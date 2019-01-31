官媒刊文回應「百度已死」：以流量變現為目的　終淪為牟利私器

內地搜尋引擎百度早前被批搜尋結果出現大量自家產品「百家號」的內容後，「百度已死」的輿論近期不絕於耳。 而內地官媒《人民網》今日（31日）亦就此發文呼籲，希望網絡行業不忘開放共享的初心，提供更多優質服務，以滿足網友的期待。

內地搜尋網擎百度早前被批搜尋結果出現大量自家產品「百家號」的內容。（視覺中國/資料圖片）

《人民網》今日發表題為<三評「百度已死」之一：開放共享，豈能言行不一>的文章指，百度如今能被廣大網友設成首頁，足見「愛之深」；又被用戶宣稱「百度已死」，可見「責之切」。文章認為，百度的爭議焦點在於，百度透過提供有選擇的訊息結果，達到向自家產品（百家號）引流的商業目的，而且內容良莠不齊，甚至存在涉嫌侵權和假新聞，這無疑從根本上違背了作為公共搜尋引擎的初衷。

文章指，互聯網公共平台如「以流量變現為目的、以親近疏遠為規則」，最終只會淪為「牟利的私器、營銷的沃土」，又反問「平台內容的把關義務盡到了嗎？事實證明，那種只在乎企業利益不注重公共效益的做法，無異於竭澤而漁、飲鴆止渴，不僅失去用戶，而且觸犯眾怒」。

文章進一步痛批，一些互聯網企業「以『開放』之名、謀『封閉』之實，一個又一個看似完整的產業生態，實則構成了圈養用戶、壓榨利潤的封閉圍欄。這違背了開放共享的時代潮流，也觸犯了互聯互通的網路法則，注定無法持續」。