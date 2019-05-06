【中美貿易戰】特朗普祭加徵關稅大棒　中國輿論靜悄悄

就在中美媒體猜測兩國貿易戰何時結束時，特朗普祭出新的加徵關稅大棒，引發極大關注，而中國主流媒體卻靜悄悄。 美國總統特朗普（Donald Trump）5月5日在社交媒體上喊話，將在5月10日起對2,000億美元的中國商品加徵關稅，稅率從10%上調至25%。

特朗普還威脅，將在短期內對額外的 3,250億美元中國商品徵收25％的關稅。

對于這一舉動，特朗普強調，是因為中國試圖採取拖延策略，導致兩國貿易談判進展緩慢。

就在數天前，中美第十輪貿易談判才落幕，但并未達成任何有效協議，因為中國牽頭人劉鶴將於未來數天後率團赴華盛頓進行第十一輪談判。

中美貿易談判一路磕磕絆絆，并不順暢（VCG）

對于特朗普的舉動，西方媒體表現出極大的關注，認為這是特朗普在達成最終協議前的威嚇。但也有擔憂指，中美貿易戰有激化之可能。

有港媒指，特朗普做出上述舉動一是欲強力施壓，以促中國讓步，最大化美國利益，再者借此機會反制中國的拖延談判策略。

相比海外媒體的關注，中國主流媒體卻是一片靜悄悄。作為中美貿易戰的中國傳聲筒，新華社及旗下的新華網等媒體平臺并未播送有關特朗普的消息。中國商務部亦未發聲。

即便是民族主義色彩濃厚的且時常鼓吹中國應積極應戰的《環球時報》也是暫未發聲。

不過，該報社總編輯胡錫進在海外社交媒體發聲稱，中國不會上當，也不相信特朗普這種把戲，并諷刺說「他連朝鮮都嚇不倒」。

一向傳播快速的中國社交媒體微博、微信也只有零星關於特朗普威脅加徵關稅的消息，未受到大規模的關注和討論。一位網友抱怨稱，距離特朗普喊話已過去數小時，中國主流輿論仍是一片靜悄悄，「除了封鎖消息，還能拿出什么應對措施」。