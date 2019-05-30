江蘇幼兒園調查學童「涉黑涉惡」被批　區教育局長等3人受罰

近日網傳的一張《無錫市新光幼兒園掃黑除惡專項鬥爭摸排表》中，35名學童被列入了「掃黑除惡」專項鬥爭摸排（註：為偵破案件逐個摸底調查）對象。該圖片在網上流傳並引起廣泛質疑。 30日（周四），無錫市錫山區發通報指，錫山區教育局在開展掃黑除惡專項鬥爭工作排查中，因負責人對政策理解錯誤、搞形式主義，造成重大負面影響。通報又指錫山區教育局長等3人已受處分。

一張名為「無錫市新光幼稚園掃黑除惡專項鬥爭摸排表」的圖片在網上流傳。（網絡圖片）

據早前報道，《排查表》中對排查原因描述為：根據幼兒園制定的掃黑除惡專項鬥爭工作方案要求，現將中四班幼兒是否涉黑涉惡的摸排情況報告如下。回覆是「通過對本班35名幼兒進行排查，未發現有幼兒有涉黑涉惡情況。」表格上方也附有兩名班主任老師的簽名。

28日（周二），無錫市委宣傳部新聞處回應事件表示，此事應屬於校方在資訊傳遞中出現錯誤。按照教育部門要求，轄區學校進行掃黑除惡專項鬥爭線索摸排，旨在排查各學校是否有校園欺凌現象，並及時消除。該幼兒園忙中出錯，在向教師傳遞信息時出現偏差，導致此事件的發生。轄區教育部門已要求該校進行整改，並向家長做出說明並道歉，同時吸取教訓。

區教育局長等3人受罰

無錫市錫山區30日發布的通報指，錫山區教育局在開展掃黑除惡專項鬥爭工作排查中，因負責人對政策理解錯誤、把握不準，作風不實、搞形式主義，要求幼兒園填報「學生涉黑涉惡情況」，造成重大負面影響。

通報又指，已啟動問責程序，對錫山區教育局黨委書記、局長馮冬雁給予黨內警告處分，又免去一名區政府教育督導室專職副主任的現任職務，及對一名區教育裝備與學生資助管理中心主任給予行政撤職處分。

（綜合報道）