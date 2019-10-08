【中美角力】NBA遭央視割席　火箭隊莫利撐港引爆「黑天鵝」？

美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港示威，遭到內地官媒及網民批評，內地多個贊助商、合作機構、直播平台和藝人宣布與火箭隊「割席」，官方央視亦決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

中國消費者站起來了

NBA的遭遇並不罕見，單講自香港示威風波以來，內地官民先後批評多間海內外企業，包括指責國泰航空「包庇」參與違法活動的員工，以及指控海港城Zara關門以響應9月2日「三罷」，「疑似聲援亂港」。時尚品牌Versace則因旗下產品單獨列出澳門和香港，與中國並列，被指挑戰「統一底線」。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

官方口誅筆伐，民間抵制聲討，「有中國特色的」經濟制裁舉國動員，手段好不好看是一回事，重點是當下的確發揮示警阻嚇的效果。以國泰為例，高層引咎辭職，大批員工被解僱，8月底的內部通知亦表明，對於參與及支持任何違法的示威，公司均採取「零容忍」態度（zero tolerance）。

其餘企業更不在話下，Versace和Zara之類均發表聲明，就所涉爭議澄清、表態和道歉，強調擁護中國領土主權的完整。可見中國消費者站起來了，他們即使未能參與「帝吧出征」，翻牆「洗版」發聲，也能在牆內「講好中國故事」，向觸犯「愛國情緒」的企業說不，告知牆外世界「中國有權不高興」。

NBA未循先例徹底自我批評

如無意外，是次爭議會按一貫劇本走下去，中國消費者的「民間外交」取得勝利，NBA和火箭隊道歉認錯，涉事人物離職下台，成為官方「勉戒」外企的「反面典型」。可是這一次好像沒那麼順利，NBA和火箭隊暫未仿效Versace和Zara，立刻徹徹底底自我批評，公開道歉和表態認同「中國故事」。

NBA一邊在官方微博表示，對莫利言論「極其失望」，承認「無疑已經嚴重地傷害了中國球迷的感情」，另一邊NBA總裁蕭華（Adam Silver）則認為：「莫利行使言論自由的權利是得到支持的。我們向中國球迷道歉和支持一個人有表達觀點的權利並不矛盾。」

China is trying to use its market power to silence free speech and criticism of its conduct. In response, the NBA chose its pocketbook over its principles—and our values. We should all be speaking out in support of those protesting for their rights. https://t.co/IRiIY1cgDg — Elizabeth Warren (@ewarren) October 7, 2019

美國網民同樣表達「有權不高興」

莫利事件至今不單挑動中國消費者情緒，美國政客和網民也反應甚大。美國國會兩黨議員迅即「參戰」，《香港人權與民主法案》贊助人、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）便炮轟：「（NBA）容許中國侵害一個美國公民的言論自由，為求保護NBA在中國的市場利益。荒誕。」

民主黨參議員、總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）則認為，NBA重視商業利益多於原則：「中國正嘗試運用其市場力量，以扼殺言論自由及對其行徑的批評。」可知就價值觀議題，北京致力回應和引導輿情，華府政客又何嘗不這樣做呢？尤其是美國作為「籃球帝國」，NBA相關議題的曝光率和關注度極高。

實則美國網民同樣群情洶湧，在論壇和社交平台上表達「美國有權不高興」，言詞論調與兩黨議員差不多。美國卡通《衰仔樂園》製作方即趁機「抽水」，發表「道歉聲明」：「一如NBA，我們歡迎中國審查官，進入我們的家和我們的心。我們一樣愛金錢多於自由和民主。」

胡錫進：中國官方無需參與此事

由此可見，「民間外交」是雙向的，中美皆然，夾在中間的NBA和火箭隊自然是進退兩難。時值中美雙方重啟貿易談判，莫利事件成為難以逆料的「黑天鵝」，霎時間在敏感時刻引爆衝突，突顯價值觀和商業利益的關係千絲萬縷，無法輕易切割處理，而NBA也有可能率先示範「中美脫鉤」，開啟令人不安的先例。

美國不是意大利和西班牙，NBA也不是Versace和Zara，北京目前可說是拿捏有度。外交部的回應沒有「顛倒是非」和「咎由自取」之類強烈字眼，反而是勸勉各方「了解中國的民意」：「中方的立場已經非常清楚了，我建議你去關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度。」

官媒《環球時報》總編胡錫進就更為坦白：「中國的官方無需（毋須）參與此事。NBA在中國的推廣是市場行為，而組成中國市場的是廣大球迷和公眾。如何尊重中國市場，或者如果真的有志氣就割掉中國這塊市場，讓NBA和美國的政治及輿論精英們去糾結吧。」