔枝角永康街55號金百盛中心2906室Minilarge

