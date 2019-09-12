英國恢復留學生畢業兩年揾工期政策　內媒：瞄準中國印度學生

英國11日（周三）宣布放寬簽證限制，恢復給留學生發放為期2年的工作簽證（PSW），以便他們畢業後安心留在英國找工作。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，改變可助學生於英國開展事業，並吸引最佳最聰明的人來英居住及工作。 內媒《每日經濟新聞》12日（周四）的報道指，英國恢復PSW簽證背後有著巨大的經濟利益考慮，特別瞄準中國及印度等亞洲國家的學生，除了可吸引更多學生赴英外，更可解決脱歐後的人才短缺問題。

內媒報道指，英國恢復PSW簽證背後有著巨大的經濟利益考慮，特別瞄準中國及印度等亞洲國家的學生。圖為英國曼徹斯特大學。（網絡圖片）

在2012年以前，赴英國留學的海外學生在畢業後可以向英國移民局申請時長為2年的PSW簽證。但在2012年時，時任英國內政大臣的文翠珊（Theresa May）取消了這項政策。報道指，自此英國高等教育市場份額被競爭對手不斷蠶食。

中國留學生人數排榜首

英國國際學生事務委員會數據顯示，在2017-2018學年，在英國接受高等教育的（非歐盟）國際學生數量為45.85萬人，其中為英國輸送國際學生最多的國家是中國，總共輸送了10.65萬人。排在第二的生源國則是印度。

據英國高校聯盟統計，在文翠珊取消PSW簽證後，印度學生的數量五年間從6萬人減少到2.6萬人左右，顯示了簽證政策對留學市場吸引力的巨大影響。英國高教政策協會表示，「亞洲生源對英國至關重要，而過去文翠珊帶敵意的移民政策將很多亞洲學生拒之門外」。

英國政府此前強調，在脱歐後，歐盟勞工未來將與其他海外勞工擁有同等待遇，不再擁有像之前那樣自由進出英國的特權。同時英國政府將限制歐盟勞工數量。可以想像，隨著英國脱歐腳步的加快，一場「用工荒」迫在眉睫。而英國高教政策協會調查顯示，最終留在英國工作的印度學生中，98%以上從事著需要精密訓練的技術崗位。用學歷程度高的亞洲畢業生代替歐盟勞工，成為了一個政策選項。

（《每日經濟新聞》）