【觀察】中美談判短期重啟或無望　關於劉鶴的傳言應被打破

自第十一輪中美貿易談判於5月13日破裂後，一直擔綱中國貿易談判團隊牽頭人的劉鶴便罕有在公開場合露面。 不過時隔一個月，6月13日，劉鶴在上海舉行的陸家嘴金融論壇亮相，就中國金融改革的議題發表演講。這是他在中美貿易談判破裂後的首度露面。

6月13日，在第十一屆陸家嘴論壇開幕式上，中國證監會和上海市人民政府聯合舉辦了上海證券交易所科創板開板儀式。中國國務院副總理劉鶴、上海市委書記李強、中國證券監督管理委員會主席易會滿、上海市市長應勇共同為科創板開板。（中新社）

對於劉鶴在中美貿易談判中的表現，中國內外輿論的爭議較大。有分析將中美貿易談判破裂的責任歸咎於劉鶴團隊缺乏貿易談判專業知識和經驗。如《紐約時報》網站6月12日刊發的一篇文章即指，「雙方的談判人士都表示，中國政府的談判團隊在重大貿易問題上缺乏專業知識」。

對於有關劉鶴的種種傳言，熟悉中國的觀察人士分析稱，其中猜測成分居多，並沒有多少實據。在中美貿易談判破裂的責任問題上，責任不在北京，更落不到劉鶴這樣一位事務性官員的頭上。

首先，關於劉鶴團隊貿易談判技巧的缺乏的指責，這並不能成為劉鶴在中美貿易談判中的角色被弱化的理由。因為中國貿易談判代表並非只有劉鶴一人，而是一個團隊。在劉鶴的團隊中，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文一直參與其中。王在貿易談判中的經驗，可以補足劉鶴專業技巧的缺乏。

其次， 在一些輿論的評價中，劉鶴偏市場的自由主義觀點也曾爭議頗大。2013年，中國官方高層智囊機構國務院發展研究中心首次向社會公開為中共十八屆三中全會提交的「383」改革方案總報告全文，中國左派很快便對這個改革方案加以批評，並攻擊這份文件的主要起草人之一的劉鶴，甚至質疑他是美國利益的代言人。正是因為此種對劉鶴偏市場的自由主義觀點的成見，才使得他們質疑劉鶴在與美國的談判中表現偏軟。

但是，從北京的視角來看，劉鶴得到中國最高領導人習近平的信任。劉鶴的經濟自由主義立場，也並非在中美貿易談判中才顯露出來，而是一直存在的，由此而言，習本可以選擇在談判之初便不任命劉鶴。而既然選擇了他，便說明其經濟觀點並不妨礙與美談判的態度。