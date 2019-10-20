【逃犯條例】人民日報斥段崇智「隨波逐流」：愛護學生也要有原則

香港中文大學校長段崇智日前發公開信支持中大同學，稱會「為同學爭取應有的權益，不會隨便放棄任何一位同學」，亦指現正跟進及支援被捕同學，更稱「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」。 內地官媒《人民日報》今天（20日）刊文指，全信只呈現被捕學生的一面之詞。文章批評段崇智身為大學校長卻「隨波逐流」，不辨是非、不講對錯，對極端激進的觀點乃至暴力一味縱容，「那不是真正愛護年輕人，而是在親手毀了他們的未來。」

段崇智18日發公開信，全文逾3200字，指會為在被捕期間遭不合理對待的學生提供協助。（資料圖片）

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文章稱，段崇智的公開信在沒有經過權威調查、充分了解各方情況的前提下，只是把被捕學生的單方面說法呈現出來。從這封只有「被捕學生的聲音」的信中，讀不出本該有的客觀、慎重，反而更多感到的是偏頗和臆測。

文章指出，愛護學生也要有原則，要真正對香港年輕人的未來負責，在面對偏激、情緒化、甚至信奉暴力的年輕人時，只要拿出勇氣、正氣，就能辨明是聽之任之、無原則為其開脫，還是堅決指出他們思想上的錯誤，糾正行動上的偏差，教會他們人生的道理，使他們明白一個社會得以維繫的制度和規則。

文章最後引述段崇智公開信的結尾：「不管前路多艱難，大學會堅守傳播知識、服務社會、培育品德的使命，讓校園成為自由探索真理的地方，不會放棄教導同學博文約禮的精神。」

文章強調，這樣的描述是真正美好的大學願景，因為「當前愈來愈多的香港市民認識到，要實現這樣的願景，必須堅決向暴力說不，堅決不能讓學校成為輸送暴徒的大學，還校園以平靜。」

（人民日報）

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