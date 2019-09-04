【逃犯條例】大班冰皮月餅內地總代理：退貨量龐大　或全部銷毀

大班麵包西餅集團創辦人之子郭勇維（Garic Kwok）近日被內地網民抨擊，稱其在個人Facebook曾發表言論支持反修例運動，及轉載嘲諷藍絲的圖片，之後官媒《人民日報》等更批評郭勇維是「支持亂港份子」，大班產品隨即遭內地網購平台下架。 對此，大班冰皮月餅內地總代理表示，事件發生後退回的大班月餅數量龐大，唯一的解決辦法可能就是銷毀。

郭勇維（Garic Kwok）早前在其Facebook轉載由網民發起手牽手「香港之路」的新聞。（網上圖片）

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大班冰皮月餅在內地的總代理是廣州市永樺盛商貿有限公司（以下簡稱永樺盛商貿）。近日，微博上出現一份落款為該公司的文字聲明，指對大班太子爺支持「亂港」完全不知情。

聲明題為「蒼天在上 我的誓言」，表示對於郭勇維在Facebook上發布的個人言論毫不知情，又指在任何一家企業裏都存在著形形色色的人，正所謂「同台吃飯各自修行」，「他不能夠代表我，我也不能夠代表你」。聲明最後又表示，公司初衷只是為了將好的產品引進內地市場，「望廣大消費者網友們體諒與理解」。

永樺盛商貿線上銷售負責人吳浩田確認這份聲明出自其公司。吳浩田表示，只希望消費者及各大媒體可以站在他們的角度來理解經銷商的處境及無辜。

半天內網購平台下架全線產品

吳浩田又透露，該事件真正爆發是在8月31日下午3點至9點期間，短短的6個小時內，「首先是京東平台全線下架有關產品，接著天貓也全線下架，風險管控十分迅速」，不到一兩個小時，各超市的採購負責人也要求大班商品要全退場。

永樺盛商貿的大班冰皮月餅經銷範圍遍布全國各地。吳浩田表示，此次全國範圍內的大班月餅都即刻下架，「退回的大班月餅數量龐大，目前還沒有統計出確切數據，貨將會全部退回我們這裏」。而對於退回的貨品將如何處理，他有點無奈地說：「訂購回內地的月餅肯定是不可能退回香港了，唯一的解決辦法可能就是銷毀。」

（《南方都市報》）