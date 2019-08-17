【觀察】央視主播競相「接地氣」：中共「爭取群眾」新動作

8月16日22時23分，微信公眾號「新聞聯播」（cctvxwlianbo）正式發佈了第一條微信推送。

《新聞聯播》是中央廣播電視總台每日晚7點播出的新聞節目，號稱「中國政壇的風向標」，節目宗旨為「宣傳黨和政府的聲音，傳播天下大事」。

而本次推出的微信公眾號「新聞聯播」帳號主體為「央視國際網絡有限公司」，官方介紹稱，「《新聞聯播》天天播，今天有啥重點？我們為您梳理。」該微信公眾號註冊於2019年8月15日，次日獲認證為「新聞聯播」。

主播歐陽夏丹在《主播說聯播》節目上。（影片截圖）

往常提及《新聞聯播》，人們多會將其和「古板」、「嚴肅」、「政治宣傳」等詞語聯繫在一起，而該節目的固定觀眾，在一般人心目中也多半是有一定年紀、與潮流無緣的人群。不過，近年來，這一情況似乎正有所改變，央視正試圖讓自己更借「接地氣」，吸引更多受眾，而新開微信號就是此種嘗試之一。

《新聞聯播》第一條推送則關注香港局勢，在這篇題為《主播說聯播——康輝說國泰航空「no zuo no die」 歐陽夏丹又問了國泰一個問題》推送中，央視主播歐陽夏丹對新聞聯播裡報道的國泰航空兩名高管辭職一事予以點評。歐陽夏丹稱，「聯播這兩天陸續播出了香港各界站出來發聲，對暴力亂港行為說不。面對亂港分子，大家就該旗幟鮮明，不能甘當吃瓜群眾。但有些人在原則問題上總是態度曖昧，甚至是說一套做一套，比如國泰航空。今天有一條重磅消息，就是國泰航空兩名高管辭職。」

「no zuo no die」是內地網絡流行語，本為「不做不死」，亦即「自作自受」，而「吃瓜群眾」則指「圍觀者」，此類用語，常見於年輕網民之口，而由央視主播嘴中說出，頗為罕見，用此等語言來評述當前局勢，於央媒而言，則可謂「前無古人」。

央視主播李萌梓。（影片截圖）

在前述推送中，歐陽夏丹還表示：「國泰與其換人，不如換態度，對原則問題的態度。國泰國泰，你對這個國家、對暴力亂港到底是個什麼態度？這個問題能不能說清楚、做明白？如果在這個問題上繼續迷航下去，那麼就像網友說的那樣，國泰航空要想開展業務，恐怕只能成為國泰航天，或者成為香港一家市內航空公司。國泰航空，請選擇！」

歐陽夏丹的表態，實際上即是中央此前的態度，亦即要求國泰和當下的示威活動嚴格劃界，本身並無新意。不過，其用語因為近似「網絡灌水」、「拉家常」，則頗受網民歡迎，實際上，《主播說聯播》系列自推出以來，就一直因此受到讚譽。早前，歐陽夏丹在9日的《主播說聯播》中曾談及中國7月物價平穩時候，還曾提及近來網絡熱傳的「大陸人吃不起榨菜論」，稱「有人居然振振有辭地說大陸人民現在吃不起榨菜了。消息一出，網友樂了。因為這種井底之蛙的心態，真的是讓人忍俊不禁。」

有網民讚稱，「央視每次都能夠說到點子上，真厲害！」亦有年輕網民表示「最近喜歡上看《主播說聯播》，風趣幽默地說出對時事的看法，現在臨睡前都會看一下。」

有消息指，胡錫進受到習近平讚揚。（網絡圖片）

央視此種轉變，實際上是官媒整體「轉型」的一部分。中共總書記習近平早在2016年就曾走訪央媒，調研新聞工作，以往外界輿論多關注習近平提出的加強黨對媒體掌控的要求，實際上他同時亦要求媒體「大家要接地氣，多採群眾喜聞樂見的新聞報道」，還要求「新聞記者要深入調查研究，多掌握一手情況。」這兩者和中共「黨媒姓黨」的要求是一體兩面的：不僅要確保黨媒能夠傳達黨需要的語言，亦需要黨媒能成功使民眾接受黨的語言。

此前，本港《明報》曾指習近平對《環球時報》總編胡錫進的文風表示了肯定。據稱，習近平認為中國的文宣系統應該學習效仿胡錫進這種做法，既站穩黨和國家的堅定立場，又團結廣大民眾和針對的對象展開鬥爭。

由此觀之，央視或是其他官媒，在風格上的改變，並不僅僅是爭取關注度的一時之舉，更是中共宣傳策略的體現，是落實「爭取群眾」的重要一環。