【逃犯條例】吳秋北斥段崇智「為暴動背書」　毀中大基業

政協副主席、前特首梁振英今日（19日）在其Facebook發千字文質問中大校長段崇智，數小時後，港區全國人大代表吳秋北也「接力」在Facebook發貼文，批評段崇智的公開信是「為暴動背書」。

港區全國人大代表吳秋北斥責中大校長段崇智將中大的基業和校譽「毀於一信」。（吳秋北Facebook專頁)

吳秋北在個人Facebook專頁發表貼文，斥責香港中文大學校長段崇智日前的公開信是「為暴動背書」，甚至中大也「被暴徒騎劫」。他斥責「中大幾十年的基業和校譽，知識分子的風骨脊樑、是非觀念就這樣被段崇智校長毀於一信」。

吳秋北呼籲段校長及中大的老師要譴責暴力，糾正學生的罪行，更指「亡羊補牢，未為晚也」。在貼文中，吳同時分享了梁振英批評段崇智的文章，以及美國《星島》中文電台總編輯梁建鋒抨擊段崇智的影片連結。

香港中文大學校長段崇智日前發公開信支持中大同學，稱會「為同學爭取應有的權益，不會隨便放棄任何一位同學」，亦指現正跟進及支援被捕同學，更稱「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」。

梁振英今日透過其facebook專頁，向中文大學校長段崇智發出公開信，信中形容段崇智只為自己解脫，形容是「縮骨」、「甩身」之舉，又質疑段校長信任被捕學生所述經歷，反問有無了解過他們被捕前的行為，如有沒有掟磚、放火、掟汽油彈、襲警等，「如果你知道，你會報警嗎？」

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