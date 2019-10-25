輿論場：死亡貨櫃車背後的中國之惑

震驚、困惑、哀傷，當「英國警方確認貨櫃車內的39具屍體都為中國人」的消息經由媒體傳播開來，中國輿論場也因這條簡短的消息沸騰起來。

該案發生在當地時間10月23日，英國警方在埃塞克斯郡格雷斯市（Grays）沃特萊德工業園（Waterglade Industrial Park）截獲了一輛可疑的貨櫃車，發現低温貨櫃中竟藏有39人，而且已經全部遇難。他們有可能是被凍死的，也有可能是窒息而亡的。

+ 2

截止發稿案件仍在緊張調查之中。從最開始懷疑遇難者均為中國籍，到按照英國媒體BBC援引英國警方的最新消息，遇難的39人中（7女31男）「均為中國公民」。而中國外交部發言人華春瑩也在25日發表官方聲明，稱「中國政府高度重視這一案件，希望英方儘快確認核實遇難者身份，查明事實真相，依法嚴懲涉案犯罪人員。」

《環球時報》總編輯胡錫進在第一時間蹭了一波熱度。消息剛爆出沒多久，他在微博上發表了自己對此事的看法，只是被一些網民稱之為「視角獨特」：

我不知道這些事件之間有沒有英國社會治理問題上的聯繫，但是這樣的人道主義災難性事件在英國屢現實在讓人無法接受。一個簡單的問題是：這些災難性事件為何總發生在英國，而不是別的歐美國家？

胡錫進將主要問題以及攻擊矛頭指向英國，隨後的《環球時報》也發佈社評《社評：39名中國人慘死，英國該負責任》。這樣的視角引發了很多人的懷疑。有人在其微博下評論，稱「偷渡去人家國家，出事了還埋怨人家？有點不講理吧？」而有人更直接諷刺胡錫進：「老胡能把方的舔圓了。」

更有人對胡錫進這種只怒斥英國方面而不去反思的行為。表示「英國人反不反思是他們的事。為甚麼不是我們自己反思反思？我們國家一沒戰亂，二沒經濟危機。為甚麼這麼多的人明知有生命危險還要偷渡？到底是誰的社會治理有問題？」

當然胡錫進也並非沒有反思，他在之後的微博中補充表示，「在英國至少有過3起大型災難，死的都是中國人，這也值得中國社會觀察思考。中國改革開放這麼多年了，國內的機會挺多的，正常赴外的途徑也有很多，即使在歐洲，中國人要維權也並非毫無辦法，是什麼原因總讓中國人成為英國重大集體死亡事件的犧牲品呢？」

微信公眾號「全球眼」發布文章《「大國崛起敘事」中不應被忽略的卑微者》，似乎意在回答胡錫進這方面的問題。在這篇文章作者Lucky Jenny看來，胡錫進或許也是在「大國崛起敘事」中忽略了「卑微者」中的一員。在文章中，作者對胡錫進的評論直言「未免過於倉促，有轉移重點之嫌。」

胡錫進在其推特或者微博中針對一些事件發佈的言論，經常會引發中國強內外的特別關注。（VCG)

如果說胡錫進第一時間的言論無意間踩了「雷」，那麼在社交媒體平台中國網友的部分留言，則更為真實地表達着這宗悲劇的中國之惑。「很難相信現在還有大規模偷渡英國」、「甚麼年代了，還要偷渡？」

在年紀大一些，經歷過中國改革開放前歲月的人眼中，只在那個年代聽到過中國人偷渡的消息。當時在廣州、廣西等靠近香港的省份，有大規模的中國人偷渡到當時還在英國管轄下的香港，這群人稱為「逃港者」。而年輕一點的80後、90後，他們正趕上中國經濟發展和國力蒸蒸日上的年代，甚至都不知道中國曾有大規模的偷渡事件，或許只有過聽說朝鮮人偷渡中國的「脱北者」、如今大批逃亡歐洲的中東難民，以及讓特朗普不得不修牆的墨西哥偷渡者。

更別說更年輕的21世紀才出生的孩子，特別是城市中的孩子，在「大國崛起」的聲浪中，以及他們接受的教育和自己看到的中國發展現狀，都應該會讓他們無法理解這些遇難者的邏輯。或許就如這位網民的視角描述的那樣，「我們的國家生活已很好過了，還偷渡，難道外國就真是天掉餡餅不用做？」

不過隨之而來的是網絡中一片「何不食肉糜」的嘲諷。確實，中國近年來經濟高速發展，很多人的直覺是偷渡的人應該比以前少很多才對。但事實可能並非如此。

內媒《財新網》的博客有一篇題為《中國經濟高速增長，偷渡人數就會大幅下降嗎？》的文章，作者為牛津大學政治學博士研究生徐曦白。文章分別舉出「非法移民」和「合法移民」的相關數據，顯示在近20年這兩組數據均有增加。用徐曦白在文章中的話來說，「從這些數據，特別是最後一條來看，筆者很難相信來自中國的偷渡者數量出現了大幅下降，沒有增長可能就很不錯了。」

最終得出的結論，雖然沒有偷渡的官方數據（如果有，也就不叫偷渡了），但從其他一些數據中可以看出一個大概的趨勢。可見，中國改革開放之後發展很快是既成事實，這是現實。然而，中國仍然是一個發展中國假，存在較嚴重的貧富差距也是不爭的事實。所以，我們如今需要理解那些不懂這些遇難者為何冒死去英國的邏輯，但更應該去思考和認識到，「何不食肉糜」是非常可怕的一件事情。

在這件事情發生的一個月前，中國的微信朋友圈流傳着一篇題為《草》的文章，文章中提到一部中國紀錄片導演周浩的作品《差館》（分《差館1》和《差館2》，名稱意在諧音中國著名小說家老舍的話劇《茶館》，而作品《茶館》本身也意在描述中國底層老百姓的真實生活）。

導演周浩用鏡頭記錄了一個中國的火車站裏的公安局中發生的故事。文章稱，「（那裏）每天都有絡繹不絕來求助的人，每一個人的問題都很具體，很多在我們看起來都是很小的事，對他們而言，可能就是要命的大事。」

在鏡頭中，有人向公安局警察借錢，意在去坐公交車領工資；有個小姑娘跟着父親在火車站偷盜，父親被拘留後，哭着想要爸爸。一句「感覺錢很難賺」道出了太多中國底層人民的心聲，一句「草」也道出了看似有不錯工作的公安局警察的抱怨和無奈，無奈於自己為何沒有時間放假，無奈於這些來公安局的人提出的困難和要求，他們「98%、99%都是解決不了的。」

文章最後意猶未盡，「可事實上，人類的悲歡並不相通，火車站依然人來人往，大家都在忙着找尋各自的出路......」

去往英國的那群人，何不是在「忙着尋找出路」？