平治新車未揸就漏油　西安官方立案調查：儘快落實退車退款

內地網上近日流傳短片，陝西西安一名女車主不滿新買價值66萬元（人民幣．下同）的平治豪車，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴。 事件引發外界關注涉事門市平治4S店西安利之星是否涉及欺詐。據西安官方14日（周日）最新消息，市場監管部門13日（上周六）再次責成涉事門市儘快落實退車退款事宜。涉事門市表態願立即退款，市場監管部門稱會切實保護消費者的合法權益。

女車主坐在引擎蓋上大聲哭訴維權。（影片截圖）

據早前報道，據女車主所述，此前已將車輛停在門市15天，雙方進行多次交涉後，最終只獲更換引擎了事。門市方面在11日（上周四）回應稱已與女車主「消除誤解，達成共識」，對此事為女車主帶來的困擾深表歉意。13日（上周六），北京平治銷售服務公司回應指對事件深表歉意，已派專門工作小組前往西安與女車主溝通解決問題。

根據西安官方14日通報，市場監管部門13日再次責成利之星4S店儘快落實退車退款事宜。該店負責人表態願立即退款、承擔市場監管部門調查核實後相應的法律責任。女車主目前不能接受店方退款，也願意接受調查核實以後依照有關規定更換引擎、或退換車的結果。

涉事門市。（影片截圖）

內媒曝涉事店法定代表人是馬來西亞「拿督」

據內媒《新京報》報道，西安利之星的股東分別為中星集團有限公司和西安航空發動機集團天鼎有限公司，以8000萬人民幣為注册資本，成立於2012年5月，法定代表人顔健生。其中，中星集團有限公司持股比例達到75%。中星集團有限公司旗下的豪華車經銷商集團利星行汽車2017年的年度營業收入達到801.1億元，在2018中國汽車經銷商集團百强排行榜中排名第三。

公開資料顯示，西安利之星汽車有限公司是利星行集團成員，利星行集團的總部設於香港。而利星行汽車是在中國成立最早和目前最大的平治汽車經銷商，也是世界最大的平治乘用車經銷商集團之一。報道指，西安利之星的法定代表人顔健生是一位馬來西亞「拿督」，由其擔任法定代表人的企業多達128家。值得注意的是，顔健生還在梅賽德斯─奔馳（中國）汽車銷售有限公司中擔任董事。

（綜合報道）