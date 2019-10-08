【中美角力】NBA遭央視割席　火箭隊莫利撐港引爆「黑天鵝」？

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美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港示威，遭到內地官媒及網民批評，內地多個贊助商、合作機構、直播平台和藝人宣布與火箭隊「割席」，官方央視亦決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

中國消費者站起來了

NBA的遭遇並不罕見，單講自香港示威風波以來，內地官民先後批評多間海內外企業，包括指責國泰航空「包庇」參與違法活動的員工，以及指控海港城Zara關門以響應9月2日「三罷」，「疑似聲援亂港」。時尚品牌Versace則因旗下產品單獨列出澳門和香港，與中國並列，被指挑戰「統一底線」。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

官方口誅筆伐，民間抵制聲討，「有中國特色的」經濟制裁舉國動員，手段好不好看是一回事，重點是當下的確發揮示警阻嚇的效果。以國泰為例，高層引咎辭職，大批員工被解僱，8月底的內部通知亦表明，對於參與及支持任何違法的示威，公司均採取「零容忍」態度（zero tolerance）。

其餘企業更不在話下，Versace和Zara之類均發表聲明，就所涉爭議澄清、表態和道歉，強調擁護中國領土主權的完整。可見中國消費者站起來了，他們即使未能參與「帝吧出征」，翻牆「洗版」發聲，也能在牆內「講好中國故事」，向觸犯「愛國情緒」的企業說不，告知牆外世界「中國有權不高興」。

NBA未循先例徹底自我批評

如無意外，是次爭議會按一貫劇本走下去，中國消費者的「民間外交」取得勝利，NBA和火箭隊道歉認錯，涉事人物離職下台，成為官方「勉戒」外企的「反面典型」。可是這一次好像沒那麼順利，NBA和火箭隊暫未仿效Versace和Zara，立刻徹徹底底自我批評，公開道歉和表態認同「中國故事」。

NBA一邊在官方微博表示，對莫利言論「極其失望」，承認「無疑已經嚴重地傷害了中國球迷的感情」，另一邊NBA總裁蕭華（Adam Silver）則認為：「莫利行使言論自由的權利是得到支持的。我們向中國球迷道歉和支持一個人有表達觀點的權利並不矛盾。」

美國網民同樣表達「有權不高興」

莫利事件至今不單挑動中國消費者情緒，美國政客和網民也反應甚大。美國國會兩黨議員迅即「參戰」，《香港人權與民主法案》贊助人、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）便炮轟：「（NBA）容許中國侵害一個美國公民的言論自由，為求保護NBA在中國的市場利益。荒誕。」

民主黨參議員、總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）則認為，NBA重視商業利益多於原則：「中國正嘗試運用其市場力量，以扼殺言論自由及對其行徑的批評。」可知就價值觀議題，北京致力回應和引導輿情，華府政客又何嘗不這樣做呢？尤其是美國作為「籃球帝國」，NBA相關議題的曝光率和關注度極高。

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實則美國網民同樣群情洶湧，在論壇和社交平台上表達「美國有權不高興」，言詞論調與兩黨議員差不多。美國卡通《衰仔樂園》製作方即趁機「抽水」，發表「道歉聲明」：「一如NBA，我們歡迎中國審查官，進入我們的家和我們的心。我們一樣愛金錢多於自由和民主。」

胡錫進：中國官方無需參與此事

由此可見，「民間外交」是雙向的，中美皆然，夾在中間的NBA和火箭隊自然是進退兩難。時值中美雙方重啟貿易談判，莫利事件成為難以逆料的「黑天鵝」，霎時間在敏感時刻引爆衝突，突顯價值觀和商業利益的關係千絲萬縷，無法輕易切割處理，而NBA也有可能率先示範「中美脫鉤」，開啟令人不安的先例。

美國不是意大利和西班牙，NBA也不是Versace和Zara，北京目前可說是拿捏有度。外交部的回應沒有「顛倒是非」和「咎由自取」之類強烈字眼，反而是勸勉各方「了解中國的民意」：「中方的立場已經非常清楚了，我建議你去關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度。」

官媒《環球時報》總編胡錫進就更為坦白：「中國的官方無需（毋須）參與此事。NBA在中國的推廣是市場行為，而組成中國市場的是廣大球迷和公眾。如何尊重中國市場，或者如果真的有志氣就割掉中國這塊市場，讓NBA和美國的政治及輿論精英們去糾結吧。」

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