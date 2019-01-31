【中美貿易戰】美再逮捕蘋果華裔工程師　涉竊取自動駕駛汽車機密

正值中美貿易磋商的敏感時刻，有外媒近日報道稱，一名華裔的蘋果公司（Apple）工程師涉嫌為中國公司竊取自動駕駛汽車的商業秘密，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。這也是自去年7月以來的第二宗類似案件。

據美國之音（Voice of America）周四（31日）報道，提交給三藩市聯邦法院(federal court in San Francisco)的一份訴狀稱，蘋果公司發現2018年入職的陳繼忠（音譯Jizhong Chen）曾在一個秘密工作區內拍照並下載了2000份文件，其中包括自動駕駛汽車項目的手冊、示意圖和圖表，認為這些數據的洩露具有巨大的破壞性。

報道稱，陳繼忠在計劃飛往中國的前一天被捕。起訴書稱，他曾告訴蘋果自己計劃前往中國探望生病的父親。他目前面臨最高10年的監禁和最高25萬美元（約合196萬港幣）的罰款。

據了解，陳繼忠去年夏天被蘋果公司聘為硬體開發商人員，是蘋果公司自動駕駛汽車項目「泰坦計劃」(Project Titan)的5000名員工之一。陳繼忠在被問及此事時，並未告知蘋果公司自己已在一家中國自動駕駛汽車公司求職。蘋果在一份聲明中表示：「蘋果公司非常重視保密和保護我們的知識財產權。我們正與當局密切合作，並將所有問題呈報給 FBI。」

2019年1月，一名華裔的蘋果公司工程師涉嫌為中國公司竊取自動駕駛汽車的商業秘密，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。（資料圖片）

去年7月以來第二宗類似案件

這次並非蘋果首次遭到內部華裔員工竊取商業機密。去年7月，曾有另一名蘋果公司的中國員工張曉朗被控竊取該公司有關自動駕駛汽車項目的信息，並將這些信息提供給中國企業「小鵬汽車」。

有報道稱，本月4日白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）表示，蘋果公司技術可能遭中國竊取。FBI局長克里斯多夫雷（Christopher Wray ）也曾指出，中國是美國的最大威脅，中國透過間諜盜取知識財產權、進行網絡攻擊、竊取商業機密，幾乎無所不偷。

據了解，「中國製造 2025」的重點項目之一正是自動駕駛。另外，中美新一輪貿易談判周三（30日）開啟，有分析指雙方在保護知識產權議題上存在嚴重分歧。加上美國司法部在周一（28 日）正式起訴華為及與其副董事長孟晚舟，指控總計 23 項罪名，其中多項涉及「竊取商業機密」的相關罪名。分析稱，如今再傳出蘋果中國籍員工竊取自駕車商業機密，或令美中談判增添變數。

（綜合報道）