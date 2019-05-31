【華為被禁】中國急缺30萬芯片人才　薪酬低工作辛苦嚇走畢業生

華為遭受美國政府封殺，多家美國科技公司暫停向華為供貨，華為旗下的海思芯片由後備「一夜轉正」，再次引發公眾對芯片的關注。 中國半導體行業協會副理事長于燮康日前在2019世界半導體大會上透露，目前中國芯片的人才缺口大概在30萬人，惟8成以上的集成電路專業領域畢業生都在轉行。

華為旗下芯片公司海思半導體近日發布全球招聘啟事，大舉招收芯片及相關領域開發人才。（網絡圖片）

從研發到封裝都缺人

根據《中國集成電路產業人才白皮書(2017-2018)》顯示，到2020年前後，中國集成電路行業人才需求規模約72萬人，現有人才存量只有40萬，缺口將達32萬。

而這32萬的人才缺口遍布行業方方面面，包括設計研發人才、企業管理領軍人才、每道工序的製造人才等，還包括操作工人、封裝工人、設備協調工人等。

低薪環境致人才流失

雖然集成電路行業急需高校補上人才缺口，但高校自身的人才培養，也處在不斷流失的困境。由於多年來的低薪環境，導致大部分集成電路專業高校畢業生更願意去互聯網、電腦軟件、IT服務、通信和房地產等行業。

《2019年芯片人才資料洞察》顯示，2019年芯片行業人才平均招聘薪資為10420元（人民幣，下同），10年工作經驗的平均招聘工資為19550元，芯片人才的薪酬，僅為同等工作年限的軟件類人才的一半。與大數據、人工智能等熱門職位的薪資相比，尤其遜色不少。

據悉，中國國內芯片行業研發投入高，企業利潤有限，與此同時，成長速度慢、迭代運算周期長，因此限制了芯片人才的薪資漲幅。

內地多間高校近日紛紛發布文章力挺華為，並號召畢業到華為工作。（微博）

中國IT人才培養「頭重腳輕」

中科院芯片研究員胡偉武指出，中國芯片產業人才培養極不平衡，大多數人才都集中在技術應用層面，研究算法、芯片等底層系統的人才太少。

而中國工程院院士李國傑分析稱，國內IT人才培養之所以存在以上「頭重腳輕」的問題，一方面是因為芯片等底層技術有較高門檻，只有頂尖院校才能培養出來。

此外，目前國內高校和科研機構對電腦人才的考核，大多以發表論文為主要評價標準。但在芯片領域，短期內不可能產生很多成績、賺很多錢，如果只看學術論文、唯績效論，會迫使很多人才不得不離開這一領域。

（中國新聞周刊）